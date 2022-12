Vartiontipalveluita juna-asemille tilaava Fintraffic pyytää Avarnilta pikaista selvitystä työntekijöiden rikosepäilyistä

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic pyytää kiireellistä selvitystä rikosepäilyistä juna-asemien turvallisuuspalveluita tuottavalta yritykseltä. Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa järjestyksenvalvojia epäillään väkivaltarikoksista. Epäiltyjen rikosten tapahtumapaikat sijaitsevat juna-asemien läheisyydessä.

Fintraffic tilaa vartiontipalvelut rautatieasemille. Asemilla voi työskennellä muutakin vartiointihenkilöstöä, esimerkiksi kaupunkien toimeksiannosta.

– Koska poliisitutkinta on julkisuudessa liitetty rautatieasemille vartiointipalveluita toimittavaan yritykseen, olemme pyytäneet asiasta välittömästi selvityksen kyseiseltä yritykseltä, Traficomilta kerrotaan.

Rikoksista epäiltyjä on kuusi, ja heidät on pidätetty. Poliisi vaatii epäiltyjä vangittavaksi tällä viikolla, kertoo Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Epäilyt kohdistuvat yksityisen turvallisuusalan yrityksen, Avarn Securityn, palveluksessa oleviin järjestyksenvalvojiin. Yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén vahvisti asian Ylelle maanantaina. Toimitusjohtaja painotti vastauksessaan, että yhtiö ei hyväksy väkivaltaista käyttäytymistä missään muodossa.

– Jos toteamme että työntekijä on toiminut yrityksen arvojen tai toimintaohjeiden vastaisesti, voidaan hänelle antaa varoitus. Jos asia on vakava, kyseessä voi olla peruste työsuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle, Sacklén kommentoi.

Näyttää kuitenkin siltä, että ongelmia on ollut jo pitkään. Avarn Securityn työntekijöiden rikosepäilyt ovat olleet julkisuudessa jo aiemmin.

Ylen vuonna 2021 julkaiseman selvityksen mukaan yhtiön järjestyksenvalvojat vastasivat pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa ainakin 21 syytteeseen vuosina 2016–2020. Kyse oli tuolloinkin nimenomaan asemilla ja junissa tapahtuneista väkivaltatilanteista.

Osa syytteistä on johtanut myös tuomioihin. Kaksi Avarnin vartijaa tuomittiin sakkoihin ja vahingonkorvauksiin (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) miehen pahoinpitelystä Helsingin päärautatieasemalla uudenvuoden yönä 2016.

Nyt julki tulleet tapaukset yllättivät alan kouluttajan

Nyt poliisitutkinnassa olevasta rikosvyyhdistä tekee poikkeuksellisen se, että epäillyt ovat työskennelleet samassa yrityksessä. Myös sekä uhrien että epäiltyjen määrä on suuri. Tapauksia on kahdeksan, ja poliisi on pyytänyt uhreja ottamaan yhteyttä poliisiin. Teot ovat tapahtuneen helmi–joulukuun välisenä aikana.

– Ensimmäinen ajatus oli, että miten tämä voi olla mahdollista? Turvallisuusalan opettaja Jari Stolt kuvaa ajatuksiaan, kun rikosepäilyt tulivat julki. Stolt on työskennellyt alan parissa jo yli 20 vuotta, joista viimeiset kuusi opetustehtävissä. Hän työskentelee Luksia-kuntayhtymässä.

Epäiltyjä rikoksia yhdistää myös uhrien nöyryyttäminen ja alistaminen. Rikoksista epäillyt myös kuvasivat teot.

Stoltin mukaan ilmiön taustalla on vallan tunne ja riittämätön valvonta.

–Tietty porukka alkaa soveltaa omaa toimintamalliaan. Siellä on taustalla turhautumista siihen, että samat asiakkaat työllistävät jatkuvasti.

Muutamien henkilöiden tavat toimia voivat heijastua koko valvontakohteessa vallitsevaan toimintakulttuuriin.

–Käytetään keinoja, jotka eivät ole missään nimessä hyväksyttäviä. Se ei ole kuitenkaan vallitseva toimintatapa alalla.

Miten vastaavankaltaisia tapauksia sitten voitaisiin ehkäistä? Turvallisuusalan opettajan mukaan yritysten pitäisi panostaa erityisesti omavalvontaan.

–Näin yrityksissä pystyttäisiin jo varhaisessa vaiheessa havaitsemaan poikkeamat ja väärinkäytökset sekä puuttumaan niihin. Missään nimessä ei voi olla niin, että tämänkaltainen toiminta jatkuu pitkään ja monen henkilön toimesta ja vasta jälkikäteen selvitetään, että mistä tämä johtuu.

Yritysten sisäisen valvonnan lisäksi yksityistä turvallisuusalaa valvoo poliisi. Poliisihallitus vastaa esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan yritysten elinkeinolupien myöntämisestä ja sen valvonnasta, että luvan edellytykset täyttyvät. Poliisilaitokset taas myöntävät luvat esimerkiksi yksittäisille järjestyksenvalvojille ja vartijoille.

– Jos näin laajaa toimintaa, kuin nyt on nähty, tulee esille, se kertoo siitä, että valvontalenkki on jossain pettänyt. Pitäisi ehkä miettiä uudestaan, miten valvontaa voitaisiin tehostaa, Stolt arvioi.

