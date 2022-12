Järjestyksenvalvoja on parhaimmillaan kuin shakin pelaaja – ”Ennakointi on kaiken a ja o”, sanoo kokenut turvallisuusalan kouluttaja

Järjestyksenvalvojan tehtävä on pitää huolta ihmisten turvallisuudesta. Kesällä ammattitaitoisista järjestyksenvalvojista on pulaa koko Suomessa, kun tapahtumia järjestetään runsaasti.

Järjestyksenvalvojien toiminta on herättänyt keskustelua joulun aikaan pääkaupunkiseudulla ilmi tulleen pahoinpitelyepäilyn takia. Usean järjestyksenvalvojan epäillään syyllistyneen pahoinpitelyihin työaikana.

Mikkeliläinen turva-alan kouluttaja ja yrittäjä Tomi Sikanen sanoo itse olevansa pöyristynyt ilmitulleista tapauksista. Hänellä on pitkä kokemus turva-alalta sekä muun muassa järjestyksenvalvojien ja vartijoiden kouluttamisesta.

– Omissa koulutuksissani lähden siitä, että järjestyksenvalvojan tärkein työkalu on oma pää. Tärkeää olisi, että osaisimme kohdata erilaisia ihmisiä, Sikanen sanoo.

Tunteet riehumisen taustalla

Vihaisen ihmisen kohdatessaan Sikanen pyrkiikin puuttumaan aggression sijaan lähtökohtaisesti ensin tunteeseen, joka käytöksen takana mahdollisesti on.

Hyökkäävän käytöksen taustalla voi olla surua, häpeää ja pettymyksen tunnetta.

Järjestyksenvalvoja on lähtökohtaisesti asiakaspalvelutyötä. Peruskoulutuksessa käydään läpi voimankäyttötekniikoita.

–Tärkeintä on kuitenkin osata kohdata ihminen tunteineen ja pyrkiä estämään tilanteen kärjistyminen ennalta, hän sanoo.

Asia voi laueta, jos ihmiseen saadaan luotua puheyhteys, mitä sanaton viestintä ja ruuumiinkieli tukevat.

Ennakoinnin opettelua lisää

Sikanen lisäisikin järjestyksenvalvojien koulutukseen taktiikkaa ja ennakointia.

Ihmisen kohtaamista pitäisi harjoitella hänen mukaansa enemmän. Tällä hetkellä sitä on Sikasen mukaan peruskoulutuksessa varsin vähän.

Taktiikan ja ihmisen kohtaamisen harjoittelua olisi Sikasen mukaan syytä lisätä myös voimankäyttökouluttajien kohdalla. Tällä hetkellä he joutuvat suorittamaan ja uusimaan koulutuslisenssinsä poliisikoululla viiden vuoden välein.

– Kaikissa tilanteissa se ennakointi on a ja o. Pitäisi toimia vähän niin kuin shakissa, eli pitäisi lukea ihmistä ja tilannetta ja olla aina askel edellä häiriökäyttäytyjää, Sikanen sanoo.

Voimankäyttöön turvaudutaan vasta, kun sovinnollinen puhe ei auta. Tavoitteena on, ettei tilanteissa synny vammoja kummallekaan osapuolelle.

– Joissain tilanteissa tarvitaan voimankäyttöä, mutta jos lähdetään suoraan käyttämään jotain voimankäyttövälinettä, on tilanne mennyt pieleen, hän sanoo.

Kuumakallen täytyy korjata asennettaan tai poistua kurssilta

Joskus järjestyksenvalvojan kurssille tulee henkilöitä, joilla on väärä asenne voimankäyttöön. Silloin kouluttajan vastuu korostuu. Tarvittaessa kurssi voidaan keskeyttää.

Myös kouluttajan asenne tarttuu. Jos kouluttaja esimerkiksi kehuskelee omalla voimankäytöllään, siirtyy se koulutettavaan. Sikasen mukaan väkivallan ihannoitsijoita tulee kuitenkin koulutuksissa vastaan harvoin.

Hän muistuttaa, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on huolehtia ihmisten turvallisuudesta.

Ammattitaitoisille järjestyksenvalvojille on kysyntää

Tällä hetkellä Mikkelissä on pulaa järjestyksenvalvojista ravintoloissa.

Kesäisin ammattitaitoisista järjestyksenvalvojista on pulaa koko Suomessa, kun tapahtumasesonki on kiireisimmillään.

Tämä voi lisätä riskiä, että alalle päätyy henkilöitä, joiden asenteessa olisi korjaamisen varaa.

Tilanne on Sikasen mukaan ongelmallinen, mutta ratkaisun löytäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Yksi keino on, että yritykset järjestyksenvalvojia palkatessaan kouluttaisivat työntekijöitään vielä lisää.

– Peruskoulutus mahdollistaa vasta, että henkilö pystyy työssä toimimaan, mutta työ on se, mikä kasvattaa henkilöä, Tomi Sikanen sanoo.

Yritysten pitäisi ottaa sisäinen valvonta vakavasti. Tällöin vääränlaiset asenteet voitaisiin kitkeä varhaisessa vaiheessa.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi kestää 40 tuntia. Aika on varsin lyhyt koulutettavien arvioimiseen pintaa syvemmältä.

Järjestyksenvalvojan kortin myöntää kuitenkin poliisi, joka samalla ratkaisee, voiko henkilö toimia tehtävässä.

