Myös Kuopiossa on varastettu merkkivaatteita ihmisten päältä – rikoskomisario: ”Pyrimme puuttumaan mahdollisimman varhain”

Katujengejä on havaittu Suomessa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Kuvituskuva.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisarion mukaan Kuopiossa on henkilöitä, joilla on yhteyksiä katujengeihin. Sellaisia ryhmiä, jotka voisi luokitella katujengeiksi, ei kuitenkaan ole havaittu.

Suomessa on viime aikoina puhuttu paljon nuorten rikollisuudesta, eritoten katujengeistä.

Katujengin määritelmä on moninainen. Keskeisiä tunnusmerkkejä ovat rikollinen toiminta, hierarkia ja johtohahmot sekä tunnisteet, jotka viittaavat esimerkiksi asuinalueeseen.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Juha Korhosen mukaan Kuopiossa on havaittu henkilöitä, jotka pitävät yhteyttä muiden kaupunkien katujengeihin tai niiden jäsenten lähipiiriin kuuluviin henkilöihin. Sellaisia ryhmiä, jotka täyttävät katujengin kriteerit, ei kuitenkaan Itä-Suomesta löydy.

Katujengejä ei hänen mukaansa tule sekoittaa muihin tavanomaisiin nuorisoryhmiin.

– Kuten muuallakin Suomessa, Itä-Suomessa nuoret kokoontuvat ja se näkyy katukuvassa. Itä-Suomessa on myös sellaisia nuorisoryhmiä, jotka saattavat tehdä rikollista toimintaa pienessä mittakaavassa, mutta ne eivät ole katujengeiksi luettavia ryhmiä.

Yksittäisiä rikoksia, jotka muistuttavat katujengien harjoittamaa rikollista toimintaa, on kuitenkin havaittu. Esimerkiksi Kuopiossa on ollut tapauksia, joissa nuorisoryhmä on varastanut merkkivaatteita toisten henkilöiden yltä.

Korhosen mukaan tilanteeseen suhtaudutaan poliisissa vakavasti.

– Jotta tilanne ei pääse kehkeytymään pahemmaksi, pyrimme puuttumaan ei-toivottuun nuorten toimintaan mahdollisimman varhain, Korhonen sanoo.

Ei samanlaista ilmiötä kuin Etelä-Suomessa

Toisin kuin Kuopiossa, Joensuussa ei Korhosen mukaan ole havaittu henkilöitä, joilla on yhteyksiä katujengeihin. Myöskään niin sanottuja vaateryöstöjä ei ole tehty Pohjois-Karjalassa.

Katujengejä on tähän mennessä havaittu neljässä kaupungissa: Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Turussa.

Korhosen mukaan Itä-Suomen poliisissa tehdään ennaltaehkäiseviä toimia, jotta tilanne ei muuttuisi vastaavanlaiseksi. Käytössä on monenlaisia keinoja aina valvonnasta esitutkintaan.

Poliisi ei myöskään ole ainut toimija, vaan yhteistyötä tehdään esimerkiksi sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa.

Korhonen tuo esille, kuinka nykyään nuorten toiminta leimataan herkästi joksikin muuksi, kuin mitä se todellisuudessa on.

– Se, että nuoret kokoontuvat erilaisissa paikoissa, on iänkaiken ollut olemassa ja varmaan iänkaiken tulee olemaankin. Jos kadulla on useampi nuori kokoontumassa, ei voida suoraan puhua, että kyse olisi katujengistä.

Hänen mukaansa ainakaan toistaiseksi Itä-Suomessa ei ole havaittavissa muuta kuin normaalia nuorten käyttäytymistä.

– Ja toivottavasti tilanne myös säilyy sellaisena.

