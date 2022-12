Vanhoilla puukirkoilla on yhdistävä tekijä, joka tekee tulipaloista hankalia sammuttaa – selvitimme, miten Rautjärven kirkon kohtalo voitaisiin estää

Tuhopoltto on yksi todennäköisimmistä uhkista puukirkkojen paloturvallisuudelle. Kysyimme seurakunnista ympäri Suomea, miten vanhojen paloherkkien puukirkkojen turvallisuudesta huolehditaan.

Suomessa on lukuisia vanhoja puukirkkoja, joiden paloturvallisuudesta on herännyt huoli joulupäivänä tapahtuneen Rautjärven kirkkopalon myötä.

Rautjärven vuonna 1881 valmistunut puukirkko tuhoutui palossa täysin. Puukirkkoja on Suomessa palanut kauttaaltaan muutamia kertoja aiemminkin, viimeisimpinä esimerkiksi Ylivieskan puukirkko 2016 ja Kiihtelysvaaran puukirkko vuonna 2018.

Sammutustöiden kannalta vanhat, tyypillisesti korkeat ja monia nurkkia sisältävät puukirkot ovat erityisen hankalia, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen operatiivinen päällikkö Mika Kupiainen.

– Vanhoissa puukirkoissa on paljon pintaa. Jos alkusammutusta ei päästä tekemään heti palon alkuvaiheessa, niin kyllähän se sitten palaa voimakkaasti ja sen sammuttaminen on hankalaa ja vaikeaa.

Usein kirkkojen rakenteissa on myös paljon eri kerroksia, koloja ja välitiloja, joissa savu ja tuli pääsevät helposti leviämään. Tämä tekee kirkoista erityisen hankalia kohteita.

Petäjävedellä ja Kerimäellä elävä tuli on kielletty – jos kynttilöitä kirkoissa poltetaan, on pelastuslaitos paikalla

Petäjävedellä sijaitseva, Unescon maailmanperintökohteeksi valittu vanha kirkko on erittäin paloherkkä, kertoo Petäjäveden seurakunnan talouspäällikkö Minna-Leena Pessinen. Vanha puukirkko on erittäin kuiva, ja siinä on tervattu paalukatto.

– Siellä ei saa polttaa elävää tulta. Tapaninpäivänä meillä oli kynttiläkirkko ja siellä oli led-kynttilöitä. Silti meillä oli paikalla pelastuslaitoksen henkilö valvomassa tilannetta, Pessinen sanoo.

Lisäksi Pessinen kertoo, että kirkossa on valvontajärjestelmä, joka vahtii lämpötilaa ja savun muodostumista. Kirkossa on myös sprinklerijärjestelmä, mitä ei kaikista puukirkoista suinkaan löydy.

Petäjäveden vanha kirkko on peräisin 1700-luvulta. Se on yksi niistä puukirkoista, joissa elävän tulen polttaminen on kokonaan kielletty. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Elävän tulen käyttö on osittain sallittu Paltaniemen kuvakirkossa. Ulkotulia ei ole saanut kirkon läheisyydessä joulun aikaan polttaa, kertoo Paltamon kirkkoherra Esa Oikarinen.

Kajaanissa Paltaniemellä sijaitseva 1700-luvulta peräisin oleva kuvakirkko on Paltamon seurakunnan omistuksessa. Oikarinen kuvailee sitä vanhaksi, arvokkaaksi ja herkäksi kohteeksi.

– Sieltä menee suoraan aluehälytyskeskuksen ilmoitus ja palokunta saadaan nopeasti paikalle, toki onhan sieltä matkaa keskustaan vajaa kymmenen kilometriä, Oikarinen kertoo.

Kerimäellä sijaitsee Suomen suurin kirkkorakennus, maailman suurin puukirkko, jossa avotulta poltetaan vain kerran vuodessa. Kirkossa on noin 3 000 istumapaikkaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Myös muun muassa Savonlinnassa Kerimäen kirkossa poltetaan ainoastaan kerran vuodessa oikeita kynttilöitä joulukirkossa. Silloin kynttilöitä palaa noin 450, ja pelastuslaitokselta on muutama yksikkö seuraamassa tilannetta.

Kerimäen kirkko on maailman suurin puukirkko, jolla on rovasti Toivo Loikkasen mukaan seurakunnan oma pumppuasema, josta painevesi saadaan kirkon sprinklerijärjestelmään. Loikkasen mukaan muutamissa muissakin Suomen kirkoissa on vastaavanlainen järjestelmä.

”Tuhopolttoihin on hankala varautua”

Sodankylän vanha kirkko on yksi Suomen vanhimmista puukirkoista. Se on rakennettu vuonna 1689. Tänäkin vuonna vanhan kirkon jouluhartautta valaitsivat kynttilöiden lisäksi led-kynttilät sekä puhelimien valot, sillä kirkossa ei ole sähköä. Elävän tulen käyttöä ei siis ole kuitenkaan kielletty.

Sodankylän seurakunnan suntio-kiinteistönhoitaja Markus Ronkainen kertoo, että hänen tehtävänsä on pitää huoli siitä, että kynttilät tulevat sammutetuiksi. Automaattinen hälytysjärjestelmä takaa, että palopelastajat ovat nopeasti paikalla, sillä kirkko sijaitsee aivan lähellä Sodankylän keskustaa.

Lappeen Marian puukirkossa aitojen kynttilöiden käyttö on rajattu vain alttarin alueelle, kertoo Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vaikka kirkkojen paloturvallisuuteen onkin kiinnitetty huomiota, käytännöt on myös Lappeenrannassa sijaitsevan Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtolan mukaan syytä käydä läpi Rautjärven kirkon tulipalon vuoksi.

– Omat käytännöt täytyy käydä läpi ja miettiä, millä tasolla varautuminen on. Rautjärven kirkon palo on surullinen ja valitettava tapahtuma varsinkin, kun vaikuttaa siltä, ettei se ollut vahinko, Lehtola toteaa.

Rautjärven yli 140-vuotias puukirkko paloi maan tasalle joulupäivänä epäillyn tuhopolton seurauksena. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Kainuussa pelastuslaitoksen johtavana palotarkastajana työskentelevä Pekka Heikkinen tietää, että puurakennuksen sammutukseen tarvitaan paljon vettä ja myös omatoiminen varautuminen on tärkeää.

– Tuhopolttoriski on omanlaisensa, ja siksi niissä pitäisi olla järjestettynä vartiointia, hän pohtii.

Sammutusjärjestelmien merkitys on Heikkisestä keskeinen. Järjestelmä sammuttaa alkavan palon nopeasti, eikä palo pääse kehittymään. Niitä on kuitenkin tällaisissa kohteissa Heikkisen mukaan vain harvoin.

Pelastuslaki edellyttää kirkoilta pelastussuunnitelman laatimista. Se pitää sisällään esimerkiksi riskien arvioinnin ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

– Rautjärven kaltaisiin tuhopolttoihin on hankala varautua, sanoo Heikkinen.

Yle tavoitteli Kirkkohallitusta, mutta he eivät vastanneet yhteydenottoihin.