Joulua vietetään pakkassäässä ja aurinkokin pilkahtelee – pääkaupunkiseutu ehti saada ohuen lumihunnun

Joulua vietetään pakkassäässä ja maa on valkoinen lähes koko maassa.

Aatonaaton lumisateet väistyvät yöllä itärajan taakse ja jouluaatto valkenee selkeänä maan etelä- ja keskiosissa.

Lännestä itään kulkeneet lumisateet toivat aatonaattona Satakuntaan, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen paikoin yli 10 senttiä lunta.

Myös pääkaupunkiseutu sai illalla ohuen lumihunnun.

Aurinkoa ja pakkasta

– Aattona sää on aurinkoista maan etelä- ja keskiosissa. Tuuli tekee pakkasesta purevaa, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Pohjois-Pohjanmaalla tulee aattona lumikuuroja. Lapissa on pilvisempää. Sunnuntaina sää selkenee myös pohjoisessa.

Aivan etelässä on muutama aste pakkasta lauantaina ja sunnuntaina päivällä, mutta sunnuntain eli joulupäivän vastainen yö on kuitenkin kylmä etelää myöten.

– Silloin etelässäkin pakkasta voi olla toistakymmentä astetta.

Lapissa pakkanen on Borgströmin mukaan tavanomaisissa lukemissa, noin -15 ja -25 asteen lukemissa.

Borgström kuvailee viikonlopun ajokelin olevan tavanomaisen talvista, joskin pakastuminen voi tuoda liukkautta tien pintojen jäätyessä.

Maanantaina eli tapaninpäivänä sää lauhtuu.

2000-luvulla Helsingissä 13 lumetonta aattoa

Vuosien 2000–2021 aikana Helsingissä on ollut 13 lumetonta jouluaattoa, Borgström kertoo. Jyväskylässä niitä on ollut neljä.

Vastaavasti 2000-luvulla Helsingissä on ollut kahdeksan jouluaattoa, jolloin sää on pysynyt pakkasen puolella koko vuorokauden. Muina jouluaattoina lämpötila on kohonnut vähintään hetkeksi plussalle.

Jyväskylässä täysin pakkasen puolella vietettyä joulua on vastaavana aikana ollut Borgströmin mukaan 12.