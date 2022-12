Hovioikeus lykkäsi karkuteillä olevan Cannonball-johtajan oikeudenkäyntiä – pakoilu kestänyt jo 9 kuukautta

Itä-Suomen hovioikeus on päättänyt lykätä Cannonball-johtaja Esko Eklundin oikeudenkäyntiä. Laajan huumerikoskokonaisuuden pääkäsittely aloitetaan heti, kun karkuteillä oleva Eklund on tavoitettu ja hänelle on saatu toimitettua tieto pääkäsittelystä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus langetti maaliskuussa Eklundille 13 vuoden maksimirangaistuksen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista. Eklund valitti tuomiosta hovioikeuteen yhdessä jutun muiden tuomittujen kanssa. Myös syyttäjät valittivat tuomiosta vaatien muun muassa kovempia rangaistuksia.

Pääkäsittelyn oli tarkoitus alkaa marraskuun puolivälissä. Hovioikeuden mukaan Eklundin on oltava pääkäsittelyssä läsnä henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi.

Joulukuun puolivälissä oikeus määräsi Eklundin vangittavaksi poissaolevana. Syyttäjät vaativat vangitsemista, jotta he voivat tehdä Eklundista eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Hovioikeus katsoo myös, että korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulla todisteiden hyödyntämisestä on olennaista merkitystä hovioikeudessa vireillä olevassa asiassa. Näin ollen pääkäsittelyn aloittamiseksi tarvitaan myös korkeimman oikeuden ratkaisu valituslupa-asiassa.

Korkein oikeus pohtii, voidaanko FBI:n peiteoperaatiossa Yhdysvalloissa niin sanotuista Anom-puhelimista tallennettuja viestejä hyödyntää todisteena törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa.