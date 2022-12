Yhdysvaltain talvimyräkkä on vaatinut jo kymmenien ihmisten hengen — uhriluku voi vielä nousta, kun ihmisiä löytyy jäätyneenä autoistaan

Poikkeuksellinen talvimyrsky on vaikuttanut miljooniin ihmisiin yhdeksässä osavaltiossa. Pahiten on kärsinyt Yhdysvaltain itärannikko.

Amerikkalainen NBC (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että jopa 50 ihmistä on kuollut joulupyhien aikana talvimyrskyissä.

Uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja uutistoimisto AFP raportoivat, että uhreja olisi ainakin 37 yhdeksässä eri osavaltiossa.

Poikkeuksellisen voimakkaat talvimyrskyt ovat koetelleet Yhdysvaltoja ja Kanadaa joulupyhinä.

Kovat lumisateet ja jäätävät lämpötilat ovat koetelleet erityisesti maan itäosia, mutta kuolonuhreja on ilmoitettu myös maan keskiosassa Coloradossa, jossa ainakin neljän ihmisen on kerrottu paleltuneen kuoliaaksi.

New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Erie County -piirikunnassa 25 ihmisen kerrotaan kuolleen huonon sään seurauksena.

Alueen suurimmassa kaupungissa Buffalossa lunta on satanut yli 2,4 metriä. Huono ajokeli on johtanut lukuisiin liikenneonnettomuuksiin ja ruumiita on löydetty ajoneuvoista ja lumimassojen alta.

Myös New Yorkin kaupungissa lunta on satanut joulupyhien aikana poikkeuksellisen paljon, yli 100 senttiä.

Osavaltion kuvernöörin Kathy Hochulin mukaan pelastustöihin on osallistunut viikonlopun aikana yli 500 pelastusviranomaista.

Sähkökatkot ja lentojen peruutukset koettelevat amerikkalaisia

Niin kutsutun ”pommisyklonin” on arvioitu vaikuttaneen joulupyhinä yli 250 miljoonaan ihmiseen.

Pommisykloni tarkoittaa nopeasti voimistuva myrskyä. Ilmiöön liittyy sankkaa lumisadetta ja myrskytuulia, jotka voivat olla yhtä voimakkaita kuin hirmumyrskyssä.

Yli 10 miljoonaa ihmistä on saanut kylmyysvaroituksen useissa osavaltioissa, myös etelässä.

Esimerkiksi Minnesotassa on mitattu miinus 38 celsiusasteen lukemia, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 celsiusasteen lukemia. Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.

Lisäksi kylmä sää ja lumi ovat jättäneet yli miljoona kuluttajaa ilman sähköä viikonlopun aikana. Tapaninpäivänä 65 000 kotitaloutta oli edelleen ilman sähköä, raportoi CNN.

Myös liikenne takkuaa Yhdysvalloissa huonon sään takia.

Joulupäivänä Yhdysvalloissa peruttiin yli 2 800 lentoa, jouluaattona jouduttiin perumaan noin 3 500 lentoa ja aatonaattona vajaat 6 000 lentoa.

Myös Yhdysvaltojen suurin kaukoliikenteen linja-autoyhtiö Greyhound ja valtion junayhtiö Amtrak ovat tiedottaneet useista aikatauluhäiriöistä.

Lähteet: AFP, Reuters