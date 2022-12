Rautjärven kirkossa suuri tulipalo – silminnäkijä Ylelle: Uskon että tuosta ei jää mitään jäljelle

Rautjärven kirkossa Etelä-Karjalassa on syttynyt tulipalo. Sammutus- ja pelastustyöt ovat käynnissä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta noin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan hälytys tuli ensin automaattisena palohälytyksenä, minkä jälkeen tilanne tarkentui suureksi rakennuspaloksi.

Paikalle on lähetetty pelastushenkilöstöä useilta paloasemilta ja vapaapalokunnista. Pelastuslaitos kertoo tiedottavansa palosta lisää puolilta päivin.

Ylen tavoittama Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana ei vielä ollut ehtinyt palopaikalle eikä halunnut vielä kommentoida asiaa tarkemmin. Hänen saamansa tiedon mukaan tulipalo on kuitenkin ilmeisen suuri.

– Voi olla, että kirkko ei säästy, Haakana sanoi.

Myös palopaikan naapurissa asuva Linda Wilen-Veijalainen vahvisti tuhojen laajuuden.

– Omalta pihalta näimme, että torni romahti. Uskon että tuosta ei jää mitään jäljelle, Wilen-Veijalainen kommentoi Ylelle puhelimitse.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Kirkkoherra kertoi STT:lle, että palohälytys Rautjärven kirkkoon tuli käynnissä olleen sanajumalanpalveluksen aikana. Hänen tietojensa mukaan kaikki kirkossa olleet ihmiset saatiin turvallisesti ulos.

Rautjärven kirkko on puurakenteinen. Kirkko on valmistunut valmistunut 1881 ja sen on suunnitellut A.J. Jansson.

Kaakkois-Suomen poliisi pyytää tviitissään välttämään turhaa liikkumista alueella.