Jouluvalot sammuivat eikä autoille riittänyt bensaa – joulua vietettiin energiakriisin varjossa myös 49 vuotta sitten

Kaupungit pimenivät jouluna vuonna 1973. Kauppojen näyteikkunat sammuivat sulkemisajan jälkeen, jouluvalot saivat roikkua tummina. Vain joka toinen katuvalo valaisi.

Öljykriisin seurauksena energiaa piti käyttää säästeliäästi. Vaikeuksia loi se, että yli puolet Suomen energiankulutuksesta tuli öljystä 1970-luvun alkupuolella.

– Koko yhteiskunta ja kulttuuri merkittävästi pyöri öljyn ympärillä. Lämmityksessä, sähkössä ja liikenteessä oltiin todella öljyriippuvaisia, kertoo Oulun yliopiston ympäristöhistorian yliopistotutkija Esa Ruuskanen.

Öljy yleistyi energianlähteenä 1960-luvulla, sillä sen markkinahinta oli matala. Tämä näkyi katukuvassa mutta myös kodeissa: Autot kiitivät pitkin valaistuja moottoriteitä ja kotien kaapit täyttyivät muovisista asioista.

Sitten lokakuussa 1973 Lähi-idässä syttyi sota ja maailma sai huomata, miten riippuvainen se onkaan alueen tuottamasta raaka-aineesta. Öljyntuottajat asettivat valtioita kauppasaartoon ja kutistivat länsimaiden öljyn saannin. Hinnat nousivat ja kriisi puhkesi.

Nippu erilaisia säästöpäätöksiä

Hyvinvointivaltiota jo pitkälle rakentaneet suomalaiset joutuivat kärsimään energianiukkuutta öljykriisin seurauksena ensimmäistä kertaa sitten 1950-luvun alun ja toisen maailmansodan.

– Mediassa näkyi huolestuneita poliitikkoja ja viranomaisia, jotka kehottivat säästämään polttoainetta. Ei se jäänyt pelkkiin kehotuksiin tämä säästökuuri. Säästömääräykset ja kiellot perustuivat lakiin, Ruuskanen kertoo.

Laki väestön toimeentulosta ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa toi kansalaisille nipun erilaisia säästömääräyksiä.

Joulukuun 20. päivänä voimaan astuneissa valtioneuvoston laatimissa säästöpäätöksissä muun muassa kiellettiin moottoriurheilu, asuntojen lämmittäminen yli 20 celsiusasteeseen ja autojen lämmittäminen sähköverkossa alle 10 asteen pakkasella. Nopeusrajoitukset laskettiin 80 kilometrin tuntivauhtiin. Määräyksiä rikkovalle saattoi rapsahtaa sakot.

Kriisin puhjetessa Suomessa öljyn hinta nelinkertaistui muutamassa kuukaudessa. Vaikka polttoainetta virtasi meille myös Neuvostoliitosta, ei sitä aina ollut riittämiin.

– Autoilijoiden oli huomioitava, että huoltoasemilta saattoi loppua polttoaine, Ruuskanen kertoo.

Säästöpäätökset rajoittivat autojen lämmittämistä. Polttoainetta saattoi myös olla vaikea saada bensa-asemilta. Kuva: Kalevi Hujanen / Keravan museopalvelut

Kansalaisten säästöhenkeä nostatettiin erilaisin kampanjoin. Kuva: Yle

Vuonna 1973 joulukuun 19. päivä Yle keräsi asiantuntijat vastaamaan kansalaisten kysymyksiin A-studioon. Kysymyksistä huokuu hämmennys.

– Tietynlaista huolta ilmapiiriin tuli, kun tilanteeseen liittyi myös inflaatio ja elinkustannusten nouseminen. Ne olivat vielä 70-luvulla pitkällekin riesana.

Energianiukkuus sammutti jouluvalot

Joulun kynnyksellä voimaan astuneet määräykset päättyivät vasta vuoden 1974 toukokuun lopussa. Ruuskasen mukaan säästöpäätökset eivät synnyttäneet huomattavia protesteja.

– Varsin kuuliaisesti ne otettiin vastaan. Suuri osa aikuisista oli tuolloin kuitenkin kokenut pahempaakin pulaa ja puutetta sodan säännöstelyvuosina. Voi kuvitella, että ihmiset ovat purnanneet niissä omissa piireissään nousevia hintoja.

Ruuskanen oli öljykriisin puhjetessa itse lapsi, mutta joitakin omia muistoja ajasta on jäänyt mieleen.

– Muistelen, että tuolloin Kuopion Sokoksen näyteikkuna oli pimennetty, kun sitä perheen kanssa mentiin katsomaan. Se oli pikkupojalle järkytys, kun en nähnytkään sitä hienoa leikkijunaa, joka siellä yleensä joka joulu oli.

Yliopistotutkija Esa Ruuskanen muistaa öljykriisin aikaisen joulun hämärästi. Tänä vuonna jouluvalot saavat loistaa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Myös kaupungin keskustan pimeys jäi mieleen.

– Se oli jännällä tavalla hämärämpää, kun ei ollut valot sillä tavalla päällä kuin mihin oli normaalisti tottunut, yliopistotutkija muistelee.

Kriiseistä voi löytää samaa

Ruuskasen mukaan öljykriisiä ja tämän hetkistä energiakriisiä voi verrata, mutta varoen.

– On muistettava, että se konteksti, tilanne ja asiayhteys on hyvin erilainen.

Molempien kriisien taustalla on sota ja kumpaankin liittyy inflaation kiihtyminen. Silti vaikutukset kansalaisiin olivat 1970-luvun alussa tasa-arvoisempia, koska kiellot ja määräykset koskivat kaikkia.

– Ilman muuta joihinkin ne iskivät enemmän kuin toisiin, mutta kriisi oli tavallaan tasaisesti jakautunut. Nythän tämä sähkön hintakriisi iskee niin sattumanvaraisesti. Öljykriisin aikainen 20 asteen katto sisälämpötilana tuntuu nyt varmaan monille suorasähkölämmittäjille ylellisyydeltä, mihin ei ole varaa, tutkija pohtii.

1970-luvun kriisi oli Ruuskasen mukaan ennen kaikkea öljykriisi. Nyt kriisi yltää niin polttoaineisiin, sähköön kuin oikeastaan kaikkeen, minkä tuotannossa venäläisellä maakaasulla ja öljyllä on ollut suuri rooli ja joista Euroopassa on oltu hyvin riippuvaisia. Venäjän hyökkäyksen lisäksi tämän hetkisen energiakriisin taustalla on myös koronaviruspandemia.

– Kyllä tämä nykyinen lukuisten päällekkäisten kriisien aika on syvempi ja vaikeammin myös ratkaistavissa. Tässä on oikein tällainen kriisien vyyhti päällä.

Öljykriisi joudutti muiden energialähteiden käyttöönottoa

Molemmat kriisit ovat osoittaneet haavoittuneisuutta ja heikkouksia energiajärjestelmissä.

1970-luvun alussa öljyn saatavuusongelmat jouduttivat muiden energiavaihtoehtojen käyttöönottoa ja pakottivat monipuolistamaan energiajärjestelmää. Kotimaisia energialähteitä ja polttoaineita etsittiin aktiivisesti.

– Alettiin vähentää huomattavasti sitä öljyn käyttöä varsinkin keskitetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. Ja ensimmäinen ydinvoimala alkoi valmistua Loviisaan jo muutaman vuoden päästä kriisistä, Ruuskanen kertoo.

Nyt ydinvoima on keskeisessä asemassa kriisin kannalta, sillä sähkön hintaan ja saatavuuteen vaikuttaa Olkiluoto 3:n käyttöönotto.

Kriisitalven keskellä sähkön säästäminen on jälleen ajankohtaista.

– Nyt tarvittaisiin vanhaa suomalaista talkoohenkeä. Naapurin aloittama sota on tuolla Ukrainassa ja olemme mukana siinä rintamassa. Yhdessähän tässä parhaiten selvitään. Autetaan niitä, joihin tämä kaikkein koviten iskee.