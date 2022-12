Katuryöstöjen määrä Tampereella väheni – poliisi on tunnistanut epäiltyjä

Poliisi on saanut selvitettyä syksyn aikana tapahtuneista katuryöstöistä epäiltyjen henkilöllisyyksiä. Kuvituskuva.

Poliisi on edistynyt syksyn aikana tapahtuneiden katuryöstöjen esitutkinnassa. Marraskuun puolivälin jälkeen on tullut ilmi vain kaksi uutta tapausta.

Poliisi kertoo edistyneensä syksyn aikana Tampereella laajalti puhuttaneiden katuryöstöjen tutkinnassa.

Elokuun alusta tähän päivään mennessä poliisi on kirjannut yhteensä 23 epäiltyä rikosta, joita tutkitaan nimikkeillä ryöstö, törkeä ryöstö tai ryöstön yritys. Rikoksesta epäiltynä on tällä hetkellä seitsemäntoista eri henkilöä. Epäiltyjen ikä vaihtelee 14–20 vuoden välillä.

Merkittävää on, että marraskuun puolivälin jälkeen uusia tapauksia on tullut poliisin tietoon vain kaksi kappaletta.

– Tilanne näyttää syksystä rauhoittuneen, mikä on seurausta todennäköisesti useamman tekijän yhteisvaikutuksesta, arvioi Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnon rikoskomisario Markus Antila tiedotteessa.

Nuorten tekemät katuryöstöt ovat olleet poliisin tehostetussa valvonnassa koko syksyn ajan. Toimenpiteitä on tehty yhdessä sosiaalitoimen ja koulujen kanssa.

Poliisi pitää tärkeänä, että katuryöstöihin liittyvässä keskustelussa ovat noussut esiin myös nuorten äänet. Kodeista on kantautunut tietoa, että nuorten epäiltyjen katuryöstöistä on keskusteltu ja ilmiön vakavuus on nostettu esille nuorten kanssa. Myös tämän voidaan arvioida vaikuttaneen ilmiön vähenemiseen.

Epäillyt rikokset eivät liity katujengeihin

Sisä-Suomen poliisi ei ole havainnut merkkejä siitä, että katuryöstöt olisivat osa järjestäytynyttä toimintaa. Tästä kertoo muun muassa se, että teoista on epäiltynä useita eri henkilöitä tai tekijäkumppaneita. Lisäksi ongelmat ja häiriöt ovat yksittäisiä ja alueellisesti pistemäisiä. Tampereella ei ole alueita joissa asukkaat eivät voisi turvallisin mielin liikkua.

Ilmiö on kuitenkin poliisin mukaan tarkassa seurannassa, sillä siihen kytkeytyvillä nuorilla on riski liukua seuraavaan, astetta vakavampaan rikolliseen elämäntapaan.