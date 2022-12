Hämeenlinna saa ainutlaatuisen koelaitoksen, jossa mikrobit pannaan tuottamaan jätteiden voimalla materiaaleja ja ruokaa

Mikrobeja osataan jo muokata tuottamaan monia eri materiaaleja. Jotta siitä voisi tulla kannattavaa liiketoimintaa, on sitä voitava ensin kokeilla riittävän isossa mittakaavassa.

Hämeenlinnaan tulee uraauurtava biotekniikan koelaitos. Synbio Powerlabs Oy on saanut miljoonien eurojen rahoituksen pilottilaitokselle, jossa valjastetaan mikrobeja tuottamaan materiaaleja ja kemikaaleja sekä ruokaa ja rehua. Mikrobeja ruokitaan maatalouden ja teollisuuden sivuvirroilla eli jätteillä.

Mikrobeja, kuten bakteereja, osataan jo muokata näihin tarkoituksiin, mutta sitä pitää päästä kokeilemaan kunnolla. Tätä varten yritys rakentaa laitokseen 10 kuutiometrin ja 15 kuutiometrin bioreaktorilinjat.

– Jos haluamme päästä teolliseen mittakaavaan, meidän on pakko päästä testaamaan ja optimoimaan prosessia 10 kuutiossa. Tällaisia 10 kuution laitoksia on todella vähän maailmassa, eli kysyntä on ihan valtava, kertoo Synbio Powerlabsin toimitusjohtaja Nina Pulkkis.

Esimerkiksi muovin valmistaminen on toistaiseksi halvempaa perinteisillä tavoilla kuin bioteknologiaan perustuvilla menetelmillä.

Ammattikorkeakoululta uusia osaajia

Hankkeessa on mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, joka voi kouluttaa bioteknologian osaajia.

– Euroopassa ja koko maailmassa on hirveä pula insinööreistä ja muista työntekijöistä, jotka osaavat nämä prosessit. Meidän tehtävämme on varmistaa myös, että koulutettua työvoimaa syntyy siinä vauhdissa, kuin sitä tarvitaan, Pulkkis sanoo.

Laitos rakentuu uudelle Karanojan kiertotalousalueelle arviolta parin vuoden kuluttua.

Toimitusjohtaja Nina Pulkkiksen mukaan Hämeenlinna valikoitui myös sijaintinsa vuoksi.

– Tulemme käyttämään raaka-aineita erilaisista teollisuuslähteistä, joten meidän täytyy olla sillä lailla keskellä, että niiden kuljetusmatka eri paikoista on järkevä. Hämeenlinnan sijainti on siinä mielessä todella optimaalinen, että se on lähellä pääkaupunkiseutua ja muita teollisia alueita Suomessa.

Business Finland myönsi rahoitusta

Synbio Powerlabs on saanut hankkeeseen kaikkiaan 6,6 miljoonaa euroa. Business Finland on myöntänyt yhtiölle rahoitusta 2,99 miljoonaa euroa. Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Nutrecon LLC on varmistanut 3,61 miljoonan euron sijoituksen, joka täydentää laitoksen rakentamiseen tarvittavaa pääomaa.

Ideana on, että useat start up -yritykset voivat testata koelaitoksessa haluamiaan prosesseja.