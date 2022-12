Ryvettynyt Benjamin Netanjahu palasi valtaan Israelissa ja käy äärioikeiston avulla korkeimman oikeuden kimppuun

Benjamin Netanjahun kuudennen hallituksen ulkopolitiikan keskeisin tavoite on eliminoida Iranin ydinaseuhka.

Benjamin Netanjahu vannoi kuudennen hallituksensa virkavalan. Professori Hannu Juusolan mukaan hallitusohjelma on osin jopa demokratian vastainen.

Oikeistojohtaja Benjamin Netanjahu on poliittisen selviytymistaistelun mestari. Hänen äärioikeistoon ja ääriuskonnollisiin puolueisiin tukeutuva liittouma voitti marraskuun vaalit ja nyt hallitus on vannonut virkavalansa.

– Hän on erittäin taitava hajottamaan vastustajansa.

Näin kiteyttää Israelin politiikkaan perehtynyt Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa Benjamin Netanjahu on erinomainen ilmentymä aikakautemme populistisesta poliitikosta, jonka nationalistinen sanoma sopii tämän hetken virtauksiin.

Benjamin Netanjahu kävi vaalikamppailun lahjonta- ja korruptiosyytteet niskassaan ja kaikesta huolimatta onnistui pitämään peruskannattajansa puolellaan ja saamaan vaaleissa israelilaisten luottamuksen.

– Hän on karismaattinen. Netanjahu viestii kannattajilleen, että hän on aina vainon kohteena. Hän ruokkii populistista kuvaa kansasta ja sitä vastassa olevasta vasemmistolaisesta eliitistä.

Benjamin Netanjahun kuudes hallitus ohjaa Hannu Juusolan mukaan Israelin politiikkaa kaikista maan tähänastisista hallituksista kaikkein selvimmin oikealle. Se ideologisesti hyvin yhtenäinen oikeistohallitus.

– Se on hyvin nationalistinen ja sillä on myös demokratian vastaisia pyrkimyksiä.

Sateenkaariväki peloissaan

Kun Israelin parlamentissa, knessetissä, oli torstaina päivällä hallituksen virkaanastujaisistunto, niin mielenosoituksessa ulkona huudettiin, että ”emme tahdo fasisteja knessetiin”.

Mielenosoittajat heiluttivat sateenkaarilippuja. Israelin LGBTQ-vähemmistö on uudesta hallituksesta aidosti peloissaan.

Pelko on herännyt, koska muutamat ääriuskonnollisen puolueen edustajat esittävät, että muun muassa lääkärit ja joidenkin liikkeiden omistajat saisivat lain nojalla syrjiä LGBTQ-vähemmistöön kuuluvia.

Muun muassa palestiinalaiset ja sateenkaariväki karsastavat Israelin oikeistolaisinta hallitusta. Kuva: ABIR SULTAN/EPA-EFE

Ääriuskonnollisissa piireissä syrjintää voi perustella uskoon vedoten.

– Hallitusrintamassa on todellakin henkilöitä, joiden suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja myös naisten asemaan on kyseenalainen, Hannu Juusola sanoo.

Israel on poliittisesti oikeistolaistunut jo hyvän tovin. Vasemmisto on sulanut lähes olemattomiin. Samalla myös suhtautuminen miehitettyihin palestiinalaisalueisiin on koko ajan jyrkentynyt.

Korkein oikeus oikeiston hampaissa

– Tämä hallitus vahvistaa kehitystä, jossa Israelin ote kaikista miehitetyistä alueista tiukkenee. Tämä tekee toiveet rauhansopimuksista mahdottomiksi.

Tämä kehitys kytkeytyy myös olennaiselta osalta Hannu Juusolan mainitsemaan demokratian vastaisuuteen. Voimakkaimmin se näyttäytyy oikeiston ja etenkin äärioikeiston halussa heikentää korkeimman oikeuden asemaa.

– Heille korkein oikeus on ollut liberaalin demokratian linnake. He ovat taistelleet sitä vastaan pitkään.

Benjamin Netanjahua vastaan on käyty korruptio-oikeudenkäyntiä. Pääministerin asema antaa hänelle syytesuojan. Kuva: EPA-EFE

Professori Hannu Juusola sanoo taistelun ideana olevan sen, että sotilaat ja muut turvallisuuskoneiston jäsenet pyritään riisumaan vastuusta kaikesta väkivallan käytöstä miehitetyillä alueilla.

Äärioikeiston yhtenä tavoitteena on myös se, että turvallisuuskoneistoon liittyvä yhtenäisyys halutaan hajottaa ja saada osia esimerkiksi poliisista omalle vastuulle.

– Korkeimman oikeuden aseman heikentäminen ja turvallisuuskoneiston osien saaminen haltuun ovat osa kehitystä, josta voi sanoa, että Israelin demokratia on vaarassa. Tässä ollaan Unkarin tiellä.

Luvassa väkivaltaa miehitetyillä alueilla

Benjamin Netanjahun hallituksen yksi keskeinen tavoite on jatkaa ja laajentaa juutalaissiirtokuntien rakentamista miehitetyille palestiinalaisalueille. Ote miehitetyistä alueista tulee vahvistumaan ja sen seuraukset ovat entuudestaan tiedossa.

– Kun siirtokuntalaisten hyökkäykset palestiinalaisia vastaan lisääntyvät, niin se vahvistaa väkivaltaista kehitystä palestiinalaisten keskuudessa. Väkivalta miehitetyillä alueilla kasvaa.

Ainoa pidäke tälle kehitykselle olisi kansainvälisen yhteisön rooli. Hannu Juusola ei sille suurta painoa anna. Muun muassa Euroopan Unioni ei tule virittämään laajaa boikottia Israelin hallitusta kohtaan.

– Se ei ole kuulunut pelin henkeen. En laskisi sen varaan.

Israelin politiikan tuntija Hannu Juusola arvioi, että Netanjahu haluaa antaa omalle oppositiolleen ja maailmalle sellaisen kuvan, että hän itse on hallituksessa tasapainottava voima äärivoimien kaitsijana.

Ulkopolitiikassaan Benjamin Netanjahun hallitus jatkaa vanhalla linjalla. Iranin ydinasepelotteen eliminoiminen on keskeisin opinkappale.

