Koira voi saada rakettien paukuttelusta pitkäaikaisen trauman – näin pamauspelkoa hoidetaan

Äly-koiralla on edessään elämänsä ensimmäinen vuodenvaihde raketteineen. Kuva ja video: Johanna Manu / Yle

Ilotulitukset tunnetusti stressaavat eläimiä. Varsinkin koiranomistajat vetoavat rakettien paukuttelijoihin vuodenvaihteessa: jättäkää raketit ampumatta.

Turkulaisen Omaeläinklinikan klinikanjohtaja ja eläinlääkäri Kaisa Saarisen mukaan jopa puolet koirista saattaa pelätä ääniä jossain kohtaa elämäänsä. Pitkään jatkuva pelko tulisi hoitaa ammattilaisen avulla.

– Se on hyvin vakavasti otettava asia. Etenkin, jos pelko on jo yleistynyttä ja pelkoa on muutenkin kuin vuodenvaihteessa.

Ukkosta pelkäävä koira voi triggeröityä jopa ilmanpaineen vaihtelusta ja sateesta. Tiedossa on inhottavaa pauketta ja jyrinää.

Sama pätee uudenvuoden ilotulituksiin: pelkkä valojen välke ja ruudin tuoksu voi riittää koiran vaipumisen pelkotilaan.

– Koira on älykäs eläin ja ne osaavat ketjuttaa asioita, Saarinen kertoo.

Ääniherkälle koiralle äänistä aiheutuva pelko- ja stressitila voi jatkua pitkään.

Pelkotilan hoitaminen vaatii johdonmukaista käytösterapiaa

Kaisa Saarisen mukaan äänipelko on voimakkaasti eläimen elämänlaatua heikentävä tekijä. Oireet ovat henkisiä ja fyysisiä.

– Akuutissa tilanteessa tai pitempään jatkuneena koiralla voi olla ripulia, syke nousee ja kortisolintuotanto on korkeammalla. Koira voi läähättää ja täristä. Eläin voi pyrkiä piiloutumaan tai pakoon ja on levoton.

Äly-koira on vasta utelias pentu, mutta hoitamaton äänipelko usein pahenee koiran ikääntyessä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Pelkkään uudenvuoden paukutteluun lääkityshoito on lyhytaikainen hoitomenetelmä. Ennen ilotulitusten räiskintää voidaan hankkia ennaltaehkäisevää lääkitystä, painevaatteita tai eläintä rauhoittava feromonihaihdutin.

Pelkotilan hoitaminen vaatii johdonmukaista käytösterapiaa ja yleensä vähintään alkuvaiheessa myös lääkityshoitoa sen rinnalla.

Evidensian Eläinlääkäriasema Käpälämäessä työskentelevä käytösneuvoja Helmi Pesonen painottaa, että hoitovaihe vaatii omistajan sitoutumista ja aikaa.

Yksi keinoista on siedättäminen. Ensin ääniä soitetaan hyvin hiljaisena, mutta lopulta olisi tärkeää, että koira tottuu kuulemaan ääniä yhtä kovaa kuin aidoissa tilanteissa. Treenejä pitää tehdä myös yllättäen, vaikkakin aina siten, että koira ei pelästy.

– Siedättämisen lisäksi on usein tärkeää yhdistää koiralle mieluisia tehtäviä tai puuhailuja äänipelkoa aiemmin aiheuttaneeseen tilanteeseen, jotta koira säilyttää toimintakyvyn. Lopulta koira voi siedättymisen lisäksi oppia jopa pitämään äänistä.

Äänipelot usein pahenevat iän myötä. Eläinlääkäri ja klinikanjohtaja Kaisa Saarinen kuitenkin toppuuttelee, ettei kannata panikoida.

Vuodenvaihteen paukutteluunkin on apua hyvästä ennakoinnista ja siitä, että omistaja käyttäytyy mahdollisimman tavallisesti.

Ennaltaehkäisy toimii myös muihin pelkotiloihin. Klinikoilla pyritään auttamaan koiria jo pentuvaiheessa ennaltaehkäisemällä eläinlääkärikammoa.

– Rokotuksissa on nameja tai nuolumattoja käytössä. Sellaista mukavaa puuhaa. Pyrimme saamaan hyviä kokemuksia ja ennaltaehkäisemään tällaisia pelkoja. Sama on tietysti myös kotona, että pyritään hyvän kautta tekemään asioita pelkotilojen ennaltaehkäisyyn.

