Pääkaupunkiseudulla kiireetöntä hammashoitoa voi joutua odottamaan jopa yhdeksän kuukautta – johtava hammaslääkäri: tilanne voi helpottaa kesään mennessä

Kiireettömän hammashoidon jonot ovat edelleen pääkaupunkiseudun kunnissa pahimmillaan 5–9 kuukautta. Hankalin tilanne on koronapandemian jälkeen ollut Helsingissä.

Helsingissä hoitojonon purkua on hidastanut se, että myös yksityisen hammashoidon puolella on pulaa henkilöstöstä, sanoo Helsingin kaupungin johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste.

– Tekeviä käsiä on liian vähän eli tänä vuonna olisimme voineet ostaa enemmän palveluita, mutta myöskään yksityisillä kumppaneillamme ei ollut tarjota tarpeeksi palveluita meille, sanoo Kaste.

Hyvinvointialueisiin siirtyminen ei välittömästi muuta suuterveyden hoitoa. Suuterveys on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja sen järjestäminen pysyy siirtymäajan yli kuntien vastuulla. Kuvituskuva Kuva: Mikko Koski / Yle

Palvelusetelin käyttöä laajennettu

Myös Espoossa ja Vantaalla koronapandemian jälkeen paisunutta hoitovelkaa on paikattu lisäämällä ostopalveluita ja palveluseteleitä yksityisiin hammaslääkäripalveluihin.

Helsingin kaupunki tarjoaa aikuisille kiireettömään hammashoitoon ensisijaisesti palveluseteliä. Tällä hetkellä noin 29 prosenttia kaupungin hammashoidon aikuisasiakkaiden käynneistä on palvelusetelikäyntejä. Espoossa ostopalveluiden ja palvelusetelien osuus aikuisasiakkaiden käynneistä on noin 14, Vantaalla noin 7 prosenttia.

Korona-aikana kertyneen hoito- ja palveluvelan purku jatkuu pääkaupunkiseudun suun hammashoidossa edelleen, arvion mukaan jopa syksyyn saakka. Syksyllä astuu voimaan myös suun terveydenhuollon tiukempi hoitotakuu.

Hoitotakuun mukaan syyskuussa 2023 kiireettömään hammashoitoon tulisi päästä neljän kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kuuden kuukauden sijaan. Vuoden 2024 loppupuolella hoitotakuu kiristyy edelleen ja hammashoitoon pääsyyn tulee kolmen kuukauden määräaika.

Odotusajat lyhenevät mahdollisesti jo keväällä

Helsingissä ja Vantaalla perustettiin hoitotakuujono vuonna 2020, kun koronan vuoksi kiireetön hammashoito lopetettiin. Hoitotakuujonojen purkaminen jatkuu edelleen. Vantaalla jonossa on pahimmillaan ollut 5 000 kuntalaista, nyt jonossa on 300 asiakasta. Arvio on, että hoitotakuujono on purettu helmikuun loppuun mennessä.

– Tämän vuoden aikana jono on saatu sulamaan. Oma henkilökunta on tehnyt lisätöitä ja kesäkuussa 2022 saimme käyttöömme palvelusetelin. Lisäksi meillä on ollut alkusyksystä lähtien yksityinen taho tekemässä jononpurkutyötä, joka jatkuu helmikuuhun 2023 saakka, kuvailee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen suunterveydenhuollon palvelujen palvelualuejohtaja Helena Salusjärvi-Juopperi.

Helsingissä puolestaan hoitotakuujonossa odottaa parhaillaan lähes 8 000 kiireettömän hammashoidon asiakasta. Pisimmillään asiakkaat ovat odottaneet hoitoonpääsyä maaliskuusta 2022 lähtien eli 9 kuukautta.

– Kiireettömään hoitoon jonottaa 7 900 asiakasta, ja heistä noin 2 500 on odottanut hoitoa yli 6 kuukautta, kertoo Kaste.

Kasteen mukaan hoitotajuujono on lyhentynyt syksyn aikana ja kaupunki on solminut uusia sopimuksia yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

– Uudet sopimukset käynnistyvät tammi-helmikuussa, jolloin jono alkaa purkautua nopeammin. Mikäli yllätyksiä ei tule, tilanne on parantunut kesään mennessä. Tässäkin pitää muistaa se, että henkilöstön ja palveluiden saatavuus on kriittisenä tekijänä jonon purkautumisessa, muistuttaa Kaste.

Espoossa hoitotakuujonoa ei ole perustettu, siksi hoitoa odottavien kokonaismäärää on vaikea arvioida. jos kaupunki ei pysty antamaan asiakkaalle hoitoaikaa kolmen kuukauden päähän, heitä pyydetään soittamaan hammashoitoon uudestaan.

– Meillä ei ole tällä hetkellä käytössä jonoa. Valitettavasti emme pysty antamaa aikaa kaikille tarvitseville viikottain, vaan asiakas joutuu tiedustelemaan aikaa uudestaan. Mutta pyrimme hoitotakuun puitteissa saamaan ajan asiakkaille. Sen takia on ollut iso apu, kun olemme saaneet ostopalvelun ja palvelusetelit käyttöön, sanoo ylihammaslääkäri Laura Tarkkila Espoon kaupungin suun terveydenhoidosta.

Hoitoonpääsyn pitkittyminen lisää hoidettavaa

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä koskevan raportin mukaan syksyllä 2022 hammashoito järjestyi valtakunnallisesti yli 84 prosentilla asiakkaista noin 3 kuukaudessa. Saman raportin mukaan hammaslääkärin käyntiä odotettiin kuitenkin yli puoli vuotta Helsingissä, Jyväskylässä, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä, Turussa, Vantaalla ja Oulussa.

Helsingissa, Vantaalla ja Espoossa arvioidaan, että hoitoontulevilla asiakkailla on suussa aiempaa enemmän hoidettavaa kuin ennen koronaa.

– Tarkkaa tietoa on vaikea saada, mutta se tiedetään että aikuisille asiakkaille meillä tehdään isompia hoitokokonaisuuksia. Varmaan monet sairaudet ovat edenneet. Esimerkiksi hammas, jossa on ollut pientä paikattavaa, joudutaan paikkaamaan vähän laajemmin, kuvailee Salusjärvi-Juopperi.

Samansuuntaisia arvioita ovat tehneet työntekijät Espoossa, jossa eniten hoidon viivästymisiä on aikuisten kiireettömissä ja puolikiireellisissä hoidoissa.

– Esimerkiksi hampaiden lohkeamisten hoidossa, jatkohoitokäynneissä ja suuhygienistien hoidoissa, kuvailee Tarkkila.

Hoidon tarpeen kasvamiseen on kuitenkin monia syitä. Salusjärvi pitää mahdollisena että koronan seurauksena esimerkiksi taloudelliset syyt ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa siihen, että osa ihmisistä on jättänyt hammastarkastuksia väliin.

– Vaikea sanoa mikä johtuu koronasta pelkästään, koska on niin paljon muitakin muuttujia. Esimerkiksi vanhusten määrä Vantaalla kasvaa ja iän myötä vanhukset eivät välttämättä pysty enää hoitamaan omaa suutaan. Vantaalle muuttaa myös paljon maahanmuuttajataustaista väestöä ja heillä on tutkimustiedon mukaan enemmän hoidon tarvetta, arvioi Salusjärvi-Juopperi.

Näin pysyt poissa hoitojonosta – lyhyt oppimäärä suuterveyden hyvään hoitoon:

Harjaa hampaat fluoripitoisella hammastahnalla kaksi kertaa päivässä.

Puhdista hammasvälit päivittäin.

Valitse vesi janojuomaksi.

Noudata säännöllisiä ruokailuaikoja ja vältä napostelua.

Käytä ksylitolituotteita katkaisemaan happohyökkäys.

Jos tupakoit, yritä lopettaa. Jos et onnistu, hae apua terveydenhuollon ammattilaisilta. Myös nuuska ja runsas alkoholin käyttö vahingoittavat suun terveyttä.

Käy säännöllisesti suun ja hampaiden tutkimuksessa.

Lähde: Hammaslääkäriliitto

Katso Yle Areenasta: Älypeiliteknologiaan pohjautuva virtuaalinen hammashoitaja auttaa suun terveydessä