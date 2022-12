Venäjä puhuu yhä useammin rauhanneuvotteluista – Lavrovin puheista käy ilmi, millä ehdoilla niihin lähdettäisiin

Kumpikaan Ukraina tai Venäjä eivät ole juurikaan edennet rintamalla viime viikkoina. Taistelut ovat jatkuneet kuitenkin kiivaina etenkin Bahmutin kaupungissa, joka on tuhoutunut lähes täysin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi eilen maanantaina, että Ukrainan viranomaisten vastuulla on huolehtia maan ”demilitarisoinnin” ja ”denatsifikaation” toteutumisesta.

Lavrov sanoi lisäksi, että ”Venäjän turvallisuuteen kohdistuvien uhkien poistamiseksi” Ukrainan hallinnon täytyy myös hyväksyä Venäjän viime syksynä tekemät Ukrainan neljän alueen pakkoliitokset.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov uhkaa, että mikäli Ukraina ei suostu Venäjän ehdotuksiin, Venäjän armeija tekee päätökset sen puolesta. Kuva: Ryska Utrikesministeriet/TASS/All Over Press

Lavrovin mukaan nämä vaatimukset ovat Ukrainan hallinnon tiedossa.

– Asia on yksinkertainen. Toteuttakaa ehdotukset omaksi parhaaksenne. Muuten asia jää Venäjän asevoimien päätettäväksi, Lavrov sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Demilitarisoinnilla Lavrov viittaa Ukrainan asevoimien alasajamiseen. Denatsifikaatio on puolestaan Venäjän propagandassaan viljelemä perusteeton väite, jonka mukaan Ukraina täytyy kitkeä ”natseista”.

Rauhanneuvottelut vaikuttavat olevan kaukana

Lavrovin puheet denatsifikaatiosta muistuttavat Venäjän retoriikasta viime keväältä sen hyökkäyksen alkuviikoilta, jolloin Venäjän presidentti Vladimir Putin toisti useaan otteeseen sodan tavoitteena olevan puhdistaa Ukrainan hallinto väitetyistä natseista, vaikka todellisuudessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen.

Putinin sanansaattajana toimivan Lavrovin eiliset puheet ovat huomionarvoisia, sillä viime viikkoina Venäjä on väittänyt olevansa valmis myös rauhanneuvotteluihin Ukrainan kanssa.

– Olemme valmiita neuvottelemaan kaikkien osallisten kanssa hyväksyttävistä ratkaisuista, mutta se on heistä kiinni. Me emme kieltäydy neuvottelemasta, vaan he, Putin sanoi viime sunnuntaina CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Myös Ukraina on kertonut olevansa valmis rauhanneuvotteluihin, mutta Ukrainan vaatimuksen mukaan Venäjän täytyy vetäytyä pois vuoden 2014 jälkeen Ukrainalta valtaamiltaan alueilta.

Venäjä ei ole osoittanut mitään aikomusta hyväksyä Ukrainan vaatimusta, joten hyvässä hengessä käytävät rauhanneuvottelut vaikuttavat kaukaisilta.

Ukrainan mukaan Venäjä pelaa aikaa uudelle hyökkäykselle

Ukrainan presidentti Zelenskyin avustaja Alexander Rodnianski kommentoi tänään CNN:lle (siirryt toiseen palveluun) Venäjän yrittävän vain ostaa aikaa uudelle hyökkäykselle rauhanneuvotteluista puhumalla.

Rintamalla kumpikaan osapuoli ei ole juurikaan edennyt viime viikkoina. Taistelut ovat jatkuneet kuitenkin kiivaina etenkin Itä-Ukrainassa Bahmutin kaupungissa, joka on tuhoutunut lähes täysin.

Venäjän iskussa tuhoutunut rakennus Bahmutissa joulukuussa. Kuva: Pauli Lahti / Yle

Ukraina on viestinyt Venäjän vahvistaneen talven aikana puolustusasemiaan Ukrainalta vallatuilla alueilla. Ukraina kertoo myös varautuvansa Venäjän uuteen suurhyökkäykseen.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi tänään, että Venäjä tuo parhaillaan Itä-Ukrainassa Kreminnan kaupungin alueelle suuria määriä välineitä ja uusia joukkoja.

– Salamasota on mennyt heiltä täysin pieleen ja he tietävät sen, joten he tarvitsevat lisää aikaa järjestäytyäkseen uudelleen ja täydentääkseen joukkojaan, Rodnianksi sanoi.

Rodnianskin mukaan Kreml yrittää rauhanneuvotteluista puhumalla saada maailmaa luopumaan sotilaallisen tuen lähettämisestä Ukrainalle.

– Emme saa pudota tähän ansaan, Rodnianski sanoi.

Lähteet: AP, Reuters