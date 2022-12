KSML: Poliisi paljasti poikkeuksellisen ison huumausainevyyhden Keski-Suomessa – takavarikoi 30 kiloa amfetamiinia ja sarjatuliaseita

Poliisi on paljastanut poikkeuksellisen suuren huumausaineiden salakuljetus- ja levittämisvyyhden Keski-Suomessa, kertoo sanomalehti Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi epäilee, että maahan on tuotu 54 kiloa amfetamiinia ja kaksi kiloa kokaiinia. Lehden mukaan niiden arvo on katukaupassa noin kolme miljoonaa euroa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet syksyn 2021 ja kesän 2022 välillä.

Poliisi on lehden mukaan takavarikoinut esitutkinnan aikana 30 kiloa amfetamiinia. Takavarikossa on myös useita sarjatuliaseita, dopingaineita, noin 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Esitutkinta useista törkeistä huumausainerikoksista, kahdesta törkeästä ampuma-aserikoksesta ja yhdestä törkeästä dopingrikoksesta on valmistumassa ja siirtymässä syyteharkintaan.

Seitsemän tutkintavankeudessa, kymmenen epäiltyä

Tapauksessa on yli kymmenen epäiltyä. Heistä seitsemän on yhä tutkintavankeina, Keskisuomalainen kertoo. Vangittuna on viisi miestä ja kaksi naista. He ovat syntyneet 1980- ja 1990-luvuilla.

Keskisuomalaisen tietojen mukaan yksi epäillyistä kuuluu Puolustusvoimien Jyväskylän varuskunnan kantahenkilökuntaan ja toinen työskentelee Jyväskylän kaupungin palveluksessa terveydenhoitajana.

Tutkinnanjohtaja ei ottanut lehden uutisessa kantaa epäiltyjen taustoihin. Hän kuitenkin kertoi, ettei rikosten epäillä liittyvän henkilöiden ammatteihin tai työhön.

Poliisin mukaan epäillyillä ei ole kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai tunnettuihin rikollisjengeihin, lehti kertoo.

Yle ei tavoittanut poliisin edustajaa kommentoimaan tapausta.