Finnair aikeissa palauttaa lennot Pekingiin, kun Kiinan-matkustus avautuu – kiinalaisilla kilpailijoilla yksi suuri etu

Kiinalainen uusivuosi on 15 päivää kestävä juhla, jolloin monet lomailevat kotiseudullaan tai lähtevät ulkomaille. Lentomatkoja koskevat haut ovat lisääntyneet Kiinan ilmoitettua matkustusrajoitusten höllennyksistä.

Kiina on ilmoittanut luopuvansa maahan saapuvien matkustajien koronatestaamisesta sunnuntaina 8. tammikuuta.

Päätös merkitsee sitä, että yli kahden vuoden tauon jälkeen maa avautuu vähitellen matkailijoille ja myös kiinalaisturistit voivat lähteä lomille ulkomaille. Finnairissa on jo huomattu kävijäpiikki Kiinan-lentojen hauissa.

– Kiinan avautuminen näkyy jo matkahakujen lisääntymisenä, mutta ei suoraan varauksissa, sanoo Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen.

Loppuvuodesta Finnairin ainoa yhteys Kiinaan on ollut kahdesti viikossa lennettävä edestakainen vuoro Shanghaihin. Lennoilla on kuljetettu rahtia, ja matkustajina on ollut lähinnä Eurooppaan työhön meneviä kiinalaisasiakkaita.

– Ensimmäisenä on tähtäimessä palauttaa lennot Pekingiin ja lisätä viikkovuoroja Shanghaihin, sanoo Tolvanen.

Finnairissa arvioidaan, että orastavia merkkejä matkustuksen elpymisestä nähdään tammi-helmikuun vaihteessa, jolloin vietetään kiinalaista uuttavuotta. Ensimmäisenä alkaa vilkastua keväällä työmatkustus, ja vasta kesä tulee olemaan käännekohta kiinalaisten vapaa-ajan matkailussa.

– Kiinalaiset turistit ovat olleet tärkeitä matkailuelinkeinolla ja tämä on tervetullut uutinen. Matkailuyritykset pääsevät toivottavasti nauttimaan, että kiinalaisten kysyntä palaa Suomeen, sanoo Tolvanen.

Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen odottaa kiinalaisten vapaa-ajanmatkojen elpyvän loppukesästä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Kapasiteetin lisäämiseen vaikuttaa kysynnän lisäksi se, miten lentokentät selviävät matkustuksen elpymisestä. Matkustusrajoitusten purkaminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa johti lentoasemilla viime kesänä valtaviin ruuhkiin, kun lentoasemien maapalvelut eivät olleet varautuneet kasvavaan matkustukseen. Saman ei haluta toistuvan Kiinassa.

Myös muista Aasian maista odotetaan tulevana kesänä matkailijoita Suomeen. Erityisesti Etelä-Koreasta ja Japanista Suomeen suuntautuva kysyntä on hyvää.

Kiinalaiskilpailijat lentävät suoraan Venäjän läpi

Finnair neuvottelee Kiinan viranomaisten kanssa lento-oikeuksien ja viikkovuorojen palauttamisesta Kiinan-reiteillä.

– Viranomaisten tahtotila on lähteä vapauttamaan viikkovuorojen määrää, mutta minkälaisella tahdilla tämä tapahtuu, on vielä kysymysmerkki.

Ensimmäisenä poistuvat nykyisten vuorojen paikkarajoitteet, jolloin lennoille tulee lisäkapasiteettia myytäväksi.

Finnairissa seurataan myös, miten kiinalaisyhtiöt lisäävät tarjontaa Euroopan reiteillä. Ne lentävät edelleen suoraan Venäjän ilmatilan läpi, mikä tuo kiinalaisyhtiöille selvän kilpailuedun. Esimerkiksi Shanghaista suoraan Helsinki-Vantaalle lentävällä Juneyao Airlinesilla matka taittuu kolme tuntia nopeammin kuin Finnairilla.

Pidemmästä matka-ajasta huolimatta Finnair uskoo matkustajia riittävän myös eurooppalaisille yhtiöille, jos kysyntä palautuu Kiinassa yhtä nopeasti kuin muissa Aasian kohteissa.

– Kysyntämäärä kapasiteettiin nähden on huomattava ja riippumatta lentoajasta koneiden täyttöaste tulee olemaan hyvä niin kiinalaisilla kuin eurooppalaisilla lentoyhtiöillä.

Juneyao Airlinesin suora lento Helsinki-Vantaalta Shanghaihin kestää 9 tuntia, kun Venäjän ilmatilan kiertävällä Finnairilla matkaan kuluu yli 12 tuntia. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Kiinan avautumisella ei vaikutusta Finnairin strategiamuutokseen

Venäjän ilmatilan sulun takia lentoaika Kiinaan on noin 40 prosenttia pidempi kuin aiemmin. Pidentynyt lentomatka vaikuttaa lennon tuottamisesta syntyviin kuluihin, kuten miehistön käyttöön, polttoaineen kulutukseen, päästöjen kasvamiseen sekä tehottomampaan koneiden käyttöön.

Kiinan merkitys Finnairille tulee tämän takia olemaan vähäisempi kuin aiemmin ja yhtiön odotetaan kertovan helmikuussa muun muassa laivaston koon pienentämisestä.

Kiinan koronapolitiikan muutoksella ei siis ole enää vaikutusta Finnairin strategian muutokseen.

– Tämä (Kiinan päätös) vastaa odotuksia ja linjassa mennään strategiatyön kanssa Kiinan avautumisen suhteen, sanoo johtaja Antti Tolvanen.

Tolvanen tosin kertoo odottaneensa, että Kiinan päätös olisi tullut hieman myöhemmin keväällä.

