Kirkkopalosta seuraa suuri ja pitkä suru – Kiihtelysvaarassa tiedetään, miltä rautjärveläisistä tuntuu nyt

Tuli tuhosi viime vuosikymmenellä Suomessa kaksi merkittävää kirkkoa, Ylivieskassa vuonna 2016 ja Joensuun Kiihtelysvaarassa vuonna 2018. Ylivieskassa on uusi kirkko, mutta Kiihtelysvaarassa ei vielä.

Rautjärven kirkkopalo nosti Kiihtelysvaarassa Pohjois-Karjalassa muistot pintaan. Kiihtelysvaaran paikalliset seurakunta-aktiivit Eevi ja Matti Väistö kuulivat joulupäivän aamuna heti joulukirkon jälkeen, että Rautjärven kirkko oli tuhoutunut todennäköisesti tuhopoltossa.

– Tämä, että ihmishenget olivat siellä todellisessa vaarassa, tekee tuhotyön entistä kamalammaksi. Hirveitä uutisia. Tämä on niin suuri suru. Lähetimme sinne jo osanottomme ja myötätunnon osoituksemme, Väistöt kertovat.

Kiihtelysvaarassa joulun kirkonmenot pidettiin tänäkin vuonna seurakuntatalon salissa. Kirkon raunioilla odotellaan uuden kirkon nousemista paikalle vielä yli neljä vuotta tulipalon jälkeen.

Syyskuinen synkkä sunnuntai

Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut puukirkko tuhoutui Rautjärven kirkon tapaan nopeassa tulipalossa aamulla 23. syyskuuta vuonna 2018. Historiallisen kirkon hävitti tuhopoltto, josta otettiin kiinni ja tuomittiin paikallinen mies.

Kiihtelysvaara kuuluu Joensuun seurakuntayhtymään, ja nopeasti tulipalon jälkeen päätettiin, että kylä saa uuden rakennuksen seurakunnan toiminnalle.

Uuden kirkon paikka oli yhteisestä toiveesta sama kuin ennen: keskellä kylää, vanhan, tulipalolta säästyneen kellotapulin vieressä.

Uusi kirkkosali sisältä havainnekuvassa. Alttaritaulu säästyi vanhan kirkon tulipalosta. Kuva: LUO Arkkitehdit Oy

Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna. Parhaillaan etsitään hirsirakentajaa, sillä uusikin rakennus tehdään puusta.

Kirkkosalin lisäksi suunnitellaan jo muita toimintoja. Uusi vaihe on vihdoin edessä, kun kaikki lopulta konkretisoituu.

– Kyllä aika on tuntunut pitkältä. Mutta on niin monta päätöstä ja vaihetta, kun yhteistä rakennetaan, huokaa seurakuntaneuvoksen arvonimeä kantava Eevi Väistö.

Valtiopäiväneuvos Matti Väistö ja seurakuntaneuvos Eevi Väistö ovat tehneet sekä vapaaehtois- että luottamustyötä Kiihtelysvaaran seurakunnan ja pitäjän hyväksi. Uusi kirkko nousee näille jalansijoille. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kiihtelysvaara-seura otti vastuun varainkeräyksen järjestämisestä uuden kirkon rakentamiseksi.

– Asetimme tavoitteeksi, että keräisimme kansalaiskeräyksellä 10 prosenttia uuden kirkon budjetista. Tavoite ylittyi jo toisena keräysvuonna. Vaikka korona esti monet suunnitellut tapahtumat, on kerätty jo yli puoli miljoonaa euroa. Keräys jatkuu edelleen, iloitsee Matti Väistö.

Rautjärveläisille ja entisille rautjärveläisille Väistö lähettää terveisinään, että varainkeruu vaatii sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä.

– Rautjärvelläkin on vahva yhteisö, joka ulottuu alueen ulkopuolelle ja jopa ulkomaille. Monelle on tärkeää osallistua konkreettisesti, koska varainkeruu on myös surutyötä, pohtii Matti Väistö.

Joensuun seurakuntayhtymä tuki

Vaikka Kiihtelysvaarassa on kerätty poikkeuksellisen aktiivisesti rahoitusta kansalaiskeräyksellä ja -tapahtumilla, ilman Joensuun seurakuntayhtymän mahdollistamaa selkärankaa uutta kirkkoa vaaralle tuskin nousisi.

Kiihtelyksen uuden kirkkorakennuksen budjetti on 4,6 miljoonaa euroa.

Matti Väistö lähettää Etelä-Karjalaan myös uskoa tulevaan.

– Vaikka aluksi on sellainen tunne, että kaadetaan itse puut ja tehdään talkoilla, niin ei se ole tätä päivää. Meilläkin kävi niin, että haaveiltiin paanukatoista ja muusta. Kun sitten kysyttiin, kuka voisi kantaa kokonaisvastuun sellaisesta talkoilla, ei enää tekijöitä löytynyt. Rakennuksen pitää olla nykyaikainen.

Kiihtelysvaaran kirkkorakennuksen havainnekuva. Kellotapuli on nykyinen, kirkkorakennus uusi. Kuva: LUO Arkkitehdit Oy

Eevi Väistö muistuttaa siitä, kenelle uusi rakennus tehdään.

– Tuleville sukupolville, sadan ja kahdensadan vuoden päähän. Meidän uudesta kirkostamme tulee upea kuparikattoinen rakennus, ja toivon, että se kerää entistä enemmän ihmisiä seurakunnan toimintaan.

Kiihtelysvaaran nykyisestä seurakuntatalosta ja sen lisärakennuksesta luovutaan mahdollisimman pian uuden kirkon valmistumisen jälkeen.

Kiihtelysvaaran uuden kirkon arkkitehtisuunnittelukilpailun voitti Luo arkkitehdit. Kirkon pääsuunnittelija on arkkitehti Riikka Kuittinen. Seurakuntalaisia on kuultu moneen kertaan suunnitelmien edetessä. Tulipalosta pelastunut alttaritaulu saa paikan uudesta kirkosta.

Eevi Väistö on seurakunnan luottamushenkilönä suunnitellut uuteen rakennukseen myös toimintaa.

– Salainen toiveeni olisi, että laulaisimme Suvivirren uuden katon alla kesällä 2024, mutta realismia on, että laulamme vasta vuoden lopussa Hoosiannan.