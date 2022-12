Estäisivätkö nämä keinot vieraannuttamista? Vaikeissa erotilanteissa apua pitäisi saada enemmän, arvioi ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja

Ensi- ja turvakotien liiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan lasten vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta eron jälkeen on yleistä.

Vieraannuttaminen tarkoittaa lapsen ja toisen vanhemman suhteen tahallista hankaloittamista. Siihen voi kuulua muun muassa tapaamisten estämistä ja toisen vanhemman mustamaalaamista.

Vieraannuttamisen syynä on yleensä katkeruus ja viha.

Ilmiön tunnistaminen ja siihen puuttuminen on usein perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisillekin vaikeaa.

Kysyimme Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Tuija Sojakalta, miten vieraannuttamista voisi ennaltaehkäistä.

Apua ajoissa

Sojakka toteaa, että vaikeissa erotilanteissa olevia perheitä pitäisi auttaa nykyistä enemmän.

Sojakka peräänkuuluttaa myös, että apua huoltajuus- ja tapaamiskysymyksiin tulisi saada nopeammin. Lasten ei pitäisi joutua odottamaan ratkaisuja pitkään.

– Vanhemmille olisi tarjottava erotilanteessa apua, jotta vanhemmat näkisivät lapsen erillisenä omista ristiriidoistaan. Nyt saattaa kestää kuukausia ennen kuin apua saa. Lapset voivat joutua olemaan 3-4 kuukautta tapaamatta toista vanhempaa ja silloinhan he ehtivät jo vieraantua.

Velvoite keskustella ammattilaisten kanssa

Sojakan mukaan tietyissä tapauksissa vanhemmat voisi jopa velvoittaa lapsen etua valottaviin keskusteluihin ammattilaisten kanssa.

– Jos eroa ei ole hyväksytty, lapsia saatetaan käyttää kiistojen välikappaleena. Jotkut eivät välttämättä edes erota sitä, että kun puoliso on ollut itseä kohtaan ikävä, niin hän voi silti olla hyvä vanhempi.

Sojakka arvioi, että vieraannuttaminen on yleistynyt, sillä monet vanhemmat ovat aiempaa perehtyneempiä omiin oikeuksiinsa. Ilmiö myös tunnistetaan nykyään aiempaa paremmin.

– Mielestäni vanhempien oikeudet jyräävät edelleen lapsen oikeudet. Aikuiset on hirvittävän tietoisia omista oikeuksistaan ja niitä voidaan käyttää väärin.

Vieraannuttamista tapahtuu erityisesti silloin, kun erosta on kulunut vasta vähän aikaa.

Riski vieraannuttamiseen on suuri, jos vanhemmilla on voimakasta katkeruutta ja hän tuntee tulleensa kohdelluksi liitossa väärin.

– Olisi tärkeää, että eroa työstettäisiin niin, ettei ole katkeruuden tunteita toista vanhempaa kohtaan.

Koulutusta tunnistamiseen

Myös perheiden kanssa toimivia työntekijöitä pitäisi Sojakan mielestä kouluttaa tunnistamaan vieraannuttamista paremmin.

Ammattilaisten pitäisi pystyä työskentelemään myös vieraannuttavan vanhemman kanssa.

– Tunnistaminen on ammattilaisillekin vaikeaa. Saattaa olla, että toinen vanhempi on vainoaja ja on ihan syyt siihen, miksi hän tapaa lapsia valvotusti, mutta henkilö voi väittää, että toinen vieraannuttaa, vaikka kyse on lasten turvallisuudesta.

Lisätukea haettu

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry haki tälle vuodella lisärahoitusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta palkatakseen lisätyöntekijän perhetyöhön.

Lisätuki perheille olisi voitu Sojakan mukaan nivoa hyvin yhteen jo nyt ensi- ja turvakodeissa tehtävän erotyöskentelyn, väkivalta- ja tapaamispaikkatyön työn

Lisärahoitusta ei tullut, mutta sitä aiotaan hakea jälleen ensi vuodelle.

– Sotealalla on paljon pulaa työntekijöistä, mutta valoa on näkyvissä sikäli, että vieraannuttamisilmiö on tunnistettu ja työntekijöille voidaan antaa koulutusta. Jonojen lyhenemistä palveluihin ei ole juuri näkyvissä, sanoo Sojakka.

