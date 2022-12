Suihkusta tulee vähemmän vettä ja huone on viileämpi – näin hotellit säästävät nyt energiaa

Asiakkaat ovat huomanneet säästötoimet, mutta palaute on siitä huolimatta pääosin myönteistä. Kirjasimme neljä asiaa, joissa hotellit voivat saada säästöjä aikaan.

Hotelleissa ja kylpylöissä kuluu paljon energiaa, mutta ne ovat myös täysillä mukana säästötalkoissa.

Miten voi säästää samalla, kun asiakas on tullut hakemaan nautintoa, lämpöä ja rauhaa? Toisaalta on kuulunut jopa huhuja, että jotkut ovat menneet säästämään sähköä hotelliin, kun kotona sähkölasku on niin suuri.

Kävimme vierailulla kahden ketjun turkulaishotelleissa. Säästötoimia voi tehdä asiakkailta piilossa, tai asiakkaat voivat jopa vaatia niitä.

Valaisusäästöt liiketunnistimilla

Valot välähtävät päälle, kun astuu käytävälle yöllä. Joitakin spotteja on poistettu käytöstä, jos yleisvalaistus riittää muutenkin.

Liiketunnistimet ovat tärkeässä roolissa, kun hotelleissa haetaan keinoja säästää energiaa.

Scandic Hamburger Börsin hotellinjohtaja Mikko Henriksson kertoo, että uuden hotellin tekniikka on ollut avuksi.

– Täällä huoneessa himmeä valaistus jää yöksi päälle vessaan. Asiakas ei edes huomaa, että huoneessa on valojen liiketunnistimet. Valot syttyvät ennen kuin hän avaa oven, kertoo Henriksson.

Säästöä on tässä hotellissa saatu muutaman kuukauden aikana 40 prosenttia kilowattituntien määrässä laskettuna.

Tuusulasta kylpylähotelliin saapunut Anne Blomqvist kertoi olevansa vilukissa ja toivoi lisää lämpöä. Hän piti hyvänä asiana sitä, että hotellit ovat mukana säästötalkoissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Huonelämpötila asteella alas

Joskus asiakas saattaa arkailla laitteisiin koskemista. Huonelämpötilaa saa nyt säätää oikein luvan kanssa.

Hotelliketjuissa on käynnissä valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja.

– Siistijät jättävät huoneeseen lämpötilaksi 21 astetta. Asiakas voi säätää sen mieluiseksi. Huoltomme valvoo myös lämpötiloja, eli jos jossain lämpötila laskee, käymme tarkastamassa, onko ikkuna jäänyt auki, kertoo hotellinjohtaja Jussi Valtola Holiday Club Caribiasta.

– Säätimet ovat hyvässä kunnossa, joten asiakas saa säädettyä lämpötilaa niistä hyvin helposti itse, kertoo Mikko Henriksson Scandic Hamburger Börsistä.

Hotellinjohtaja Mikko Henriksson näyttää, kuinka säädin nostaa tai laskee huoneen lämpötilaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ulkoallas kiinni ja suihkut syyniin

Holiday Club Caribiassa ulkoallas päätettiin laittaa kiinni. Asiakkaat itse olivat aktiivisia ja ehdottivat sitä.

– Siitä on tullut yllättävän vähän negatiivista palautetta. Ulkoallas vie todella paljon energiaa talvipakkasilla. Sähkölaskumme on kokonaisuudessaankin silloin kymmeniä tuhansia euroja, kertoo hotellinjohtaja Valtola.

Scandic on saanut yksittäisiä palautteita suihkujen toiminnasta. Niitä on säädetty viime aikoina, jotta esimerkiksi Scandic Hamburger Börs saa ympäristökriteereistä kertovan Joutsenmerkin.

– Suihkun osalta Joutsenmerkkiin vaaditaan, että vettä tulee yhdeksän ja puoli litraa minuutissa. Se on raja-arvo. Kun suihkupäät ja vesikalusteet ovat laadukkaita, asiakas ei huomaa muutosta, vakuuttaa hotellinjohtaja Henriksson.

Hotellinjohtaja Jussi Valtola hämmästyi, kun asiakkaat halusivat sulkea ulkoaltaan. Porua sulkemisesta on tullut vain vähän. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Saunat lämpimiksi tarpeen mukaan

Saunat ovat varsinaisia energiasyöppöjä. Esimerkiksi Holiday Club Caribian saunat vastaavat kulutukseltaan kahdeksaa tavallista kotisaunaa.

– Sesonkiaikana eli nyt saunat ovat koko ajan käytössä, mutta hiljaisina arkiaamuina ne on tarkoitus sulkea. Asiakas pääsee silti höyrysaunaan lämmittelemään, kertoo hotellinjohtaja Valtola.

Turun keskustassa sijaitsevassa Scandic Hamburger Börsissä on ainoastaan yksi sauna, joka lämpiää vain iltaisin. Aiemmin saunaan pääsi myös aamuisin. Kylmästä saunasta on tullut joitakin valituksia.

– Jatkossa, eli vuodenvaihteen sesongin jälkeen lämmitämme saunaa vain tilauksesta, kertoo hotellinjohtaja Henriksson.

Holiday Club Caribian ulkoallas on suljettu, mutta sen vieressä oleva kylmä allas on auki. Kuva: Minna Rosvall / Yle

