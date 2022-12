Viitostien onnettomuuspaikka Leppävirralla on odottanut korjausta pitkään – asukas: ”Oli ajan kysymys, milloin tässä tapahtuu taas jotain pahaa”

Alueella pitkään asuneen Tiia Eskelisen mukaan tietä ajaessa saa usein olla peloissaan. ELY-keskuksen ylijohtajan mukaan tiistain onnettomuudella tuskin on vaikutusta tien korjaushankkeen etenemiseen.

Tiistai-iltapäivän vakava liikenneonnettomuus Leppävirran Oravikoskella nosti jälleen esiin viitostien uudistamisen.

Leppävirran ja Kuopion Humalajoen välille on tehty uudet tiesuunnitelmat kahdelle eri osuudelle jo vuonna 2012, mutta korjaukset ovat edelleen tekemättä. Leppävirta–Palokangas-osuus on pituudeltaan noin 15 kilometriä ja Palokangas–Humalajoki noin 18 kilometriä.

Tiistain onnettomuus sattui jälkimmäisellä välillä.

Vaikka suunnitelmat valmistuivat jo kymmenen vuotta sitten, hankkeet eivät ole edenneet suunnittelupöytää pidemmälle. Seuraavaksi ne pitäisi saada mukaan Väyläviraston investointiohjelmaan.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen tunnistaa viitostien puutteet. Hän on sitä mieltä, ettei Leppävirran ja Humalajoen välinen tie vastaa liikenteen vaatimuksia.

33 kilometrin tieosuudella liikkuu noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi tien pohjois- sekä eteläpuolella on jo parannellut osuudet.

– Nykyinen tie on mäkinen, mutkainen ja turhan kapea, Huttunen kommentoi.

Leppävirtalainen Tiia Eskelinen toivoo, että turvaväleistä pidettäisiin huolta. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Hankkeen hidas eteneminen turhauttaa paikallista asukasta Tiia Eskelistä.

– Varsinkin, kun suunnitelmat ovat olleet valmiina jo kymmenen vuotta. Mitään ei tapahdu eikä asiasta juuri puhuta, paitsi silloin kun tapahtuu onnettomuuksia, hän sanoo.

Jo useampi onnettomuus

Tiia Eskelinen asui ennen noin sadan metrin päässä onnettomuuspaikasta, joten risteys on tullut hyvin tutuksi.

– Oli ajan kysymys, että milloin tässä tapahtuu taas jotain pahaa, hän sanoo.

Yhä Leppävirralla asuvalla Eskelisellä on alueelta pelottavia kokemuksia. Hän on esimerkiksi ollut paikalla, kun tiellä on sattunut kuolonkolari.

Eskelisen mukaan Oravikoskella on usein vaaratilanteita. Tuorein oma kokemus on vain kahden viikon takaa.

– Yritin kääntyä liittymästä Oravikosken taajama-alueelle, ja rekka tuli aivan perässä. Kyllä minun täytyi huutaa autossa itsekseni, että ”hiljennä, hiljennä, hiljennä!”, että pääsen tästä kääntymään. Aika usein saa kauhusta kankeana katsoa peräpeiliin.

Hankkeen tulevaisuus näyttää epävarmalta

ELY-keskuksen Tommi Huttusen mukaan onnettomuuspätkän eli Palokangas–Humalajoen tiesuunnitelmaa muokataan tällä hetkellä ajantasaisemmaksi. Koska alkuperäinen suunnitelma on laadittu jo kymmenen vuotta sitten, se ei enää kaikilta osin vastaa nykyisiä vaatimuksia.

Tavoitteena on, että uusi suunnitelma saataisiin ensi syksynä hallinnolliseen käsittelyyn liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Suunnitelma ei kuitenkaan tarkoita, että tietä korjattaisiin vielä lähivuosina.

Huttusen mukaan onnettomuusosuudelle tarvittaisiin ”nykyaikainen moottoriliikennetasoinen valtatie”.

– Kuten aiemmissakin suunnitelmissa, tie tulee nykyisen tien länsipuolelle ja siinä molemmat ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella.

Onnettomuuspaikalla tie on kapea. Kuva otettu torstaiaamuna. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Myös Leppävirran kirkonkylän kohdalle on kehitteillä uusi tiesuunnitelma. Kun sekin otetaan huomioon, koko uudistuksen arvioidaan maksavan noin 150 miljoonaa euroa.

Huttunen on huolissaan hankkeen toteutumisesta. Ainakaan toistaiseksi se ei ole mahtunut mukaan valtion väyläverkon investointiohjelmaan.

– Investointiohjelman rahoituskehys on hyvin tiukka, ja Suomessa on paljon muitakin tärkeitä kehittämishankkeita. En uskalla lähteä vuosia arvailemaan, siinä voi mennä pitkäänkin.

”Toivon, että turvavälejä noudatettaisiin”

Tiia Eskelinen toivoo, että hanke ottaisi suuria edistysaskelia. Vaikka paikallisten kulkeminen omiin koteihinsa muuttuisi, hänen mielestään tilanteeseen pitäisi suhtautua turvallisuus edellä.

Lisäksi hän peräänkuuluttaa vastuullisuutta liikenteessä.

– Toivon, että niitä turvavälejä noudatettaisiin, sanoo Eskelinen.

ELY-keskuksen Tommi Huttunen ei usko, että tiistain onnettomuudella on vaikutusta hankkeen etenemiseen.

– Suunnittelussa katsotaan pidemmällä aikavälillä kuinka paljon onnettomuuksia on ollut, ja millaisia riskejä on. Yksittäinen onnettomuus itsessään ei hankkeita saa käynnistymään.

