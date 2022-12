Miljoonia maksanut Lumikuningatar saa vihdoin ensi-iltansa – jääbalettia päästiin harjoittelemaan Tampereen areenalla vasta päivää aiemmin

Pitkään valmistellun jääbaletin ensi-ilta on perjantaina. Yle esittää jääshow'n lauantaina suorana TV2:ssa ja Yle Areenassa.

Kotimainen suurproduktio, Lumikuningatar-jääbaletti saa ensi-iltansa perjantaina. Alunperin esitysten piti olla jo tämän vuoden tammikuussa, mutta korona siirsi ensi-iltaa lähes vuodella.

Ensikosketus areenan jäähän saatiin vasta tänään torstaina. Edessä olivat tiivistahtiset päivät, kun esitystä mietitiin kaikin puolin valmiiksi ennen ensi-iltaa.

Jääbaletin työryhmä on valmistellut esitystä jo useamman vuoden, ja esiintyjät ympäri maailmaa ovat harjoitelleet tahoillaan. Lopulta esitys on kasattu yhteen Asikkalassa.

Jääbaletin ohjaaja ja koreografi Reija Wäre kertoo viimeisten hetkien kuluvan teknisten harjoitusten parissa. Esityksen palasia yhdistellään ja hiotaan esityspaikkaan sopivaksi.

Nyt kokonaisuus alkaa ensi kertaa hahmottua oikeassa mittakaavassa.

Reija Wäre on aiemmin tehnyt koreografioita muun muassa Antti Tuiskulle, UMK:hin ja Kansallisbaletille. Lumikuningatar on suuruudessaan Wäreelle erityisen mieluisa. ”Onneksi tämä ei kuitenkaan tullut vastaan ihan urani alkuaikoina.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ison projektin hallitseminen on ollut antoisaa. Runsaassa esiintyjäjoukossa jokainen osaa eri asioita, ja taitojen yhdisteleminen on ollut iso osa ohjaustyötä.

– Se, että meillä on pari-, taito- ja freestyleluistelijoita sekä jääkiekkoilijoita ja tanssijoita, antaa paljon mahdollisuuksia etenkin tällaisessa esityksessä, jossa on selkeästi erilaisia rooleja. Se, että rooleille ja ryhmille voi käyttää juuri tietynlaista liike-estetiikkaa, on todella inspiroivaa, hän miettii.

Myös jääbaletin tuottaja ja musiikin säveltäjä Tuomas Kantelinen näkee monipuoliset esiintyjät esityksen suolana. Hän on aiemmin säveltänyt Lumikuningatar-esityksen Suomen Kansallisbaletille. Jäällä esitys on kuitenkin täysin erilainen.

– Ensin kyllä ajattelin, että onkohan tässä mitään järkeä, mutta kyllä oli. Tarinasta löytyi niin paljon uusia piirteitä ja asioita, ja se on nyt sovitettu eri tavalla ja siinä on täysin uusi musiikki. Kyllä minä ihan nollasta tämän aloitin, Kantelinen kertoo.

Tampereen areenan jää vaati parantelua ennen jääbaletin saapumista esityspaikalle. Liigaotteluissa nähtävät mainokset oli saatava piiloon, joka vaati lisää jääkerroksia. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Laura Lepistö viihtyy pahiksena

Pääroolissa itse Lumikuningattarena luisteleva Laura Lepistö astui torstaina ensimmäistä kertaa Tampereen areenan jäälle.

Vaikka aikaa ensiesitykseen oli enää vähän, tunnelmat olivat luottavaiset.

– Kyllähän täällä työntäyteiset päivät on vielä edessä, mutta meillä on tosi hauskaa ja ihana työryhmä. Totta kai olemme myös harjoitelleet todella hyvin, eli kyllä esitys on ihan viimeistä silausta vaille valmis, Lepistö kertoo.

Jääbaletissa jäällä on paljon luistelijoita etenkin perinteiseen taitoluisteluun verrattuna. Taitoluistelun moninkertaiselle EM- ja MM-mitalistille Laura Lepistölle luistelu muiden kanssa tuntuu yksilösuorittamista paremmalta. ”Kyllä minä ehkä luonteeltani olen enemmän tiimipelaaja.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

Viimeisinä päivinä läpimenot tehdään näyttävien pukujen kanssa. Asikkalan Vääksyn harjoitushallia isompi jää tuottaa myös pientä lisätyötä.

– Esityksessä on esimerkiksi neljä eri sisääntuloa, eli ihmiset menevät ja tulevat eri paikoista. Nyt täytyy miettiä, miten mennään paikasta toiseen.

Luistelu ja esitykseen kuuluvat temput eivät palkitulle taitoluistelijalle tuota päänvaivaa, mutta Lumikuningattaren roolissa myös eläytyminen on tärkeää.

Jääbaletin pahiksena olossa on puolensa.

– Täytyy sanoa, että kyllä minä siitä ihan nautin. On erittäin vapauttavaa, että jäällä saa välillä vetää raivareita ja näyttää oikeasti todella synkkääkin puolta. Pahiksena olo on oikein hauskaa, Lepistö nauraa.

Jäälle pääsevät kiekkoilijat ja luistelijat

Jopa miljoonia euroja maksanutta jääshowta esitetään Tampereen areenalla perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina.

Mukana on yhteensä satakunta esiintyjää, esimerkiksi tunnetut kiekkoilijat Marko ”Mörkö” Anttila, Jenni Hiirikoski, Niklas Hagman ja Pekka Saravo, Suomen menestynein jäätanssipari Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sekä muodostelmaluistelujoukkue Marigold IceUnity.

Yle esittää Lumikuningatar-jääshown suorana lähetyksenä TV2:ssa ja Yle Areenassa lauantaina 31. joulukuuta kello 19.

Yle esittää Lumikuningatar-jääshown suorana lähetyksenä TV2:ssa ja Yle Areenassa lauantaina 31. joulukuuta kello 19.

