Eksynyt mursu, Sanna Marin ja ihmisiä sodan varjossa – katso Ylen parhaita uutiskuvia vuodelta 2022

Keskittymisvaikeuksien kanssa oireilevien lasten hoitoonpääsyssä on merkittäviä eroja eri kaupunkien kesken. Varhaiskasvatuksen opettajat ohjasivat espoolaisen ”Olavin” tutkimuksiin esikoulussa. Anonyyminä esiintyvä ”Olavi” on innostunut supersankareista ja halusi, että hänet kuvataan juttuun Batman-naamiossa. Kuva on otettu 30. syyskuuta.

Kuva: Tiina Jutila / Yle