EU varautuu tuleviin vakaviin terveysuhkiin – pahin pullonkaula on lääkkeiden saatavuus, arvioi kansallinen asiantuntija

Ulla Närhi on toiminut lokakuusta 2022 lähtien Suomen edustajana EU:n komission terveyshätätilanteiden valmiusvirasto HERAssa (European Health Emergency preparedness and Response Authority). Työtehtävä on määräaikainen ja kestää kaksi vuotta.

Viime vuonna perustetun terveyshätätilanteiden osaston HERAn (Health Emergency Preparedness and Response Authority) on tarkoitus parantaa varautumista tuleviin terveyskriiseihin. Yksikkö toimii EU komission alaisuudessa.

HERA on määritellyt kolme vakavinta rajat ylittävää terveysuhkaa, joihin Euroopassa varaudutaan. Näitä ovat mahdolliset uudet pandemiat, erilaiset kemialliset, biologiset, säteilyyn ja ydinlähteisiin liittyvät uhat ja antibioottiresistenssin leviämiseen liittyvät uhat.

CBRN-uhkia voivat olla tietyt kemialliset valmisteet, kemiallinen sodankäynti, biologisilla taudinaiheuttajilla uhkaaminen ja ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvä säteilyvaara.

Närhin mukaan HERA ei ole listannut tarkemmin esimerkiksi tiettyjä taudinaiheuttajia, säteilyvaarallisia kohteita tai antibioottiresistenttejä mikrobeja.

– Emme ole yksilöineet tarkemmin mitkä patogeenit voisivat aiheuttaa pandemian tai mitä CBRN-uhkia voisi olla tulossa, tai mitkä antibiootit voisivat olla kyseessä, mutta näitä kaikkia tarkkaillaan, näihin etsitään lääketieteellisiä vastatoimia ja näiden aiheuttamiin uhkiin pyritään varautumaan, toteaa HERAssa kansallisena asiantuntijana toimiva farmasian tohtori Ulla Närhi.

Hera on uusi yksikkö, joka toimii yhteistyössä muun muassa Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) kanssa.

Esimerkiksi EMA vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja lääketurvatoiminnasta. Sille ei kuitenkaan kuulu muiden lääketieteellisten vastatoimien kuin lääkkeiden valvonta.

– HERAn tehtävänä on tunnistaa uhkia ja hankkia tarvittavia lääketieteellisiä vastatoimia, kuten lääkkeitä rokotteita testejä ja suojaimia. Lisäksi HERA vastaa tuotekehityksestä, jakelusta ja varastoinnista, listaa Närhi.

Koronapandemia paljasti pullonkauloja

Heran tehtävä on tunnistaa terveysuhkia ja varmistaa esimerkiksi lääkkeiden, rokotteiden, lääkinnällisten laitteiden ja testien sekä suojavarusteiden saatavuus, varastointi ja jakelu EU-alueella.

Koronapandemia paljasti puutteita lääkkeiden ja suojavarusteiden hankintaketjussa.

– Pahin pullonkaula on varmaan saatavuus eli viime aikoina on ollut erityisesti ongelmia lääkkeiden saatavuudessa. Valmiusaikana täytyy varautua ja selvittää lääkkeiden ja rokotteiden valmistuspaikkoja: kuka valmistaa, missä ja millaisia määriä ja mikä on tehtaan tuotantokapasiteetti. Näin ollaan kriisiaikana valmiita, selittää Närhi.

HERA kokoaa parhaillaan listaa kriittisistä tarvikkeista, raaka-aineista ja lääkeaineista, joita tulisi olla jäsenmaiden saatavilla tulevien terveyskriisien varalta. Listaa kootaan yhdessä jäsenmaiden kanssa ja se valmistuu ensi vuonna. Rajat ylittävä yhteistyö on Närhin mukaan keskeistä.

– Uhat eivät tottele rajoja. Covid-19-pandemia osoitti, että tehokas reagointi edellyttää monien erilaisten organisaatioiden, ohjelmien ja voimavarojen valjastamista torjuntatyöhön. Kriisitilanteessa olemme vahvempia, kun pyrimme yhteistyöllä saamaan käyttöön lääketieteellisiin vastatoimiin tarvittavia tarvikkeita sekä lisäämään rokotetuotantoa ja hankkimaan rokotteita, toteaa Närhi.

Asiantuntijan mukaan esimerkiksi seuraavaa pandemiaa on vaikea ennustaa, mutta sen tulo on hyvin todennäköistä.

– Meillä on paljon erilaisia taudinaiheuttajia ja on vaikea sanoa mistä voisi syntyä seuraava pandemia. Tutkijat ovat sitä mieltä, että todennäköisesti seuraava pandemia tulee. Mikä sen aiheuttaa, ja milloin se tulee, on vielä hankala sanoa, toteaa Närhi.

