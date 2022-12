Suomessa historiallisen vähän liikennekuolemia – onnettomuuksissa kuolleiden määrä on jäämässä alle kahdensadan

Liikenteessä kuolleiden määrä on tänä vuonna jäämässä pienimmäksi yli 80 vuoteen.

Liikenteessä kuolleiden määrä on jäämässä päättyvänä vuonna historiallisen alhaiseksi. Esimerkiksi Lapissa liikenteessä on marraskuun loppuun mennessä kuollut kolme ihmistä, kun takavuosina liikennekuolemia saattoi olla yli 20.

Liikenneturvallisuus on kuluneena vuonna parantunut. Liikenteessä kuolleiden määrä on torstai-iltapäivällä päivitetyn ennakkotiedon mukaan 185. Se on historiallisen alhainen lukema.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot onnettomuuksista ulottuvat marraskuun loppuun. Siihen mennessä tieliikenteessä loukkaantuneita oli hieman alle 3 500.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen arvioi, että laaja ja pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö alkaa purra.

– Liikenneturvallisuuden kolme tärkeintä pilaria ovat turvalliset kuljettajat, turvalliset ajoneuvot ja turvallinen liikenneympäristö. Kaikkien näiden eteen on tehty vuosien varrella kymmeniä, jos ei satoja, toimenpiteitä, ja nyt tämä työ kantaa hedelmää.

Polttoaineiden korkea hinta on saanut monet vähentämään autoilua. Liikenneturvasta ei vielä osata arvioida, kuinka paljon tämä selittää liikenneturvallisuuden kohentumista.

– Se voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, ja tätä selvitetään, Anteroinen kertoo.

Liikenneturvan toimitusjotja Pasi Anteroinen arvioi, että vuosien varrella tehty työ turvallisuuden parantamiseksi vihdoin alkaa näkyä. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Tavoitteena nolla liikennekuolemaa

Vaikka suunta on oikeanlainen, Suomessa jäädään silti reippaasti jälkeen pohjoismaisista verrokeista Norjasta ja Ruotsista. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen ei vielä näe syytä juhlaan.

Hän kertoo Liikenneturvan tiedotteessa, että yhden vuoden osalta ei vielä voi tehdä kauaskantoisia johtopäätöksiä, vaan liikenneturvallisuuden kurssi tulee saada pysyvästi laskuun.

– Nollavision tavoitevuosi on 2050, ja jo vuoteen 2030 mennessä liikennekuolemien määrän tulisi jäädä alle sadan. Töitä sen eteen riittää siten edelleen tehtäväksi, Valtonen kommentoi tiedotteessa.

Lapissa tieliikennekuolemat vähentyneet murto-osaan

Valtakunnallinen linja näkyy myös esimerkiksi Lapin onnettomuusluvuissa. Marraskuun loppuun mennessä Lapin teillä oli kuollut kolme ja loukkaantunut 107 ihmistä. Joulukuulta Lapista ei ole tiedossa yhtään kuolonkolaria.

Vielä 2000-luvun alussa liikennekuolemia Lapissa oli jopa yli 20. Viiden viime vuoden keskiarvomäärä on ollut 12 menehtynyttä. Viime vuonna Lapissa liikenteessä menehtyi neljä ihmistä.

– Olen työskennellyt Liikenneturvassa 27 vuotta, ja muistan ajan, jolloin pelkästään joulun aikana saattoi tulla liikennekuolemia saman verran kuin nyt koko vuonna, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska.

Vielä muutama vuosi sitten Lapissa tapahtui vuodessa henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia yli 200, mutta tänä vuonna määrä on laskenut noin sataan.

– Aiempaan verrattuna Lapissakin on pärjätty vallan hyvin. Varsinkin turistien määrään nähden ollaan hyvällä tolalla. Esimerkiksi Rovaniemi on viime viikot ollut täynnä turisteja, ja muuallakin Lapissa on liikkunut runsaasti matkailijoita ympäri vuoden, Niska luonnehtii.

Niskan mukaan tilanteen paranemiselle löytyy useita selittäviä tekijöitä. Esimerkiksi liikenneympäristön turvallisuutta parantaville järjestelyillä ja taajamien ajonopeuksien hillitsemisellä on iso merkitys. Muun muassa Rovaniemellä ja Kemissä keskusta-alueella ajoneuvoliikenteen nopeusrajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa.

Pyöräilykypärät pelastaneet

Niska antaa kiitosta myös kevyen liikenteen kulkijoille.

– Turvallisuushakuinen käyttäytyminen on yleistynyt. Pyöräilykypärä on yhä useamman päässä, pyörissä ja pyöräilijöillä on valot, ja heijastimet ovat käytössä. Kiitos menee erityisesti isille ja äideille, jotka siirtävät tätä turvallista käyttäytymismallia seuraavalle polvelle.

Niskan mukaan myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kuolemantapausten ja loukkaantumisten määrät ovat nyt aivan eri tasolla kuin aiempina synkkinä onnettomuusvuosina.

Valtaosassa Suomea kohtaamisonnettomuudet ovat yleisiä, mutta Lapissa tärkein henkilövahinkoon johtanut onnettomuustyyppi on suistuminen tieltä.

– Esimerkiksi ajoneuvojen parantuneen turvallisuustekniikan ansiosta näissä tieltä suistumisissa selvitään aiempaa pienemmillä vaurioilla.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 31.12. klo 23 saakka