Huijari pyytää kaupunkilaisilta rahaa jääkenttien ylläpitoon – huijausviestejä löytynyt useista Turun luistelupaikoista

Kaupunki on ilmoittanut asiasta poliisille ja jääkenttien alueiden urakoitsijoille. Kaikki löydetyt huijauslaput on poistettu.

Turun kaupungin luistelupaikoilta on löytynyt huijausviestejä, joissa pyydetään kaupunkilaisilta rahaa jään ylläpitoon. Huijausviestejä on ollut ainakin Kupittaan luistelumadolla ja Hirvensalon Moikoisten kentällä. Pyyntöä perustellaan huijauksessa sillä, että sähkön hintojen vuoksi jään ylläpidon hinta on noussut.

Kaupunki tähdentää, että se ei pyydä asukkailta rahaa, eikä sitä pidä lähettää. Huijausilmoituksissa on mukana QR-koodi sekä Mobilepay-maksukoodi.

Kaupunki löysi paperille monistettuja huijausviestejä Moikoisista keskiviikkona aamulla. Viestejä on poistettu sitä mukaa kun niitä on löydetty.

– Paperit on otettu pois ja asiasta on ilmoitettu poliisille, sanoo Turun kaupungin liikuntapaikkamestari Jukka Virtanen.

Tällä hetkellä tiedossa ei ole, minne mahdollisesti maksetut rahat ovat päätyneet. Mikäli rahaa on tullut maksaneeksi, tulee asiasta olla yhteydessä poliisiin.

Kaupunki seuraa tilannetta. Huijauslaput poistetaan mikäli niitä ilmestyy lisää.