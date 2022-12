Suomen ylpeyttä kutsutaan somessa myös ”ydinjätteeksi” – äitiyspakkaus saa kritiikkiä, koska käytettynä sen sisällöstä on vaikea päästä eroon

Ylitarjonta ja ylikulutus.

Ne ovat äitiyspakkauksen perusongelmat ympäristövaikuttaja Ami Värtön mukaan.

Äitiyspakkaus tuottaa Suomeen joka vuosi hirveän määrän vaatetta ja tavaraa, jonka käyttöikä jää lyhyeksi, Värtö sanoo.

Värtö on yksi niistä, jotka ovat kritisoineet julkisesti nykyisenlaista äitiyspakkausta – tai ainakin sitä, että sen ottaa 95 prosenttia ensimmäisen lapsensa saavista. Hän on kirjoittanut asiasta useita kertoja Instagram-tilillään ja esimerkiksi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mielipideosastolla.

– Olen lukenut paljon keskusteluja, joissa vanhemmat kertovat, että melkein kaikki tuotteet jäivät käyttämättä, kun vaatetta ja tavaraa tulikin muualta tai hankkikin enemmän itseä miellyttäviä tuotteita, Värtö sanoo.

Instagramissa hänen seuraajansa ovat kutsuneet äitiyspakkaustuotteita jopa ”ydinjätteeksi”.

Hän on kuitenkin saanut paljon arvostelua ja menettänyt Instagram-seuraajia, koska on uskaltanut haastaa ikonisena pidettyä äitiyspakkausta.

– Kun olen keskiluokkainen, eikä minulla ole pulaa tavarasta, en tietenkään voi ymmärtää kaikkien erilaisia tilanteita. Totta kai on niitäkin, joilla se tulee tarpeeseen. Mutta on mietittävä, onko tällaiselle tuelle tarvetta tässä laajuudessa.

Värtö ei halua kokonaan lopettaa äitiyspakkausta tai ainakaan -avustusta. Pakkaus voisi esimerkiksi koostua lainaksi saatavista tuotteista tai sen voisi koota vain itselleen tarpeellisista tuotteista.

Iso muutos olisi Värtön mielestä sekin, että perheet saataisiin useammin tarttumaan äitiyspakkauksen vaihtoehtoon, 170 euron rahalliseen äitiysavustukseen.

Kirpputoriyrittäjä näkee, kuinka nopeasti äitiysvaate menettää arvonsa

Oulun Vadelmatarha-kirpputorin yrittäjän Kirsti Juhonsalon mukaan äitiyspakkauksen sijaan saatavalla 170 eurolla hankkii monen äitiyspakkauslaatikon verran vauvan vaatetta ja tavaraa käytettynä.

Juhonsalolla on paljon kokemusta äitiyspakkaustuotteista, koska niitä tarjotaan myyntiin päivittäin. Moni kirpputori ei edes ota äitiyspakkaustuotteita myyntiin, ja Juhonsalokin huolii vain niistä parhaat.

Hänen mukaansa tuotteet ovat laadukkaita, mutta ongelma on, että käytettynä niistä on ylitarjontaa ja niillä on huono arvostus. Monet tuotteista päätyvät Vadelmatarhalta lopulta hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi ulkomaille.

Mitä vanhempi äitiyspakkaustuote on, sitä vaikeampaa sitä on saada eteenpäin. Siksi Juhonsalo ei missään nimessä suosittele perheitä säästämään äitiyspakkaustavaroita varmuuden vuoksi sukulaisille tai mahdollisille tuleville lapsille, vaan paras mahdollisuus saada tuotteille jatkokäyttöä on laittaa ne heti kiertoon.

Muutenkaan kirpputorille ei hänestä kannata viedä yli viisi vuotta vanhoja vauvanvaatteita, vaikka ne eivät olisi äitiyspakkauksesta.

– Muoti muuttuu, ja ne vaan alkavat valitettavasti näyttämään vanhoilta.

Vasemmassa kuvassa on äitiyspakkaus vuodelta 2015. Sitä jaettiin sinä vuonna ja seuraavana syntyneille. Oikeanpuoleinen pakkaus on vuosimallia 2023. Siinä tuotteiden määrä on inflaation vuoksi vähäisempi.

Oululaiskirpputori keksi kierrätysäitiyspakkauksen

Myös oululaisella Dom-kirpputorilla on huomattu, että äitiyspakkaustavaraa on paljon perheiden jemmoissa.

Seurakuntien omistama kirpputori kerää käytettyjä äitiyspakkaustuotteita tai vastaavia vauvan tuotteita ja jakaa niitä eteenpäin kierrätysäitiyspakkauksina esimerkiksi vähävaraisille, jotta he voivat saada sekä 170 euron äitiysavustuksen että äitiyspaketin.

Dom-kirpputorin jakamissa kierrätysäitiyspakkauksissa on samat tai vastaavat tuotteet kuin Kelan äitiyspakkauksissa mutta kierrätettyinä, paitsi kuluvat tuotteet Dom ostaa uusina. Bonuksena on suklaata. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Idea on ollut Oulussa käytössä vuodesta 2021 saakka, ja se tuli seurakuntalaiselta.

– Toivomme, että idea lähtisi ympäri Suomen. Tässä ei ole mitään huonoa. Tämä on luonnolle hyvä asia ja perheille kiva juttu, sanoo Domin toiminnanjohtaja Mari Tuokkola.

Kela: Muutokset vaikeita eivätkä asiakkaiden mieleen

Kelan suunnittelija Veera Petäjä sanoo, että Kela on selvittänyt, voisiko äitiyspakkaus olla kierrätettävä. Vastaus on kuitenkin ei.

Tuotteiden palauttaminen Kelalle postitse tulisi kalliiksi, ja olisi vaikea varmistua, että tuotteissa ei ole eläinten karvoja, hajusteita, homeitiöitä ja ylipäänsä allergeeneja tai muita turvallisuusriskejä.

Lisäksi pakkauksen arvoksi on määritelty 170 euroa, ja arvon määrittäminen ja vakioiminen olisi vaikeaa, jos tuotteet olisivat käytettyjä.

Petäjä sanoo, että myöskään tuotteiden valitseminen itse ei ole käytännössä mahdollista. Kela kilpailuttaa tuotteet, ja sitä varten samaa tuotetta pitää ostaa isoja määriä ja määrien pitää myös olla tiedossa ennen ostamista.

Hän uskoo, että jatkossa äitiyspakkauksen tuotteiden valinnassa korostuvat vielä nykyistä enemmän eettisyys, laadukkuus ja hyödyllisyys. Nykyään Kela muun muassa toivoo, että osa tuotteista olisi luomupuuvillaa tai osin kierrätyskuiduista valmistettuja, ja tuotteiden käyttöikä pyritään maksimoimaan esimerkiksi bodyjen jatkopalojen avulla.

Tuotteita valmistetaan myös ulkomailla, mutta riskimaista vaaditaan selvitykset tuotanto-olosuhteista.

Kyselyjen perusteella asiakkaat eivät toivo äitiyspakkaukseen isoja muutoksia, Petäjä kertoo. Esimerkiksi kierrätetyistä tuotteista on kysytty perheiltä, mutta enemmistö ei olisi halunnut käytettyjä tuotteita, Petäjä sanoo.

Oululainen Inna Heikkilä saa pian esikoisensa ja oli katselemassa tälle vauvanvaatetta Oulun Vadelmatarha-kirpputorilla. Hän oli ottanut myös äitiyspakkauksen. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Oululainen Joy Volotinen saa pian toisen lapsensa ja etsi hänelle vaatteita kirpputorilta. Hänelle oli itsestäänselvää, että hän ottaa äitiyspakkauksen, ja hän oli tyytyväinen sen sisältöön. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Yksi Ami Värtön mainitsemista kehitysideoista kuitenkin on sellainen, jota Petäjä kannattaa. Hänen mukaansa Kela voisi viestiä vanhemmille vielä paremmin, että äitiysavustus on mahdollista ottaa myös rahana, jos perhe ei tarvitse pakkauksen tavaroita.

– Ehdottomasti tämä on asia, jossa voisimme parantaa.

Kaipaako äitiyspakkaus mielestäsi kehittämistä? Voit keskustella aiheesta 29.12. kello 23 saakka.