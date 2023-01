Ylen presidenttikysely: Pekka Haavisto nousi ykköseksi ja Mika Aaltola pudotti Sanna Marinin

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) nousee ensimmäistä kertaa ykköspaikalle Ylen Taloustutkimuksella teettämässä presidenttikyselyssä. Viime maaliskuussa julkaistun kyselyn voittaja, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) putoaa kakkoseksi.

Haavisto on kyselyn mukaan suosittu naisten parissa ja nuorimmissa ikäryhmissä. Rehn saa kannatusta etenkin suurituloisilta ja maaseudulta. Nopein nousija on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka on tasaisesti sekä miesten että naisten suosikki.

Kun vastaajilta kysyttiin yhtä suosikkinimeä seuraavaksi presidentiksi, Pekka Haaviston nimesi 25 prosenttia, Olli Rehnin 14 ja Mika Aaltolan 11 prosenttia vastaajista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho saavat molemmat seitsemän prosentin kannatuksen.

Kyselyn kärkeä kohti nousivat ensi kertaa myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä vastaaja sai nimetä myös viisi mieluisinta ehdokasta, 38 nimen listalta. Kun kaikki annetut maininnat lasketaan yhteen, kärkikolmikko pysyy tällöinkin samana. Marinin perään, Halla-ahon edelle kiilaavat kuitenkin kokoomuslainen Alexander Stubb ja keskustan Matti Vanhanen ja Antti Kaikkonen.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään vuoden päästä 28. tammikuuta. Kisaan ei ole ilmoittautunut vielä yhtään ehdokasta.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on kertonut palaavansa asiaan seuraavan kerran loppukesästä, kun huhtikuun eduskuntavaalit on pidetty ja hallitusneuvottelut saatu maaliin.

Vielä voi tulla yllätysnimiä

Presidenttikyselyssä näyttävät pärjäävän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tutut nimet. Kärkinimillä on vankka kokemus myös kansainvälisistä tehtävistä.

Joskus kannatusta kannattaa kerätä myös päivänpolitiikan ulkopuolella. Kokoomuksessa kannatustaan on selvästi vankistanut entinen pääministeri, professori Alexander Stubb, joka saa kuuden prosentin kannatuksen. Puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja Elina Valtonen saavat tyytyä yhteen prosenttiin.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on kieltäytynyt ehdokkuudesta. SDP:n seuraavaksi vankimpia nimiä listalla ovat EU-komissaari Jutta Urpilainen ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma uskoo, että ehdokkaaksi ehtii nousta vielä monta yllätysnimeä.

– Täytyy muistaa, että yksikään ehdokas ei ole vielä lähtenyt kampanjoimaan. Siellä voi hyvin olla ehdokkaita, jotka eivät ole poliitikkoja, vaan heillä on enemmän esimerkiksi asiantuntijaprofiili. Kansainvälisissä tehtävissä on monia sellaisia suomalaisia, jotka ovat mahdolllisia nimiä.

Vuorelma uskoo, että näissä vaaleissa ehdokkaita on helpompi löytää kuin viimeksi, eikä halukkaita tarvitse odotella viime metreille asti.

– Tässä on aivan erilainen tilanne kuin viime vaaleissa. Silloin oli hyvin vaikeata löytää ehdokkaita, kun oli yksi suuri ennakkosuosikki, istuva presidentti Sauli Niinistö. Uskoisin että halukkaita löytyy varmasti nyt paremmin.

Turvallisuuspolitiikka ja Nato ykkösteemoja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön toisella kaudella päätään on nostanut kaksi suurta teemaa: Ukrainan sota ja Nato. Vuorelma uskoo, että samalla linjalla jatketaan Niinistön kauden jälkeenkin.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset ovat vahvasti esillä, joten presidentin rooli korostuu. Tällä hetkellä uskoisin, että haetaan henkilöä, joka on profiloitunut kansainvälisissä tehtävissä.

Pääministeri Sanna Marinin jälkeen suosituimpia naisnimiä Ylen kyselyn mukaan ovat Jutta Urpilainen (sd.), kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, joille kaikille mitattiin kahden prosentin kannatus.

– Miehillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yliedustus. Kuva on siis hyvin erilainen kuin päivänpolitiikassa, jossa viiden hallituspuolueen puheenjohtajat ovat naisia, Vuorelma sanoo.

Halla-aho saa kannatusta omiltaan

Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg muistuttaa, että urheilutermein nyt ollaan vasta lämmittelykierroksella, eikä kisa ole oikeastaan vielä edes alkanut.

– Se selittää osaltaan myös sitä, miten Mika Aaltolan kaltaiset tieteelliset asiantuntijat voivat menestyä näissä mittauksissa.

Presidentinvaaleissa ehdokkaan on saatava kerättyä ääniä yli puoluerajojen. Ylen kyselyssä tässä onnistuu parhaiten ulkoministeri Pekka Haavisto. Haavistolla on Borgin mukaan kilpailuetu, jos hän päättää lähteä vihreiden presidenttiehdokkaaksi.

– Hän on ollut ehdokkaana kahdesti ja kerännyt miljoona ääntä. Uutuusarvoahan hänellä ei enää ole, mutta onhan siinä eroa verrattuna muihin ehdokkaisiin, että on ollut ehdolla ja saanut merkittävän tuen, Borg sanoo.

Haavisto saa laajasti tukea etenkin naisilta. Selkeästi miesten suosima ehdokas on perussuomalaisten Jussi-Halla-aho. Halla-ahon kannattajista 72 prosenttia on miehiä ja hän saa kannatusta lähinnä omiensa parista.

