Yksi ihminen kuollut työtapaturmassa Hietasen satamassa Kotkassa

Paperirullia lastataan rahtilaivaan Hietasen satamassa Kotkassa. Kuva on arkistokuva vuodelta 2020.

Kotkassa on sattunut vakava työtapaturma, joka on aiheuttanut yhden henkilön kuoleman.

Tapaturma sattui eilen keskiviikkoiltana Hietasen satamaterminaalissa, kertoo satamaoperaattori Steveco. (siirryt toiseen palveluun)

– Tilanne on ollut sellainen, että ihminen on ollut laivalla töissä ja sitten lastinkäsittelyn yhteydessä on tapahtunut jotain. Poliisi ja työsuojeluviranomaiset tutkivat asiaa parhaillaan, kertoo Steveco oy:n varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari.

Saaren mukaan menehtynyt henkilö työskenteli työnjohtajana. Tarkempia yksityiskohtia yhtiö ei hänestä kerro.

Tapaturmasta johtuen työt ovat keskeytyneet Hietasessa tänään torstaina kello 10 alkaen. Keskeytys jatkuu todennäköisesti myös iltavuorossa, yhtiö kertoo.

Sen mukaan työt jatkuvat jälleen huomenna perjantaina aamukuudelta.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).