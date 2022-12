Kultakisat, jättifestarit ja supertähtien taideyllätys – Suomen suosituimmaksi julistetulla kaupungilla on ollut voittoisa vuosi

Pian päättyvä vuosi 2022 oli täynnä isoja uutisia. Otsikoita hallitsivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja inflaation kiihtyminen, Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä ja jatkuvat hallituskriisit kotimaassa ja maailmalla.

Paljon tapahtui vuoden aikana myös paikallisesti. Tässä jutussa käymme läpi tutkitustikin Suomen suosituimman kaupungin Tampereen isoimmat tapahtumat ja ilmiöt. Ja niitähän riittää.

Areenan kultainen alku: ensin juhli Tappara, sitten Leijonat

Toukokuun kiekkohuumasta nauttinut yleisö uskoi, että väkeä tulisi Tampereelle myös vuoden 2023 MM-kisoihin. Tieto valinnasta varmistui 27. toukokuuta. Videolla toimittajana Elina Nieminen, kuvaajana Marko Melto.

Tampereen areena avattiin joulukuussa 2021. Uuden areenan ensimmäinen kevät oli kultainen: ensin juhli jääkiekon Suomen mestaruuden voittanut Tappara, sitten Leijonat.

Suomen yhdeksännet jääkiekon miesten MM-kisat pelattiin Helsingissä ja Tampereella. Leijonat pelasi kaikki ottelunsa Tampereella.

Kun kultaa tuli, ilo repesi ympäri Suomen. Torille oli mentävä! Tampereen Keskustorin suihkulähde oli suojattu kuvulla, joten pulahtamaan ei päässyt. Finaalipelin katsomosta viinilasin kanssa bongattu pääministeri Sanna Marin (sd.) nousi someilmiöksi (siirryt toiseen palveluun).

Kaupunki valittiin pääpelipaikaksi myös vuodelle 2023. Tampere järjestää ensi vuoden MM-kisat yhdessä Latvian pääkaupunki Riian kanssa.

Tampereen MM-kiekkohuumaan pääsee palaamaan esimerkiksi kuvakokoelman kautta.

Ratikka täytti vuoden

Toimittaja Anna Sirén hyppäsi yksivuotiaan ratikan kyytiin ja kysyi kuljettajalta ja matkustajilta tunnelmia Tampereen ratikasta. Kuvaajana Antti Eintola.

Elokuun 9. päivä Tampereen ratikkaliikenteellä oli juhlapäivä: takana oli tasan vuosi ratikka-ajoja. Yhden vuoden aikana ratikalla tehtiin noin kymmenen miljoonaa matkaa, mikä oli neljännes koko Nysse-liikenteen matkoista.

Sittemmin vaihtelua ovat tuoneet taideratikat, viimeisimpänä kissaratikka. Kaupunginvaltuutettu Antti Moisander (ps.) olisi halunnut Tampereelle pubiratikan, mutta kaupunki piti ideaa hankalana ja kalliina.

Ratikan kulku ei ole sujunut kokonaan ongelmitta. Milloin tippuivat ajolangat, milloin ratikka kiskoilta.

Totuttelemista on ollut autoilijoillakin, etenkin lumiseen aikaan. Joulukuussa autoilijat jumittivat raitiokiskoilla useaan otteeseen.

Matkustajia on riittänyt: syyskuussa ratikka ohitti ensi kertaa miljoonan kuukausittaisen matkustajan rajapyykin.

Blockfest teki kävijäennätyksen

Blockfest järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa vain täysi-ikäisille. Lavalla nähtiin muun muassa 50 Cent, Lil Uzi Vert, Jack Harlow, SAINt JHN, JVG ja Gettomasa. Kuvassa perjantain pääesiintyjä 50 Cent. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Elokuun lopulla Tampereella järjestetty hiphop-festivaali Blockfest myytiin loppuun liki kuukausi ennen h-hetkeä. Kahtena edellisenä kesänä koronan takia peruttu tapahtuma teki toteutuessaan kävijäennätyksensä: myöhemmin tapahtumassa arvioitiin olleen 80 000 kävijää.

Yle piipahti tutustumassa festarikävijöiden tyyliin. Vaatevalinnoissa näkyi esimerkiksi verkkomekkoja, Pokémoneja, leopardihihoja ja vyölaukkuja.

Suuren suosion kääntöpuolena olivat hurjat jonot. Eräs festarivieras kertoi Ylelle jonottaneensa ensin rannekkeenvaihtopisteelle neljä tuntia, jonka jälkeen piti seisoa jonossa liki tunti turvatarkastukseen ja vessaan.

Lopulta käteen jäi vain yhdestä festaripäivästä ”viisi tuntia jonotusta, kipeät jalat ja ainoana keikkakokemuksena pääesiintyjä 50 Centin keikka”.

Kuvassa Blockfesteille menijöitä jonottamassa rannekkeenvaihtopisteelle Sorin aukiolla. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Blockfest pahoitteli asiaa myöhemmin Instagram-päivityksessä, ja kertoi jonojen olevan monen asian summa. Hidastusta aiheuttivat esimerkiksi huijausliput.

Brad Pittin ja Nick Caven yllättävä kuvataidedebyytti

Ystävykset Nick Cave (vas.), Thomas Houseago ja Brad Pitt nauttivat Tampereesta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Sara Hildénin taidemuseon syyskuinen julkistus herätti poikkeuksellista huomiota. Kuvanveistäjä Thomas Houseagon näyttelyä oli yritetty saada Tampereelle kymmenen vuoden ajan, ja nyt siinä oltiin viimein onnistuttu.

Vielä ällistyttävämmän näyttelystä teki se, että mukana oli myös supertähtien taidetta: näyttelijä Brad Pittin veistoksia ja muusikko Nick Caven keraamisia figuureja.

Sara Hildénin taidemuseossa Cave ja Pitt toivat kuvataidettaan näytteille ensimmäistä kertaa. Esiintyessään medialle he vaikuttivat hermostuneilta, jopa ujoilta.

– Tämä on tosi hermostuttavaa. Konserteissa minulla on kontrolli lopputulokseen. Näyttelyssä ihmiset seisovat patsaiden edessä ja heillä on omat mielipiteensä, Cave sanoi.

– En tiedä oikein, mitä pitäisi puhua, mutta teen parhaani, Brad Pitt sanoi.

Tampereella piipahtaneiden tähtien ensimmäinen taidenäyttely herätti huomiota kansainvälisessä mediassa, ja sai myös yleisömäärien perusteella ennätyksellisen hyvän alun.

Yksityiskohtia tähtien vierailusta ei paljastettu medialle. Videolta voit katsoa, mitä Brad Pitt ajatteli vierailustaan Tampereelle.

Videolla Brad Pitt kertoo, millaista Tampereella on ollut. Toimittajana Anu Leena Hankaniemi, kuvaus ja editointi Jani Aarnio.

Tavara-asemasta tulee pian tuhannen ihmisen keikkapaikka

Elokuussa vanhalla asemalla oli käynnissä mittava remontointi. Tammikuussa pitäisi olla jo valmista ensimmäisiin keikkoihin. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Tampereen vanha tavara-asema on nähnyt ja kokenut paljon. Vuonna 1907 valmistuneen jugend-tyylisen rakennuksen alkuperäinen toiminta loppui, kun Viinikan ratapihalle valmistui uusi tavara-asema. Vanha asema oli pitkään purku-uhan alla, sillä se aiheutti Ratapihankadulle ruuhkia aiheuttavan mutkan. Apuun tuli kansanliike.

Ei tullutkaan purkua, tuli siirto: kesällä 2020 riisuttu talo kuskattiin lopulta 28 metrin päähän. Siirto maksoi paljon ja herätti paljon keskustelua.

Vuoden 2022 aikana vanhan rakennuksen remontti edistyi ja suunnitelmat selkiytyivät.

Tammikuussa asema saa uuden elämän yli tuhannen hengen konsertti- ja tapahtumatalona. Tavara-asema liittyy osaksi Tampereen Kulttuurikamari oy:n kokonaisuutta, johon kuuluvat myös Tullikamarin Pakkahuone ja Klubi.

Yle tutustui aseman tiloihin lokakuussa.

Suojellun rakennuksen remontti on vienyt aikaa ja rahaa. Vuonna 2023 Tavara-asemalla esiintyvät esimerkiksi Saimaa, Aikakone, Ismo Alanko ja Yona. Videolla toimittaja ja kuvaaja Juha Kokkala, editointi Sanni Isomäki.

Pate Mustajärvi ilmoitti lopettavansa Popedassa

Pate Mustajärvi tekee viimeisen konserttinsa Popedan kanssa ensi syksynä. Arkistokuva kesäkuulta 2021. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Manserock-faneille vuosi sisälsi myös ison uutispommin: Popedaa ei nähtäisi enää keikkalavoilla ensi syksyn jälkeen, tai ainakaan nykyisellä kokoonpanolla. Päätös oli yhtyeen solistin ja keulakuvan Pate Mustajärven tekemä.

Bändin pitkäaikainen kitaristi Costello Hautamäki kertoi Aamulehdelle, että toivoisi yhtyeen vielä jatkavan, mutta sille pitäisi olla Mustajärven siunaus.

Mutta voisiko Popedaa olla ilman Patea? Yle kysyi asiaa tamperelaisilta. Vastaukset vaihtelivat: osalle ajatus oli täysin mahdoton, osa suhtautui myötämielisemmin.

Toimittaja Linnea Pitkänen otti selvää, mitä mieltä tamperelaiset ovat Popedasta ilman Pate Mustajärveä. Kuvaajana Jani Aarnio.

Näsisaari saatiin alkuun ja valmiiksi

Kalliolouheen ajo Näsijärveen alkoi helmikuussa. Ympäristönsuojelijoiden mielestä Näsisaaren rakentaminen riskeeraa arvokkaan luonnonvaran. Toimittaja Juha Kokkala, kuvaaja Marko Melto.

Suomen halutuimman kaupungin kasvuvauhti on suuri. Katso vielä viisi kuvaparia muutoksesta.

Kasvua ei pysäytä edes vesi. Alkuvuonna Näsijärven rannan tuntumaan alettiin rakentaa tekosaarta, jotta raitiotie pääsisi kulkemaan sitä kautta uudelle asuinalueelle.

Kun alkuun päästiin, kiistelty hanke eteni lopulta vauhdikkaasti. Joulukuun alussa kaupunki kertoi, että tekosaari oli valmistunut, vieläpä kuukauden etuajassa.

Näin Tampeen tekosaari muovautuu. Grafiikka: Matti Kurkela / Yle

Näsisaari on 800 metriä pitkä ja sen lopullinen leveys on 200 metriä. Saaren kautta kulkee raitiotie tulevan 25 000 asukkaan Hiedanrannan asuinalueen kautta aina Lentävänniemeen asti.

Paperilla se on 13 hehtaarin kokoinen. Näsisaareen on suunniteltu ratikkareitin lisäksi asuntoja noin 5 000 ihmiselle.

