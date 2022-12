Autokuskit ovat jumiutuneet Tampereen ratikkakiskoille tässä kuussa poikkeuksellisen usein – ilmiön taustalla on yksinkertainen syy

Ratikka on ehtinyt liikennöidä Tampereella jo puolitoista vuotta, mutta raiteita on edelleen vaikeaa hahmottaa. Luminen joulukuu on lisännyt monen autoilijan tuskaa.

Luminen talvi tekee ajotien ja kiskojen rajan petolliseksi. Autojen eksymistä raiteille pyritään Tampereella estämään lisäämällä liikennemerkkejä ja huomiovaloja. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaus Antti Eintola / Yle