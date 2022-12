Pahoinpitelyistä epäillyt järjestyksenvalvojat saivat potkut – kolmen epäillyn vangitsemista käsitellään tänään

Avarn Security on päättänyt rikoksista epäiltynä olevien työntekijöidensä työsuhteet. Yhtiö tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) asiasta nettisivuillaan.

Kuutta Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa epäillään törkeistä pahoinpitelyistä tai pahoinpitelyistä. Poliisi on pidättänyt heidät.

Poliisin mukaan järjestyksenvalvojia epäillään rikoksista, jotka ovat tapahtuneet pääradan varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Poliisi epäilee, että järjestyksenvalvojat ovat räikeästi ylittäneet toimivaltansa sekä nöyryyttäneet ja alistaneet uhrejaan.

Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen kertoi tiistaina tiedotteessa, että rikosepäilyn mukaan järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet työtehtävissään kohtaamiaan kohdehenkilöitä suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä ja pahoinpidelleet näitä potkimalla ja teleskooppipampulla lyömällä.

Järjestyksenvalvojat ovat Minkkisen mukaan kuvanneet tekojaan.

Kolme nuorta miestä vangitsemisoikeudenkäynnissä

Kolmen epäillyn vangitsemista käsitellään tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Poliisi on esittänyt vangittavaksi miehiä, jotka ovat iältään 23, 22 ja 20.

Yhtiö kertoo aloittaneensa sisäisen selvityksen tapahtumista ja selvittävänsä asiaa yhteistyössä poliisin kanssa. Rikosepäilyjen tutkinta kuuluu kuitenkin yksinomaan poliisille.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on pahoillaan siitä, että heidän työntekijöidensä joukossa on henkilöitä, joita on syytä epäillä vakavista rikoksista.

Yhtiö kertoo tuomitsevansa kaiken epäammattimaisen käytöksen ja noudattavansa nollatoleranssia laittomuuksille.