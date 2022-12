Koiran äänipelko ei parane paukkeelle altistamalla – eläinlääkäri varoittaa: hoitamaton pelko laajenee helposti

Koiran äänipelon poistaminen terapian avulla on usein pitkä tie. Ääniä pelkäävää koiraa voi kuitenkin tilapäisesti auttaa monin tavoin. Eläinlääkäri Tuulia Applebyn mukaan ykkössääntö on se, ettei tehdä pelkoa pahemmaksi. Kuva ja video: Petra Haavisto.

Äänipelko on yksi yleisimmistä koirien ongelmista.

Eläinlääkäri Tuulia Applebyn mukaan se on jopa harmillisen yleistä.

Appleby hoitaa äänipelkoisia koiria Kannuksen pieneläinklinikalla Keski-Pohjanmaalla.

Hänen mukaansa koiran äänipelkoon pitää reagoida nopeasti, sillä vaarana on pelon laajeneminen koskemaan myös muita asioita

Useimmiten koirat pelkäävät kovia ääniä kuten ukkosta, ilotulitusta ja voimakkaita pamauksia.

Periaatteessa koira voi kuitenkin oppia pelkäämään mitä tahansa ääntä, jos se yhdistyy tapahtumaan, joka on pelottanut tai säikäyttänyt.

– Minulla on käynyt käytösterapiassa koira, joka pelkää pieniä naksahduksia, joita kuuluu kun lämpöpatteri on päällä. Koira voi myös pelätä auton ääntä, lumen katolta putoamista ja niin edelleen, Appleby luettelee.

Pelko leviää ennusmerkkeihin

Koirien äänipelko ilmenee monin tavoin. Joku jännittää, mutta pärjää niin kauan kuin omistaja on vieressä, toinen saa paniikkikohtauksen.

– Paniikissa oleva koira voi yrittää piiloutua, osa jopa yrittää päästä ovista tai ikkunoista ulos. Se voi olla hyvin traumaattista, Appleby sanoo.

Jos koira pelkää pauketta, sitä ei pitäisi altistaa sille, vaan lähteä esimerkiksi uudenvuodenaattona muualle.

Ellei tilannetta voi välttää, pitäisi miettiä ajoissa tarvitaanko esimerkiksi lääkitystä ja testata, mikä lääke koiralle sopii.

Applebyn mukaan äänipelkoista koiraa ei saa jättää yksin pelkonsa kanssa eikä ajatella, että pelkoon tottuu ja se menee itsekseen ohi. Vaarana on pelon paheneminen ja yleistyminen muihin asioihin.

Applebyn mukaan koirat ovat hyviä oppimaan, mitkä asiat edelsivät pelottavaa asiaa ja alkavat pelätä niitäkin

Hän kertoo vastaanotolleen tuodun koiria, jotka eivät ole uudenvuodenaaton jälkeen uskaltaneet mennä lenkille, koska pelkäävät, että sieltä kuuluu ”se ääni”.

– Sen jälkeen ne alkavat pelätä myös ukkosta. Sitten sadetta, pimeyttä – kaikkia niitä asioita, jotka ennustavat kovaa ääntä.

Siedätyshoitoa – turvallisesti

Rauhoittavien lääkkeiden lisäksi koiran äänipelkoa hoidetaan siedättämällä ja vastaehdollistamalla.

Appleby kertoo, että aluksi pelkoa aiheuttavaa ääntä soitetaan niin hiljaa, että koira juuri ja juuri kuulee sen, ei pelkää ja pystyy olemaan rentona. Näin äänestä tulee turvallista taustaääntä.

Kun tämä onnistuu, äänelle annetaan positiivinen merkitys esimerkiksi herkkujen avulla.

Appleby toteaa, että koiran näkökulmasta ääni tarkoittaa ”apua, hätätilanne, pelottaa”.

– Me opetamme sille, että “hei kuulitko tuon äänen, tämä on muuten kivaa. Saat palkkioksi makkaran…”

”Maailmassa voi olla kaikenlaisia ääniä”

Applebyn mukaan terapia on pitkä tie ja voi kestää jopa kuukausia.

Koiran äänipelko voi myös puhjeta vasta 1–3 vuoden iässä, siksi paras hoito on ennaltaehkäisy. Koira kannattaisikin jo pentuna totuttaa erilaisiin ääniin imurista kattilan kolinaan.

Ennen uutta vuotta voi kuunnella äänitettä tai videota rakettien paukkeesta.

– Pennulle pitäisi opettaa, että maailmassa voi olla kaikenlaisia ääniä ja ne ovat turvallisia, Appleby neuvoo.

– Mitä enemmän ääniä harjoitellaan koiran kanssa, sitä helpommin ne yleistävät sen koskemaan muitakin ääniä: Jos tämäkin on ok, kai tämäkin ääni on ok, kai sitten kaikki äänet ovat ok”.

