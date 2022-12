Kempower toimittaa raskaan liikenteen latauslaitteita Australiaan – kyseessä on yksi maailman suurimmista sähköautohankkeista

Australian raskaan liikenteen pilottihanke on maailman mittakaavassa huomattava. Kuvituskuva.

Yhteistyösopimuksen rahallista arvoa ei ole julkistettu. Kempowerin mukaan summa on merkittävä.

Sähköajoneuvojen latauslaitteita valmistava lahtelainen Kempower on päässyt mukaan Australiassa käynnistettävään sähkörekkojen pilottihankkeseen.

Australiassa paikallinen rahtiyhtiö Team Global Express ottaa käyttöön 60 uutta sähköistä jakeluautoa Länsi-Sydneyn varikollaan osana Australian kaikkien aikojen suurinta sähkörekkapilottia.

Kempowerin tiedotteen mukaan yhtiö toimittaa Australiaan latausinfran yhdessä paikallisen JET Charge -yhtiön kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu 16 Kempowerin pikalatausyksikköä ja 47 JET Chargen laturia.

Raskaan liikenteen vihreässä siirtymässä on spekuloitu pitkään, tuleeko markkinoille ensisijaisesti sähkö-, vety- vai kaasukäyttöisiä rekkoja ja kuorma-autoja. Nyt näyttää siltä, että sähköiset ratkaisut ovat etujoukoissa, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

– Valmistajat ovat siirtymässä akkukäyttöisiin kuljetuskalustoautoihin. Eli sen mukaan mitä ajoneuvoja tuotetaan, niitä voidaan myös käyttää. Nyt näyttäisi vahvasti olevan ensimmäinen aalto menossa akkukäyttöisiin ajoneuvoihin, Ristimäki toteaa.

Australia kiirehtii vihreää siirtymää liikenteessä

Tuore sopimus on osa hanketta, jonka tavoitteena on vähentää Australian raskaan liikenteen päästöjä. Lisäksi maa tavoittelee päästöjen vähennystä 43 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Australian kuljetus- ja rekkaliikenne ja osoittaa, että sähkörekkoja on mahdollista operoida laajamittaisesti.

– Sehän on pitkien välimatkojen maa, jossa ei ole omia öljyvaroja, joten kyllä heillä on isot intressit siirtyä sähköön. Kun pitkien välimatkojen maat ihan maailmanlaajuisesti haluavat siirtyä sähköiseen liikenteeseen, niin sehän on merkki siitä, että se toimii, sanoo Ristimäki.

Kempowerin ja JET Chargen yhteistyöhankkeen taloudellista arvoa ei ole julkistettu, mutta Ristimäen mukaan kyse on merkittävästä sopimuksesta.