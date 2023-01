Muuttavatko he maailmaa vuonna 2023? Äänestä suosikkiasi

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja taantuman varjoon on jäänyt monia kehityskulkuja. Esittelemme viisi kiinnostavaa henkilöä, joita kannattaa seurata tänä vuonna.

Bella Lack osallistui Cinema for Climate -ohjelman tiedotustilaisuuteen Cannesin elokuvajuhlilla 11. heinäkuuta 2021. Kuva: Kate Green / EPA

Bella Lack, nuorten ympäristöaktivistien ääni Britanniasta

Vuonna 2023 mennee (siirryt toiseen palveluun) jälleen lämpöennätyksiä rikki eri puolilla maailmaa. Yhä siis vain lämpenee, vaikka vuosi 2022 oli esimerkiksi Britannian mittaushistorian kuumin. Niin arvioi Britannian ilmatieteen laitos (siirryt toiseen palveluun) ennakkotietoihin perustuen joulukuun lopussa.

Ruotsalaisen Greta Thunbergin rinnalle maailman parrasvaloihin on noussut muuan hänen brittiläinen ikätoverinsa. Bella Lack, 19, kamppailee Thunbergin tavoin ilmaston lämpenemistä vastaan.

Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun)kuvailee Lackia yhdeksi sukupolvensa johtavista ympäristöaktivisteista. Lack puhuu erityisesti toivon ja yhteisen vastuun puolesta.

– Mikä meillä on vaihtoehtona? Periksi antaminenko? Lack pohdiskeli The Guardianin haastattelussa elokuussa.

Lack heräsi ilmastonmuutokseen 12-vuotiaana. Koulussa hän puhui metsien tuhoutumista vastaan. Sitten hän siirtyi aktiviiseen kampanjointiin. 15-vuotiaana hän jo osallistui mielenosoituksiin.

Lack haluaa määritellä aktivismin uudelleen.

– Aktivismiin liittyy stigma. Miksi [entinen pääministeri] Boris Johnson kutsui aktivisteja? Puita halaileviksi, mungopapuja mutustaviksi ekofriikeiksi? Lack totesi The Guardianin mukaan.

Lack toimii nykyisin useiden luonnonsuojelujärjestöjen lähettiläänä. Kirjan hän kirjoitti vuonna 2020. The Children of the Anthropocene -teos käsittelee ilmastonmuutosta nuorten tarinoiden kautta.

Lackin kirjaa ei ole suomennettu, mutta nimi on vapaasti suomennettuna ”Antroposeenin lapset”.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron toivotti Le Thi Thu Thuyn tervetulleeksi “Valitse Ranska” -liike-elämän kokoukseen Versaillesin palatsissa Ranskassa 11. heinäkuuta 2022. Kuva: Ludovic Marin / EPA

Le Thi Thu Thuy, Teslan haastaja Vietnamista

Sähköautoista toivotaan jarruttajaa ilmastonmuutokselle. EU on kieltänyt uusien polttomoottoriautojen myynnin vuodesta 2035 alkaen. Yhdysvallat tähtää puolestaan (siirryt toiseen palveluun)siihen, että puolet maan autokannasta olisi sähköautoja vuoteen 2030 mennessä.

Yhdysvalloissa Elon Muskin luotsaama Tesla pitää ”johtoasemaa” sähköautomarkkinoilla (siirryt toiseen palveluun). Yhtiön markkinaosuuden uskotaan kuitenkin pienenevän vuonna 2023. Syynä ovat kilpailijoiden markkinoille tuomat edullisemmat sähköautot.

Yhdeksi Teslan haastajaksi on povattu vietnamilaista Vinfast-yhtiötä. Sen valmistamat sähköautot ovat tesloja halvempia.

Yhtiötä johtaa vietnamilainen Le Thi Thu Thuy.

Le Thi Thu Thuy, 48, toimi aiemmin pankkiirina Lehman Brothersilla. Nyt hän luotsaa Vinfastia Yhdysvaltain markkinoille kovaa vauhtia.

Yhtiö rakentaa parhaillaan tehdasta Yhdysvaltoihin.

Javier Milei kampanjoi Buenos Airesissa 6. marraskuuta 2021. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Nouseeko libertaari Javier Milei Argentiinan presidentiksi?

Vasemmistojohtajat ovat nousseet valtaan useissa Latinalaisen Amerikan maissa viime vuosina. Viimeksi viime syksynä brasilialaiset valitsivat presidentikseen vasemmistolaisen Luiz Inácio Lula da Silvan. Nyt trendin uskotaan muuttuvan (siirryt toiseen palveluun).

Mantereen toiseksi suurimmassa maassa Argentiinassa on presidentinvaalit lokakuussa. Yhtenä ehdokkaana on libertaari ekonomisti Javier Milei, 52. Häntä on kuvattu oman, libertaarien parlamenttiryhmänsä kenties kaikkein radikaaleimmaksi jäseneksi.

Milei määrittelee itsensä anarkokapitalistiksi. Parlamenttivaalien aikaan vuonna 2021 hän muun muassa lupasi lahjoittaa reilun 3000 dollarin kuukausipalkkansa, jos tulee valituksi. ”Kyse on likaisesta rahasta”, hän totesi palkastaan.

– Filosofisesti ajateltuna, valtio on rikollisjärjestö. Se rahoitetaan veroilla, jotka on kerätty ihmisiltä väkisin. Annamme takaisin rahan, jonka poliittinen sääty on varastanut, Milei totesi Washington Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Libertaarit korostavat yksilön vapautta kaikissa asioissa.

– Ennemmin leikkaan oman käteni kuin nostan veroja, Milei sanoi The Washington Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Mileita on verrattu Brasilian entiseen presidenttiin Jair Bolsonaroon ja Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

– Yhteinen linjamme on taistelu kommunismia ja sosialismia vastaan, Milei totesi Saksan yleisradion ulkomaanpalvelu Deutsche Wellen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Entinen rock-bändin solisti ja tv-paneelien vakiokasvo on houkutellut kannattajia poliittisen kentän eri puolilta. Erityisesti hänen on arvioitu houkuttelevan nuoria äänestäjiä. Milei on keikkunut kannatustilastojen kärkipaikalla (siirryt toiseen palveluun).

Alexandr Wang, teköälyä kehittänyt nuori miljardööri

Tekoälyn arvioidaan kehittyvän ja yleistyvän harppauksin. Talousjulkaisu Forbes arvioi (siirryt toiseen palveluun), että internetissä tehtävät haut voivat muuttua vuoden 2023 aikana enemmän kuin ne ovat muuttuneet viime parinkymmenen vuoden aikana yhteensä, eli siitä saakka, kun hakukone Google tuli tunnetuksi suurelle yleisölle 2000-luvun alkupuolella.

Kehitykselle näyttää suuntaa tekoälysovellus Chat GPT, joka vastaa kysymyksiin myös suomeksi. Myös tekoälyn varjopuolet nousevat todennäköisesti laajempaan keskusteluun.

Johtaviin tekoäly-yhtiöihin kuuluu myös Scale AI. Sen toinen perustaja on yhdysvaltalainen Alexandr Wang.

Wang, 25, nousi otsikoihin kautta maailman viime keväänä, kun hänestä tuli nuorin omin avuin miljardööriksi noussut henkilö.

Scale AI:n asiakkaina on liuta tunnettuja tahoja kuten General Motors, Toyota ja Yhdysvaltain armeija. Forbes (siirryt toiseen palveluun) kuvaa yhtiön palveluita niin, että ne ”vapauttavat yrityksen keräämän datan potentiaalin”.

Yhtiö on lahjoittanut teknologiaansa myös Venäjän suurhyökkäyksen aiheuttamien vahinkojen analysointiin Ukrainassa.

Lois Auta toimii perustamansa säätiön toiminnanjohtajana. Auta osallistui Maailman talousfoorumin tilaisuuteen Etelä-Afrikan Kapkaupungissa syyskuussa 2019. Kuva: Greg Beadl / World Economic Forum

Lois Auta tähyää Nigerian parlamenttiin

Afrikan suurin talous Nigeria aloittaa mantereen vilkkaan vaalivuoden. Nigerialaiset äänestävät presidentin- ja parlamenttivaaleissa helmikuussa. Kaikkiaan vaalit pidetään 17:ssä Afrikan maassa vuonna 2023.

– Nigerian vaalit kuuluvat Afrikan tärkeimpiin, arvioi brittiläisen kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen Afrikan-ohjelman johtaja Alex Vines Deutsche Wellen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Lois Auta, 42, on yksi ehdokkaista. Hän edustaa kahta aliedustettuna olevaa ryhmää Nigerian politiikassa: naisia ja liikuntarajoitteisia.

– Ihmiset näkevät vamman ja sukupuolen ennen ehdokkaan luotettavuutta ja kapasiteettia, Auta harmitteli AlJazeeran haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) kesäkuussa.

Auta sairastui polioon kaksivuotiaana. Tauti jätti häneen elinikäisen vamman. Tästä syystä hän käyttää pyörätuolia. Hän on ajanut liikuntarajoitteisten nigerialaisten asiaa vuosien ajan. Hän oli ehdolla myös edellisessä vaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

Vuoden 2019 vaaleissa Nigerian kaksikamariseen parlamenttiin valittiin vain niukalti naisia. Senaattiin pääsi kahdeksan naista. Paikkoja on yhteensä 109. Edustajainhuoneen puolella naisten osuus on vieläkin pienempi: 13 naista 360 edustajasta. Tiedot käyvät ilmi Parlamenttien välisen liiton IPU:n tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Autan työ on huomattu Nigerian rajojen ulkopuolella (siirryt toiseen palveluun). Maailman talousfoorumi (WEF) nimesi hänet nuorten globaalien johtajien ryhmään vuonna 2017.

Lähde: Reuters