Sote-uudistus hämmentää Kruunupyyssä: kuntalaiset valitsivat tutun hyvinvointialueensa ja menettivät samalla oikeuden lähipalveluihin

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen keskipohjalaiselta Soitelta Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi hämmentää Kruunupyyssä Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien rajalla sijaitsevan Kruunupyyn sote-palveluista vastaa vuodenvaihteesta lähtien Pohjanmaan hyvinvointialue. Tähän asti 6 500 asukkaan pohjalaiskunnan sote-palvelut on tuottanut keskipohjalainen Soite.

Nyt reilut sata kuntalaista on vaihtanut terveysasemansa Kokkolaan tai Veteliin pysyäkseen Soiten asiakkaina.

Kaikki eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet, että terveyskeskuksen vaihto tarkoittaa sitä, etteivät he saa tulevana vuonna käyttää lähimpiä, oman kunnan terveysaseman palveluja kuten hammashuoltoa, neuvolaa tai lääkäriä.

Palveluntarjoajan vaihtaneiden joukossa on kaikenikäisiä, lapsista vanhuksiin.

Kruunupyy on yksi maan harvoista kunnista, joka siirtyy sote-uudistuksessa alueelta toiselle. Se sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa, mutta Keski-Pohjanmaan keskukseen Kokkolaan on lyhimmillään vain 15 kilometrin matka.

Hyväksyttyä vaihdosta ei voi perua

Tilanne ei tullut yllätyksenä, sanoo vastuualuejohtaja Carina Kainberg Soitesta.

– Se on myös lisännyt työtä ja harmia työntekijöillä. He joutuvat vastaamaan puhelimessa moniin kysymyksiin. Kaikki eivät ole ymmärtäneet, että he ovat vaihtaneet perusterveydenhuollon – he ovat tehneet muutoksen, että saisivat tulla sairaalaan Kokkolaan, Kainberg sanoo.

Kansalaisilla on ollut vuodesta 2014 mahdollisuus valita kiireettömässä hoidossa terveysasema kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Terveysaseman vaihtoa ei tarvitse perustella mitenkään. Riittää, että tekee kirjallisen ilmoituksen uudelle terveyasemalle ja ilmoittaa vaihdosta myös aikaisemmalle.

Erikoissairaanhoidon eli Keski-Pohjanmaan keskussairaalan palveluita kruunupyyläiset saavat jatkossa halutessaan käyttää muutenkin. Kiireetöntä sairaalahoitoa tai tutkimuksia vaativan sairaalan valinta tehdään kuitenkin yhdessä lähetteen tekevän lääkärin kanssa.

Ero perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on vaikea hahmottaa, eikä Kainberg halua mitenkään syyllistää asemaa vaihtaneita.

Vaihdosta ei kuitenkaan ole voinut perua, jos se on jo ehditty hyväksyä. Silloin suhde terveyskeskukseen on voimassa vuoden.

– On ollut muutama, jotka ovat kertoneet lähettäneensä hakemuksen, mutta sitä ei ole vielä allekirjoitettu. Silloin olen voinut repiä hakemuksen.

”Kumpi aiheuttaa enemmän hämmennystä”

Kruunupyyssä pitkään vaikuttaneen mutta nyttemmin lakkautetun Pro Kruunupyyn pitkäaikainen aktiivi Tapani Myllymäki on jakanut aktiivisesti tietoa mahdollisuudesta pysyä Soiten asiakkaana.

– Olen jakanut tietoa ja vienyt pyydettäessä myös lomakkeita, mutta varonut, etten tuputa. Ettei sitten päästä sanomaan, että olisi yllytetty.

Hän pitää terveysaseman vaihdosta joillekin aiheutunutta epätietoisuutta pienenä verrattuna kokonaistilanteeseen.

– Voi kysyä, kumpi aiheuttaa enemmän hämmennystä: mitä terveysaseman vaihdos aiheuttaa vai miten sote-palvelut Kruunupyyssä järjestetään. Kyllä se on tuo jälkimmäinen asia, josta kysellään.

Myllymäki on tyytymätön saamiinsa vastauksiin siitä, millaiseksi Kruunupyyn palvelut Pohjanmaan hyvinvointialueella lopulta muotoutuvat.

– On huono kertoa kuntalaisille, kun ei tiedä suunnitelmista vielä mitään. Se tiedetään, miten Soite toimii ja kaikkeen on oltu tyytyväisiä, lukuunottamatta pientä kielellistä vähemmistöä, sanoo Myllymäki.

”Jokainen tekee itse päätöksensä”

Myllymäki uskoo, että jatkossa palvelut keskittyvät – viimeistään siinä vaiheessa, kun sovittu nykyisten tilojen vuokrauspakko loppuu eli kolmen vuoden kuluttua.

Myllymäen mukaan jo aiemmin esitellyssä palvelukartassa oli yksi perhekeskus kuntaa kohti, ja sen hän uskoo olevan Kruunupyyssä.

Alavetelissä asuva Myllymäki on myös itse valinnut Kokkolan pääterveysaseman seuraavaksi vuodeksi. Häntä ei harmita se, että Alavetelin terveysasema ei ole pian hänen käytössään.

– Alavetelissä on lähinnä äitiysneuvola ja labra – aivan sama. Kokkolaan taas on lyhyempi matka kuin Kruunupyyhyn. Lisäksi Kokkolassa on kaikki palvelut, Kruunupyyn terveysasemalla on rajallinen määrä palveluita, loput ovat sitten Pietarsaaressa tai Vaasassa, Myllymäki muistuttaa.

Myllymäki korostaa, että kyseessä on hänen mielipiteensä, ja jokainen tekee itse päätöksensä.

