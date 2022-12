Arkivapaiden määrä jäi tänä vuonna surkeaksi, mutta kohta tilanne muuttuu – Ylen kone näyttää arkivapaiden paikat vuonna 2023

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Palkansaajille on ensi vuonna luvassa kulunutta vuotta enemmän palkallisia vapaapäiviä.

Esimerkiksi heti ensimmäisellä täydellä viikolla on pitkä viikonloppu, kun loppiainen osuu perjantaille.

Vuonna 2022 arkipäiviin osui seitsemän, eli pienin mahdollinen määrä, pyhä- ja juhlapäivää. Yhtä huonosti ”ylimääräiset vapaat” osuvat arkipäiviin seuraavaksi vasta vuonna 2033.

Nyt alkavana vuonna pyhä- ja juhlapäiviä eli palkallisia vapaita on yhdeksänä arkipäivänä. Luvassa on useita pitkiä viikonloppuja, koska moni arkipyhistä on perjantaina ja maanantaina. Esimerkiksi helatorstain yhteydessä yhdellä lisävapaalla saa järjestettyä itselleen nelipäiväisen viikonlopun.

Ylen koneella voit katsoa, miten palkalliset vapaapäivät osuvat arkipäiviin ja viikonloppuihin. Tiedot ovat peräisin Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta.

Palkallisia arkivapaita on vuodesta riippuen seitsemästä kymmeneen.

Tuleviksi vuosiksi suunta on nouseva: vuosina 2024 ja 2025 palkallisia vapaita on molempina vuosina kymmenenä päivänä.

