Rautjärven tuhoutuneen kirkon luona pidettiin rukoushetki – tapahtunutta oli vaikea uskoa todeksi, kuvailee rautjärveläinen Eeva Repo

Rautjärvellä joulupäivänä tuhoutuneen kirkon lähistöllä alkoi rukoushetki kello 15.00.

Rukoushetken pitää Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Tilaisuudessa on mukana myös seurakunnan työntekijöitä, kirkkoherra Leena Haakana sekä Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Isä Timo.

Yle näytti tilaisuuden suorana Areenassa. Sitä voi seurata myös tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Rukoushetki aloitettiin virren 600 ensimmäisellä ja toisella säkeistöllä.

– Rautjärven kirkon tuhoutuminen on järkytys. Sitä on vaikea uskoa todeksi ja asia koskettaa vielä syvemmin, kun palon syttyessä seurakunta vietti jouluaamun jumalanpalvelusta kirkossa, Häkkinen sanoi.

Kauniin, yli 140-vuotiaan kirkon palo on suuri menetys koko seurakunnalle ja Rautjärvelle, Häkkinen kuvaili.

Palossa tuhoui myös irtaimisto, jota oli tuotu kirkkoon rajan taakse jääneestä Karjalasta.

– Jumala välittää meistä monin tavoin. Siksi meillä on ympärillä toinen toisemme. Se, että meitä on paikalla täällä näin paljon, kertoo siitä, että kotikirkko on ollut rakas. Voimme yhdessä kantaa tätä surua ja näin huojentaa toistemme taakkaa ja kuormaa, Häkkinen jatkoi.

Paloa oli vaikea uskoa todeksi

Tilaisuutta paikan päällä seurasi Ylen toimittaja Marika Anttonen.

Piispa Seppo Häkkinen arvioi Anttoselle, että rukoushetkeen saapui kaikkiaan enemmän kuin parisataa ihmistä.

Rukoushetkeen saapuneet Sohvi Vanhatalo ja Eeva Repo kuvailevat, että kirkon tulipaloa oli aluksi vaikea uskoa todeksi.

– Kun näin videon, ajattelin, että tämä on varmaan muokattu, Lappeenrantaan muuttanut Vanhatalo kuvailee.

Repo kertoo kuulleensa isältään palosta. Ikkunasta ulos katsomalla palon ymmärsi todeksi.

– Ei sitä meinannut heti uskoa.

Kirkko oli molemmille tuttu kotikirkko. Vanhatalo kertoo päässeensä siinä ripille.

– Tämä (kirkko) on aina ollut tässä. Nyt sitä arvostaa vain enemmän, kun sitä ei enää ole. Oli kyllä hieno joulunakin, kun tultiin käymään, Repo kuvailee.

Keräyksen perustamista jo ehdotettu

Kirkkoherra Leena Haakana kertoo monen paikkakuntalaisten ottaneen häneen jo yhteyttä ja tarjoutuneen avuksi seurakunnalle.

– Ensimmäiset ovat jo suunnitelleet keräyksen perustamista uutta kirkkoa varten. Mutta tämä jää seuraavan valtuuston päätettäväksi, mitä konkreettisesti tehdään.

Nykyisen kirkkovaltuuston kausi on päättymässä ja seuraava kirkkovaltuusto järjestäytyy Haakanan mukaan tammikuussa.

– Siitä alkaa ne isommat pohtimiset, että mitkä ovat seuraavat linjat. Ruokolahden seurakunnalla on edelleen toiminnassa kaksi kirkkoa.

Kirkon toimitukset pystytään järjestämään Haakanan mukaan nykytilanteessakin.

Hän muistuttaa, että Rautajärven alueella on myös Simpeleen kirkko ja tuhoutuneen kirkon lähellä on Pitäjäntupa.

Tapaninpäivän rukoustilaisuus järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa. Eksoten kriisityöntekijät muistuttivat, kuinka tärkeää on pitää järkyttävässä tilanteessa huolta toinen toisistaan.

Eksoten työntekijät tarjoavat paikan päälle saapuneille keskusteluapua tapahtuneesta.

Rautjärven kirkossa oli tarkoitus pitää seuraava jumalanpalvelus loppiaisena, mutta tilaisuus on siirretty Rautjärven Pitäjäntuvalle, kertoo kirkkoherra Leena Haakana.