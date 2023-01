Uudenmaan hiihtokeskuksissa iloitaan aikaisesta talvesta ja vilkkaasta kaudesta – Hyvin lumetetut rinteet kestävät myös vesisadetta

”Suomen eteläisin, Etelä-Suomen korkein, pääkaupunkiseudun monipuolisin, Suomen vanhin”

Uudenmaan laskettelukeskukset kosiskelevat kävijöitä muun muassa tällaisilla mainoslauseilla. Sen minkä korkeuseroissa ja luonnonlumessa Lapin kohteille häviää, sijainnissa voittaa.

Kaksi edellistä korona- ja lumitalvea ovat kasvattaneet ulkolajien, kuten laskettelun suosiota. Esimerkiksi Espoon Serenan rinteisiin on myyty tänä talvena kausikortteja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Meillä käydään jopa monta kertaa viikossa ja koko kauden on joka päivä ollut ihan hyvät määrät laskijoita rinteessä, voidaan puhua laskettelubuumista, Espoon Serenan puistojohtaja Jouko Järvinen iloitsee.

Kristina Määtälle Serenan rinteet ovat aivan tarpeeksi haastavia. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Etelä-Suomen rinnekeskuksissa lumetus on isossa roolissa tänäkin talvena, vaikka lunta on saatu myös taivaalta enemmän kuin aikoihin.

– Kyllä täällä rinteet aina avataan nimenomaan tykkilumen avulla, mutta tällä kertaa luonnonlumi ja joulukuun pakkasjakso olivat tietenkin tervetullut bonus siihen päälle, Järvinen summaa.

Ailahteleva sää ja nyt myös kasvavat energiakustannukset haastavat toimialaa, mutta Järvinen vakuuttaa tilanteen olevan hallinnassa.

– Lähinnä juuri lumettaminen on iso sähkösyöppö, mutta esimerkiksi meillä on niin tehokas lumetusjärjestelmä, että homma on nopeasti hoidettu. Lumetetut rinteet kestävät myös vesisateen.

Varsinkin kausikorttilaiset laskevat Järvisen mukaan säästä riippumatta.

Serenaan on myyty tänä talvena kausikortteja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Serenassa on näkynyt joululoman aikana erityisesti lapsiperheitä ja uutta harrastusta aloittelevia aikuisia.

Uudenmaan pienehköt mäet sopivatkin nimenomaan uuden opetteluun ja tekniikan hiomiseen sekä temppulaskemiseen.

Esimerkiksi Vantaalta mäkeen saapunut Kristina Määttä kokeili lumilautailua Serenassa ensimmäistä kertaa elämässään.

– Paikka on kiva, mutta melko pieni. Minulle juuri nyt siis oikein sopiva, hän nauraa.

Helsinkiläinen 10-vuotias Matias Li on sairastanut osan joululomastaan, mutta aikoo ottaa tappion takaisin loppuloman aikana.

– Kyllä minä pari kertaa vielä tulen rinteeseen. Parasta on maisemat ja kavereiden ja serkkujen kanssa ylös meneminen ja alas tuleminen.

Vantaalla asuva 9-vuotias Kaapo Olander osaa laskea sekä suksilla että laudalla.

– En ole kauhean hyvä laskemaan laudalla, mutta suksilla parempi. Laudalla vaikeinta on pystyssä pysyminen tai kääntyminen.

Myös Li hallitsee molemmat välineet.

– Suksilla on helpompaa, mutta laudalla mukavampaa!

Vielä tällä hetkellä Uudenmaan hiihtokeskuksien kauden pituutta on mahdotonta ennustaa, mutta esimerkiksi Serena arvioi saavansa rinteet pidettyä auki jopa huhtikuulle saakka.

Juttuun on kysytty taustatietoa myös Granibackenin, Peuramaan, Påminnen, Talman ja Vihti Skin hiihtokeskuksista.