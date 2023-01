Turistit aiheuttavat sesonkina usein valtaosan Lapin pelastuslaitoksen hälytyksistä – ”Pitää vain yrittää sinnitellä”

Lapin pelastuslaitoksella on eniten hälytyksiä 100 000 ihmistä kohden koko Suomessa. Määrä selittyy matkailulla.

Rovaniemen paloasemalla on hiljaista. Juuri nyt pillit eivät huuda, eivätkä hälytysvalot vilku.

Joulunalusviikolla tunnelma oli hieman toisenlainen. Rovaniemellä pelastuslaitos pyydettiin hätiin pelkästään tieliikenneonnettomuuksiin yli 40 kertaa. Valtaosa niistä oli pelastusjohtaja Markus Aarron mukaan matkailijoiden aikaansaamia.

– Voi sanoa, että vilkastuminen alkoi, kun turistikausi alkoi. Jos ei ole tottunut vaikeisiin olosuhteisiin, auto ei pysy hallinnassa.

Myös aiheettomista ja aiheellisista palohälytyksistä iso osa liittyy jollain tapaa matkailuun.

Työtä teettävät turistit näkyvät myös henkilökunnan jaksamisessa.

Alla olevassa audiossa Liikenneturvan Petri Niska ja Pentti Tervo kertovat, millaisia tilanteita turistit ovat aiheuttaneet pohjoisen teillä. Jyri Tynkkynen haastattelee.

Kiirettä joulukuusta huhtikuuhun

Rahoitus lasketaan asukasluvun, asukastiheyden ja riskikertoimen mukaan, eikä siinä oteta huomioon työtä, jonka jälleen kasvanut turismi aiheuttaa pelastuslaitokselle. Vuoden vilkkain kuukausi Lapin pelastuslaitoksella on jo vuosia ollut joulukuu.

Työvoimaa ei silti ole mahdollista keskittää tai lisätä turistikauteen.

– Meidän henkilöstömäärä on niin pieni, että joudumme pärjäämään muutenkin minimimiehityksellä varmasti 80 prosenttia ajasta, Aarto sanoo.

Jos sesonkia jatkuu huhtikuulle, se tarkoittaa että tehtäviä on paljon läpi talven.

– Silloin pitää vain yrittää sinnitellä.

Kuormitus on suurta varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, jotka kuitenkin vetävät turisteja.

– Esimerkiksi Kittilässä 400 tehtävää on valtava määrä vuodessa hoitaa sopimuspalokunnallekin oman työn ohessa.

Pelastusjohtaja Markus Aarron mukaan oma organisaatio muutettiin hyvinvointialueen tarpeita vastaavaksi jo kaksi vuotta sitten. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Hallinnollisia muutoksia

Rahoitusmalli ei muutu nytkään, kun pelastuslaitos siirtyi vuodenvaihteessa osaksi Lapin hyvinvointialuetta. Muutos itsessään ei ole pelastuslaitoksen kannalta järisyttävä, vaan lähinnä hallinnollinen.

– Jos ei nyt aivan ydinsotaa tule, ei kukaan huomaa vuodenvaihteessa mitään eroa nykyiseen, Aarto sanoo.

Lapin hyvinvointialueen budjetti näyttää tällä hetkellä yli 43 miljoonan euron alijäämää, joka pitäisi saada tasoitettua vuoteen 2025 loppuun mennessä.

Pelastustoimen palveluihin osoitetaan tietyillä kriteereillä valtionrahoitusta ja tämän vuoden budjetti vastaa Aarron mukaan kokolailla tuota määrää. Valtionrahoitukseen suhteutettuna alijäämän osuus pelastuslaitoksen kulupuolella on varsin vähäinen.

– Ainahan talous on haaste kaikille, pelastustoimen budjetti on kuitenkin sellainen että pystymme palvelut sillä tuottamaan.

Joulukuussa pelastuslaitos joutui tarkistamaan runsaasti esimerkiksi majoituslaitosten aiheettomia palohälytyksiä. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Muualla tiukemmat talousraamit

Muualla Suomessa pelastustoimen talousraamit saattavat hyvinkin olla vielä Lappiakin tiukemmat. Pelastustoimen vuosikustannukset ovat Lapissa noin 135 euroa per asukas.

Se on Aarron mukaan toisaalta pieni hinta verrattuna sotepuolen kuluihin, jotka ovat noin 5500 euroa per asukas.

– Meillä on iso maakunta ja pitkät välimatkat. Se vaatii aika paljon henkilökuntaa, jotta palvelut voidaan turvata ja se tarkoittaa aika isoja kustannuksia. Toiminta on erilaista kuin kaupunkimiljöössä, jossa asemien välillä on alle kymmenen kilometriä.

Tulipaloa sammuttamaan lähdetään tarvittaessa pitkienkin matkojen päästä.

Esimerkiksi viime talvena Saariselän kauppakeskuspaloa sammuttamaan saapui paikallisen Inarin sopimuspaloikunnan lisäksi yksiköitä myös Sodankylästä, Kittilästä ja Rovaniemeltä.

– Kun kokonaiskuvaa miettii, niin ovathan nämä loppujen lopuksi edullisia palveluita. Ei kovin monella ole vastaansanomista, jos tietää että sillä 135 eurolla saa tarvittaessa punaiset autot paikalle kohtuullisessa ajassa minne tahansa päin Lappia.