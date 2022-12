Meteorologi kertoo, miten Yhdysvaltoihin pääsi muodostumaan jo kymmenien ihmisten hengen vienyt lumimyrsky

Yhdysvalloissa jo ainakin 55 ihmistä on kuollut lumimyrskyn seurauksena. Myrsky on hellittämään päin, mutta voimakas lumisade voi jatkua vielä maan keskilännessä.

Yhdysvaltoihin iski jouluksi poikkeuksellisen laaja ja voimakas lumimyrsky, jonka seurauksena on kuollut jo ainakin 57 ihmistä 12 eri osavaltiossa, uutiskanava NBC (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas kertoo Ylelle, että maata koetteleva talvimyrsky menee luonnonilmiöissä ”poikkeukselliseen sarjaan”.

– Floridan pohjoisosissa on ollut pakkasasteita öisin. Eihän tällaista vuosittain tapahdu, Rockas kuvailee.

Myrskyn aiheutti poikkeuksellinen matalapaine

Rockas kertoo, että arktisilta alueilta virtasi viime viikolla kylmää ilmaa Kanadan kautta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltoihin syntyi arktinen rintama, joka valui maan kaakkoisosaa kohti.

– Arktista rintamaa vastassa oli lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Ilmamassojen rajapintaan pääsi muodostumaan hyvin voimakas matalapaine, Rockas selittää.

Voimakas matalapaine puolestaan sai aikaan voimakkaita lumisateita ympäri maata.

Rockas kertoo, että Yhdysvalloissa tänä jouluna koettua ilmiötä kutsutaan myös pommisykloniksi. Pommisyklonissa myrsky voimistuu nopeasti alle vuorokauden aikana ja siihen liittyy sankkaa lumisadetta ja myrskytuulia.

Pinnanmuotojen tasaisuus avitti myrskyn leviämistä

Yhdysvalloissa etenkin keskilännessä suurten järvien alueella on totuttu talvisin pureviin pakkaslukemiin.

Myös tämän joulun myrsky on aiheuttanut eniten tuhoja Eriejärven rannalla sijaitsevassa Buffalon kaupungissa. Buffalossa lumimyrskyn seurauksena ainakin 28 ihmistä on kuollut, The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -sanomalehti kertoo.

Asukkaat ovat raivanneet lumimassoja pois kaduilta Buffalossa, New Yorkin osavaltiossa. Kuva: John Normile / AFP

Rockas kertoo, että Yhdysvaltain pinnanmuotojen tasaisuus maan keski- ja itäosissa edesauttoi myrskyn leviämistä.

– Suihkuvirtaukset ylempänä ilmakehässä ohjaavat suursäätilaa. Ne pääsivät sukeltamaan niin syvälle, että arktinen kylmä ilma pääsi valumaan etelään asti, Rockas sanoo.

– Yhdysvalloissa tämä on mahdollista, koska ei ole mitään pinnanmuotoja tai vesistöjä estämässä kylmän ilman valumista, jos suursäätila on sille suotuisa.

Myrsky on heikkenemään päin

Rockasin mukaan Yhdysvalloissa jo viime viikon lopulta asti voimakkaana jatkunut myrsky on nyt hellittämässä.

– Lämpötilat ovat lähdössä nousuun jo tästä päivästä lähtien. Lumisateet ovat myös hellittämässä, sillä isompi matalapaine on väistymässä pois.

Rockasin mukaan suurten järvien lähistöllä saatetaan kokea vielä kovia lumisateita tämän ja huomisen päivän aikana, mutta muualla maassa laajat lumisateet ovat väistymässä jo tänään.

Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä

Yhdysvalloissa koettiin viime kesänä voimakas helleaalto, ja viime syyskuussa maassa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys.

Rockasin mukaan ilmastonmuutos voi voimistaa myös talvimyrskyjä, koska arktisilta alueilta saapuva kylmä ilma törmää yhä useammin lämpimään ja kosteaan ilmaan muodostaen voimakkaita matalapaineita.

– Lämpimämpään ilmaan mahtuu enemmän kosteutta. Sitä kautta ilmastonmuutos voi voimistaa lumisateita, kun koskeutta on enemmän ilmassa. Näin ilmastonmuutos on voinut tähänkin myrskyyn vaikuttaa, kun ilmankosteutta on riittänyt näin voimakkaaseen matalapaineeseen.

