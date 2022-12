Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli 120 ohjuksella – Ylen toimittaja Kiovan pommisuojassa: ”Kaupunki vielä nukkui”

Kiovassa ainakin kolme ihmistä loukkaantui iskuissa. Läntisestä suurkaupunki Lvivistä 90 prosenttia on ilman sähköä.

HELSINKI / KIOVA Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt tänä aamuna suuren ohjushyökkäyksen eri puolille maata, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.

Ukrainan ilmavoimat luonnehtii hyökkäystä ”massiiviseksi”. Sen mukaan Venäjä on hyökännyt Ukrainaan eri suunnista risteilyohjuksilla, jotka on ammuttu lentokoneista ja mereltä laivoista.

– Ilmahälytys tuli tänä aamuna aikaisin, kuuden maissa, kun kaupunki oli vielä nukkumassa, kertoo Ylen Kiovassa oleva toimittaja Maxim Fedorov.

Ukrainaan ammuttiin yli 120 ohjusta, tiedottaa Ukrainan strategisen viestinnän keskus Stratcom Centre.

Räjähdyksiä on ollut ainakin Kiovan, Pultavan, Odessan, Sumyn, Tšernihivin ja Žytomyrin alueilla. Ilmatorjunta on ampunut alas venäläisohjuksia useilla alueilla eri puolilla maata.

Suurista kaupungeista räjähdyksiä on ollut Kiovan lisäksi Harkovassa ja Lvivissä, kertovat paikallisviranomaiset.

Nuorin loukkaantuneista 14-vuotias

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podoljak kirjoittaa Twitterissä, että Venäjän iskujen tavoitteena on ”tuhota kriittistä infrastruktuuria ja tappaa massoittain siviilejä”.

Ukraina on saanut suuren osan ohjuksista ammuttua alas ilmatorjuntajärjestelmillään. Kiovassa ammuttiin alas kaikki 16 kaupunkiin ammuttua ohjusta, kertovat viranomaiset. Vahinkoja aiheutui alas pudonneista ohjusten kappaleista.

– Itse kuulin muutaman ilmatorjuntaohjusten räjähdyksen Kiovan keskustan yllä ennen kuin siirryin metroasemalle suojaan, Ylen toimittaja Fedorov kertoo paikan päältä.

– Metrossa tunnelma on hyvin rauhallinen, ihmisiä on vähän edellisiin iskuihin verrattuna. Tämä johtunee siitä, että ilmahälytys tuli aikaisin eivätkä toisella puolella Dnepr-jokea asuvat pääse metrolla keskustaan.

Fedorov sanoo ilmahälytysten hiljentyneen hieman ennen kello 11.

Kiovan pormestari Vitali Klytško kirjoittaa Telegramissa, että pääkaupungissa on tapahtunut useita räjähdyksiä, joissa on loukkaantunut ainakin kolme ihmistä. Yksi heitä on 14-vuotias tyttö.

Klytškon mukaan aamulla kaksi ihmistä saatiin pelastettua iskun kohteeksi joutuneesta asuintalosta ja vietiin sairaalaan. Klytško varoitti kiovalaisia sähkökatkoksista ja kehotti heitä lataamaan puhelimensa ja varaamaan vettä.

Ukrainan länsiosien suurimmassa kaupungissa Lvivissä 90 prosenttia sähköstä on katkennut ilmaiskujen vuoksi, tiedottaa pormestari Andri Sadovyi.

