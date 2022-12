Kaupungit nostavat parkkimaksuja, Salossa pysäköinti ei maksa mitään – Kalle Pettilä tietää helsinkiläisten hämmästyksen: ”Tää on ihanaa”

Monet kaupungit ovat nostamassa pysäköintimaksujaan, mutta Salossa on valittu toinen taktiikka. Ilmainen pysäköinti on vetovoimatekijä, jota kiittelevät niin kaupunkilaiset kuin elinkeinoelämäkin.

Salo on Suomen ainoa yli 50 000 asukkaan kaupunki, jossa ei ole kunnallista pysäköinninvalvontaa ja pysäköinti on ilmaista.

Näin on ollut aina, ja näin on jatkossakin, vakuuttaa Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kokoomuksen Juhani Nummentalo.

– Ei tämä ole mikään puoluepoliittinen asia. Kaikki Salon päättäjät ovat tästä samaa mieltä.

Juhani Nummentalon mielestä maksuton pysäköinti on Salolle hyvä asia, josta vallitsee myös poliittinen yksimielisyys. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Salolaiset ovat tottuneet siihen, että pysäköinti ei maksa mitään. Moni on pannut merkille, kuinka muualta ja erityisesti pääkaupunkiseudulta tulevat hämmästelevät ilmaisia parkkipaikkoja.

Ero Helsingin ja Salon välillä onkin melkoinen. Helsingin keskustaan on kaavailtu parkkeeraamiseen jopa 7 euron tuntitaksaa, kun taas Salossa asioinnit voi hoitaa edelleen ilmaiseksi.

– Tämä on erinomaisen hyvä asia, koska se on selvä etu. Helsinkiläiset ovat tyytyväisiä, kun ne tulevat tänne ja sanovat, tää on ihanaa, Kalle Pettilä naureskelee.

Moni jättää kiekon laittamatta

Vaikka Salossa pysäköinti on maksutonta, katujen varsilla on kyltit muistuttamassa siitä, että pysäköintikiekkoa pitäisi käyttää. Tosin kiekkoa ei kaupungissa juurikaan käytetä.

– En käytä, koska ei täällä ole mitään pysäköinninvalvontaa, sanoo Pirkko Jaaramo suoraan.

Pirkko Jaaramon mielestä maksuton pysäköinti Salossa on hieno homma, niin kauan kuin pysäköintipaikkoja riittää. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Muualta Saloon muuttanut Jussi Luoto sanoo hämmästyneensä salolaista tapaa olla laittamatta pysäköintikiekkoa.

– Yllätyin kyllä isosti, kun muutin tänne, että kukaan ei koskaan tarkasta sitä kiekkoa. Valvonta voisi olla hyvä asia, jotta se opettaisi ihmiset pysäköimään oikein.

Myös kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja myöntää, että Salossa toimitaan joskus vähän erilailla.

– Rehellisesti täytyy sanoa, että ei sitä pysäköintikiekkoa niin ahkerasti täällä käytetä kuin jossain muualla, Juhani Nummentalo sanoo.

Salossa pysäköintikiekko jää monelta laittamatta auton ikkunaan. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Maksuton pysäköinti Salossa on ollut ennen kaikkea elinkeinopoliittinen päätös, johon kuntalaisten lisäksi yrittäjät ja kaupunkiin asioimaan tulevat ovat olleet tyytyväisiä.

– Saloon tullaan yleensä autolla, ja on kohtuullista, että ne rahat, jotka pysäköintiin käytettäisiin, voidaan käyttää kahvilaan tai ostoksiin, Nummentalo sanoo.

Moni kaupunki nostaa maksuja

Helsinki, Turku, Tampere ja moni muu isompi kaupunki nostaa tai suunnittelee korottavansa pysäköintimaksujaan.

Salossa on valittu alusta alkaen toinen taktiikka. Pysäköinnin maksuttomuutta pidetään kaupungin vetovoimatekijänä.

– Palaute on ollut positiivista. En muista yhtään henkilöä, joka olisi tullut vaatimaan pysäköinnin maksullisuutta, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo.

Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Salo on harvinainen poikkeus isojen ja keskisuurten kaupunkien joukossa. Salo on Suomen 19. suurin kaupunki, ja kaikissa sitä isommissa ja monissa pienemmissäkin kaupungeissa on kunnallinnen pysäköinninvalvonta.

Käytännössä kunnallinen pysäköinninvalvonta tarkoittaa myös sitä, että kaupungin keskusta-alueella katujen varteen tai erillisille pysäköintialueille pysäköimisestä pitää maksaa. Suomessa oli vuonna 2021 yhteensä 41 kuntaa, jossa on pysäköinninvalvonta.

Jussi Luoto sanoo, että pysäköintivalvonnan puuttuminen saa ihmiset joskus parkkeeraamaan miten sattuu. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Kuntaliiton hallintolakimies Juha-Matti Kiviluoto sanoo, että yleensä pysäköinninvalvontaa on isommissa kunnissa ja sellaisissa, joissa on pulaa pysäköintipaikoista.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa, varsin pienessä alle 20 000 asukkaan Naantalissa on pysäköinninvalvonta. Tätä selittää pitkälti kesä, Muumimaailma ja turistit.

– Se on jokaisen kunnan omassa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa, peritäänkö pysäköimisestä maksua vai ei, Kiviluoto sanoo.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta edellyttää, että kunta on hakenut ja saanut aluehallintovirastolta luvan valvonnan harjoittamiseen. Kunnalla pitää olla myös lakimies, joka toimii pysäköinninvalvonnan johtajana.

Kunta voi periä pysäköinnistä katu- tai muulla yleisellä alueellaan maksun, mutta kunta ei voi määrätä väärästä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksua ilman avin lupaa pysäköinninvalvonnasta.

– Kunta ei voi puuttua virheelliseen pysäköintiin, jos sillä ei ole pysäköinninvalvontaa, vahvistaa Kuntaliiton hallintolakimies Juha-Matti Kiviluoto.

Näin on myös Salossa. Pysäköinti on ilmaista, mutta sitä rajoitetaan pysäköintikiekoin. Kaupungin keinot kiekottomia pysäköijiä kohtaan ovat kuitenkin vähäiset, koska Salossa ei ole pysäköinninvalvontaa.

Pysäköinninvalvonnan hoitaa poliisi

Ainoa taho, joka laittomaan pysäköintiin voi puuttua kunnassa, jossa ei ole pysäköinninvalvontaa, on poliisi.

– Mutta kyllä se kiinnijäämisen riski on huomattavan pieni. Käytäntö on osoittanut, että poliisilla ei tähän juuri resursseja ole, Kiviluoto toteaa.

Juuri tähän perustuu se, miksi Salossa monetkaan eivät käytä pysäköintikiekkoa. Poliisistakaan ei ole juuri pelkoa.

– No, aina välillä muistan käyttää, mutta en aina, sanoo Kalle Pettilä.

Pysäköintikiekkoa pitäisi käyttää myös Salossa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo on siitä harvinainen salolainen, että hän on saanut pysäköintivirhemaksun Salossa, kun ei ollut laittanut pysäköintikiekkoa.

– Joskus aikanaan, mutta ainoastaan yhden kerran.

Lounais-Suomen poliisin liikennesektorin johtaja, ylikomisario Mika Peltola ei ota kantaa Salon pysäköinninvalvontaan, mutta myöntää pysäköinninvalvonnan olevan poliisilla vähemmän kiireellisten asioiden joukossa.

– Poliisi ei pysty siihen paljon satsaamaan, koska me suuntaamme työpanoksen pääasiassa liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen. Jos on vaaraa aiheuttava pysäköinti, silloin meillä on siihen velvollisuus puuttua.

