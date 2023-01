Näin uusi arki käynnistyy hyvinvointialueilla – katso, kuinka terveysaseman päivä alkoi Porvoossa

Maanantaiaamu on valjennut terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea jännittävissä tunnelmissa. Uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa viikonloppuna, ja koko maassa on nyt yhteensä 21 hyvinvointialuetta (siirryt toiseen palveluun).

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus näkyy eri alueilla hieman eri tavalla. Esimerkiksi Uudellamaalla uudistus tarkoittaa, että neljä hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS tuottavat yhdessä potilaiden tarvitseman hoidon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Suorassa lähetyksessä kysymme, mitä uudistus tarkoittaa Itä-Uudellamaalla Porvoossa. Käynnissä oli suora lähetys Näsin terveysasemalta käynnissä. Haastattelussa ovat Porvoon kaupungin rahoitusjohtaja Henrik Rainio ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen .

ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja . Seuraamme uusien hyvinvointialueiden ensimmäistä arkiaamua tässä päivittyvässä artikkelissa.

Itä-Uudellamaalla palvelut löytyvät vanhoista tiloista

Reilun 50 000 asukkaan Porvoo on osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta yhdessä kuuden muun kunnan kanssa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen sanoo, ettei muutos näy asiakkaille Porvoossa maanantaina juuri lainkaan. Uudet nimikyltit ja tarrat eivät ole vielä paikoillaan, sillä niitä muutetaan kiinteistöihin ja autoihin vähitellen. Asiointi hoituu samoissa tiloissa kuin aiemminkin.

– Palvelutaso pysyy samanlaisena. Digipalveluita lisätään, mutta myös kasvokkain annettava palvelu säilyy. Jokainen voi hakeutua asioimaan samoihin tuttuihin paikkoihin kuin aiemminkin, Immonen kertoo.

Itä-Uudellemaalla suurin muutos on Myrskylän ja Pukkilan liittyminen hyvinvointialueeseen. Aiemmin ne ovat tehneet yhteistyötä Päijät-Hämeen kanssa. Lisäksi joitakin puhelinnumeroita on muuttunut, mutta muutoksista on tiedotettu koteihin, lehdissä ja numerot löytyvät myös alueen verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on kolmanneksi pienin Suomessa.

Kaupungille muutos on suuri

Porvoon kaupungin näkökulmasta muutos on kuitenkin suuri niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden siirtyminen pois kaupungin vastuulta on vaatinut paljon työtä.

– Viimeiset vuosi puolitoista on tähän valmistauduttu hiki hatussa. Muutoksia on henkilöstöasioissa, ICT-järjestelmissä ja sopimuksissa. Lisäksi omaisuutta siirtyi jonkin verran hyvinvointialueelle. Tässä tehdään ikään kuin avioero, joten se koskee sekä pieniä että isompia asioita, joita on jouduttu pähkäilemään, Porvoon kaupungin rahoitusjohtaja Henrik Rainio kuvailee.

Vuoden alussa esimerkiksi yksi konkreettinen työ on siirtää Porvoon kaupungille kuuluneet noin 170 ajoneuvoa ja peräkärryä rekisteristä uudelle hyvinvointialueelle.

– Ehkä yksitellen joutuu naputtelemaan ne Traficomin rekisteriin, että saa ne pois päiväjärjestyksestä, Rainio arvioi.

Kaupungin toive on, että muutos sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Että palvelujen saaminen sekä järjestelmät toimisivat ja palkanmaksu pelaisi.

– Jatkossa joudutaan vielä sopimaan monista rajapinnassa olevista asioista, esimerkiksi avustusten maksamisesta ja sosiaalipuolesta. Pidemmän päälle nousee keskusteluun, onko pienemmillä kunnilla mahdollisuus järjestää palveluja itsenäisesti vai tuleeko jatkossa suurempia kuntia, Rainio sanoo.

Hyvinvointialueet Uudellamaalla Avaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ovat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue muodostuu Vantaan ja Keravan kaupungeista.

Helsingin kaupunki on oma alueensa.

Artikkelia päivitetään.

Voit keskustella aiheesta 3.1.2023 kello 23:een saakka.