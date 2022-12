Rautjärven kirkonpoltosta epäilty oli paikallisille mysteeri – vältteli ihmisiä, kääri ostoksensa paperiin

Rautjärven kirkon tuhopoltosta epäilty mies ja hänen motiivinsa ovat mysteeri pikkupaikkakunnan asukkaille. STT vieraili Rautjärvellä keskiviikkona, missä tunnelmat olivat edelleen apeat.

Rautjärveläinen Pirkko Javanainen kertoo, että hänen tyttärensä oli ennen Imatran Prismassa töissä, jonne epäilty tuli usein tekemään kauppaostoksia juuri ennen kaupan sulkemisaikaa. Erikoisen miehen käytöksestä teki se, että hän kääri ostoksensa erillisiin paketteihin kaupan paketointipisteellä, joka on tarkoitettu kukille ja särkyville tavaroille.

Javanaisen tyttären mukaan miehellä oli jo tuolloin, noin kymmenen vuotta sitten, samat vaatteet päällään kuin poliisin nyt julkaisemissa kuvissa.

Rautjärven kaupan yhteydessä toimivassa kapakassa istuvat miehet kertovat nimettömänä, että he eivät tunteneet epäiltyä erakkomiestä. Miesten mukaan kylillä on kuitenkin puhuttu, ettei paikkakuntalainen erakko halunnut vierailijoita kotiinsa ja piti ovet lukittuina. Lisäksi miehen on kerrottu käyneen kaupassa Savonlinnassa asti, joka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Rautjärveltä.

Rautjärveläinen Pirkko Javanainen oli kirkon polttamisesta epäillyn menehtyneen miehen kanssa samaan aikaan rippikoulussa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Javanainen kertoo käyneensä epäillyn erakkomiehen kanssa lapsena samaa koulua, ja hänen miehensä on ollut tämän kanssa samassa rippikoulussa. He eivät kuitenkaan koskaan olleet missään tekemisissä keskenään.

Poliisi epäilee, että Rautjärven puukirkon polttamiseen liittyvä mies on sama, joka löytyi kuolleena myöhemmin omakotitalon palopaikalta. Poliisin mukaan vainaja oli talon asukas, eikä kuolemaan epäillä liittyvän rikosta. Talo sijaitsee Torsansalossa noin 30 kilometrin päässä palaneesta kirkosta.

– Mie oon Torsansalosta kotoisin, mutta en enää ilkeä sanoa, että olen sieltä, Javanainen huokaa.

Javanaisen mukaan hänen tuttavansa olivat nähneet palosta epäillyn miehen kirkolla jouluaattona iltapäivällä. Miehen liikkeistä kirjoitti aikaisemmin Helsingin Sanomat.