Infektioylilääkäri kaipaa maailman suurilta terveysjärjestöiltä arviota Kiinassa leviävän koronan riskeistä

Maailmalla jo puolenkymmentä maata vaatii maahan tulevilta kiinalaisturisteilta negatiivista koronatestiä. Ensimmäisenä Euroopassa Italia asetti keskiviikkona kiinalaisturisteille maahan tulon ehdoksi koronatestin.

Suomessa testejä ei vaadita eikä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole niitä suosittelemassa. Ylen haastattelussa keskiviikkona infektiotautien johtava asiantuntija Jari Jalava sanoi, että testien tekeminen on turhaa, koska sellaisilla toimenpiteillä ei ole koskaan pystytty estämään virusmuunnosten leviämistä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kuitenkin kaipaa sosiaali- ja terveysministeriön kantaa, olisiko ennakkotestausten aloittaminen aiheellista..

– STM:n tulisi ilman muuta ottaa kantaa, onko Kiinasta tulevien matkailijoiden ennakkotestauksessa järkeä, Broas sanoo.

Kiina ilmoitti tiistaina matkustusrajoitusten poistamisesta ja Suomessakin alkaa pian näkyä myös kiinalaisturisteja pitkästä aikaa. Korona leviää Kiinassa kovaa vauhtia, mutta mahdollisia uusia hankalia variantteja ei vielä ole tavattu.

– Kyllä se on asia, jota pitää hyvin tarkkaan seurata. Siihen liittyy riskejä, se on selvä asia, infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

– Kiinassa on valtavan iso väestömäärä eikä siellä ole kovin hyvä rokotekattavuus. Tauti on lähtenyt räjähdysmäiseen leviämiseen eli on riski, että syntyy uusia koronavariantteja. Ne voivat olla enemmän tautia aiheuttavia tai kiertävät tätä rokotesuojaa, mikä meillä on, Broas sanoo.

Broas kaipaakin nyt arviota maailman suurilta terveysjärjestöiltä.

– WHO, Yhdysvalloista CDC ja tietysti Euroopan Unionin ECDC. Näiden arviota odotan hyvinkin pikaisesti, hän sanoo.