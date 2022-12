Game of Thrones -tähti Suomeen? Tampereen Viikinsaaresta tulossa ”erittäin todennäköisesti” uuden Hollywood-elokuvan kuvauspaikka

Tampereen Viikinsaaressa kuvattaneen kesällä 2023 kansainvälinen sarjamurhaaja­elokuva. Film Tampereen kehitysjohtajan Antti Toiviaisen mukaan Hollywood-tuotannon toteutuminen näyttää nyt erittäin todennäköiseltä.

Lopullinen päätös tehdään Toiviaisen mukaan helmi-maaliskuussa, ja reilun kuukauden kestävät kuvaukset alkaisivat touko–kesäkuussa. Toiviainen muistuttaa elokuvatuotannoissa olevan vielä useita liikkuvia palasia, kuten rahoitus.

Mahdollisesti Viikinsaareen sijoittuva trilleri Svalta kertoo pienelle saarelle lomanviettoon saapuneesta perheestä. Saarella perhettä alkaa vainota sarjamurhaaja. Perheen elämää eivät liioin helpota saaren vihamieliset asukkaat.

Elokuvaa tähdittävät Game of Thrones -sarjasta tuttu Lena Headey sekä näyttelijänä, käsikirjoittajana ja koomikkona tunnettu Nick Frost. Frost on käsikirjoittanut myös Svaltan.

Asiasta uutisoi jo syyskuussa amerikkalainen verkkosivusto Deadline (siirryt toiseen palveluun). Tampereesta todennäköisenä kuvauspaikkana kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tampere houkuttelee sijannin ja infrastruktuurin puolesta

Hiljattain Tampereella kuvattiin myös scifielokuva Dual. Film Tampereen kehitysjohtaja Antti Toiviainen hehkuttaa Tampereen olevan houkutteleva paikka monille elokuvantekijöille.

Tampere on logistisesti ja infrastruktuurin kannalta kustannustehokas paikka.

– Pystymme palvelemaan tuotantoja avaimet käteen -periaatteella. Meillä löytyy luotettava rahoituspohja ja osaava henkilökunta, Toiviainen sanoo.

Tampereen alueen tekee vetovoimaiseksi myös Tohlopin Mediapoliksen yhteyteen rakennettava av-tuotantostudio ja siihen liittyvät palvelut.

Film Tampereen kehitysjohtaja Antti Toiviaisen mukaan Suomella on mainio maine kansainvälisissä tuotannoissa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Parhaillaan Toiviainen neuvottelee myös toisesta Tampereelle sijoittuvasta Hollywood-tuotannosta. Neuvottelut ovat pitkällä, ja kyseisen tuotannon on tarkoitus tulla katsomaan mahdollisia kuvauspaikkoja jo helmi-maaliskuussa. Itse tuotanto käynnistyisi vuosien 2023–2024 taitteessa. Enempää Toiviainen ei voi tässä kohtaa paljastaa.

– Suomella on erittäin hyvä maine kansainvälisissä tuotannoissa. Yhteistyö on helppoa, päätöksenteko nopeaa. Lisäksi toiminta on sujuvaa ja läpinäkyvää koko tuotantoprosessin ajan, Toiviainen iloitsee.

Tamperelainen indie-elokuvien tekijä Ville Lähde ja toimittaja Juha Kokkala katsoivat Tampereella kuvatun scifijännäri Dualin maaliskuussa järjestetyssä ennakkonäytöksessä. Kuuntele, mitä ajatuksia elokuva herätti.

