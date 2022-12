Aseenkanto kielletty, kaikki poliisit töissä – Brasilia varautuu levottomuuksiin, kun presidentti Lula vannoo virkavalansa uudenvuodenpäivänä

Valta vaihtuu nyt samaan aikaan, kun Brasiliassa on maansuru jalkapallolegenda Pelén kuoleman vuoksi.

Poliittinen väkivalta on todellisuutta presidentinvaalien jakamassa Brasiliassa. Tunnelmat ovatkin äärimmäisen jännittyneet, kun vasemmiston Luiz Inácio Lula da Silva astuu sunnuntaina virkaansa.

Väistyvän presidentin, oikeistopopulisti Jair Bolsonaron kannattajat ovat tukkineet teitä, polttaneet autoja, yrittäneet tunkeutua poliisin päämajaan ja suunnitelleet pommi-iskua pääkaupunki Brasílian lentoasemalle. Lisäksi tuhannet Bolsonaron kannattajat ovat viikkokausia leiriytyneet armeijan tukikohtien tuntumassa eri puolilla maata.

Kannattajat uskovat Bolsonaron perusteettomiin väitteisiin vaalivilpistä, kiistävät vaalituloksen ja haluavat estää Lulan valtaannousun.

Virkaanastujaisten turvatoimet ovatkin ennennäkemättömät. Pääkaupunki Brasílian liittovaltion koko poliisivoimat on töissä. Korkein oikeus on kieltänyt rekisteröityjä aseenomistajia kantamasta asetta maanantaihin asti.

– Sata prosenttia Brasílian liittovaltion poliiseista jalkautetaan, jotta varmistamme presidentin ja myös ulkomaisten valtuuskuntien ja yleisön turvallisuuden, tuleva oikeusministeri Flavio Dino sanoi tiistaina.

Virkaanastujaisten päänäyttämö on pääkaupungin keskusbulevardi Eixo Monumental, jonne odotetaan satoja tuhansia Lulan kannattajia. Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, luvassa on karnevaalitunnelmaa. Bulevardilla järjestetään konsertteja (siirryt toiseen palveluun) pitkin päivää, ja esiintymislavoille nousee yli 60 brasilialaista artistia.

Tunnelmaa voi tosin laskea koko maan rakastaman jalkapallolegendan Pelén kuolema eilen torstaina. Brasiliaan on julistettu kolmen päivän suruaika.

Virkaanastujaisten turvallisuustoimien yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen. Tuleva presidentti on esimerkiksi perinteisesti ajanut avoautossa Brasílian katedraalista kansalliskongressiin. Lula haluaisi noudattaa perinnettä, mutta liittovaltion poliisi vastustaa ajatusta. (siirryt toiseen palveluun) Lopullinen päätös tehdään vasta sunnuntaina.

Osallistuuko Bolsonaro?

Lula da Silva voitti lokakuun lopussa pidetyt presidentinvaalit 50,9 prosentin ääniosuudella. Vaaleja on kuvailtu jännittyneimmiksi sukupolveen. Bolsonaro tiimeinen kylvi epäilyksiä vaalivilpistä jo kuukausia ennen vaalipäivää.

Bolsonaro ei ole vieläkään julkisesti myöntänyt vaalitappiotaan, ja hänen puolueensa valitti vaalituloksesta oikeuteen. Valituksen mukaan äänestyskoneissa olisi ollut poikkeamia, jotka olisivat voineet vääristää vaalitulosta. Valitus hylättiin.

Ei ole tiedossa, aikooko Bolsonaro perinteiden mukaisesti ojentaa presidentinvyön Lulalle virkaanastujaisissa. Brasilian mediassa on ollut tietoja, että Bolsonaro jättäisi virkaanastujaiset kokonaan väliin ja matkustaisi uudenvuodenviettoon Floridaan Yhdysvaltoihin.

Bolsonaro puhui kannattajilleen presidentin virka-asunnolla Palacio de la Alvoradalla joulukuun alkupuolella. Kuva: EPA-EFE

Bolsonaro kuuluu Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ihailijoihin, ja häntä on kutsuttu tropiikin Trumpiksi. Bolsonaron kieltäytyminen vaalitappion hyväksymisestä muistuttaa Trumpista. Trump yllytti lopulta kannattajansa yrittämään Yhdysvaltain kongressin valtaamista.

Bolsonaro on pitänyt pääosin matalaa profiilia vaalien jälkeen. Joulukuun 9. päivänä hän rikkoi viikkojen hiljaisuutensa – samaan aikaan, kun vaalivoittaja Lula julkaisi ensimmäisiä ministerinimityksiään.

– Me voitamme, Bolsonaro sanoi virka-asunnostaan.

Moni tulkitsi lausunnon tuen osoitukseksi armeijan tukikohtien lähellä leiriytyneille Bolsanaron kannattajille.

Kannattajat lähtivät mellakoimaan

Kun viranomaiset vahvistivat Lulan vaalivoiton kolme päivää myöhemmin, Bolsonaron kannattajat lähtivät kaduille mellakoimaan. He sytyttivät autoja ja busseja tuleen ja yrittivät vallata pääkaupungissa liittovaltion poliisin päämajan. Poliisi puolustautui kyynelkaasulla ja kumiluodeilla.

Bolsonaron kannattajat mellakoivat Brasiliassa.

Mellakoiden laannuttua tuleva oikeusministeri Flavio Dino kehotti Bolsonaron kannattajia palaamaan koteihinsa.

– Se on ohi. Sivu on käännetty. Katsotaan eteenpäin. Vuonna 2026 on uudet vaalit, Dino sanoi.

Turvallisuusasiantuntijat eivät yhtyneet Dinon optimismiin.

– Emme tiedä, oliko tämä vain varoitus siitä, mitä vielä on tulossa vai loppuuko heidän uhonsa, sotilaallisten suhteiden asiantuntija João Roberto Martins Filho São Carlosin yliopistosta sanoi uutistoimisto Reutersille.

Eilen torstaina poliisi pidätti neljä ihmistä väitetystä vallankumousyrityksestä mellakan aikana. Pidätysmääräyksiä oli annettu 11 ihmisestä, ja 21 oli etsintäkuulutettu.

Pommi Brasílian lentoasemalla

Jouluaattona poliisi löysi Bolsonaron kannattajien rakantaman ja asentaman pommin Brasílian lentoaseman läheisyydestä. Pommi oli kiinnitetty säiliöautoon, ja sitä oli yritetty aktivoida.

Bolsonaron kannattajat aikoivat räjäyttää pommin Brasílian lentoaseman lähellä.

– Vakavat tapahtumat Brasiliassa osoittavat, että niin sanotuista isänmaallisista leireistä on tullut terroristien hautomoita, tuleva oikeusministeri Dino kirjoitti Twitterissä.

Dino myös julkaisi kuvia poliisin mielenosoittajien leiristä takavarikoimista aseista.

Pommin rakentamisesta epäiltynä pidätettiin 54-vuotias bensa-aseman työntekijä. Hän kertoi poliisille, että oli tullut pääkapunkiin Bolsonaron vaalivilppiväitteiden innoittamana.

– Matkani tarkoituksena oli liittyä mielenosoittajiin, jotka ovat leiriytyneet armeijan päämajan tuntumaan ja odottaa, että armeija antaisi minulle käskyn tarttua aseisiin ja kukistaa kommunismi, mies kertoi poliisille kuulusteluissa.

Kun viikot kuluivat eikä mitään tapahtunut, mies ja muut mielenosoittajat olivat ajatelleet, että pommin räjäyttäminen voisi provosoida armeijan puuttumaan tilanteeseen ja estämään ”kommunismin valtaantulon” Brasiliassa.

”Ei yksinäinen susi”

Epäilty oli tuonut pääkaupunkiin kaksi haulikkoa, kaksi revolveriä, kolme pistoolia, yli tuhat ammusta ja viisi dynamiittipötköä.

– Bolsonaro korosti aina siviilien aseistautumisen tärkeyttä sanomalla, että aseistautunutta väkeä ei voi koskaan orjuuttaa, hän selitti.

Bolsonaron kaudella Brasilian aseenkantolupien määrä kuusinkertaistui. Nyt Brasiliassa on noin 700 000 rekisteröityä aseenomistajaa.

Bolsonaro kannusti ihmisiä ostamaan aseita.

Oikeusministeriksi nousevan Dinon mukaan pommin asettamisesta epäilty mies ei ole yksinäinen susi, vaan kyse on laajemmasta liikkeestä.

– Hänen takanaan on vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja poliisi tutkii asiaa. Emme salli poliittista terrorismia Brasiliassa, Dino sanoi televisiohaastattelussa maanantaina.

Lähteet: Reuters, AP, AFP

