Raportti: Nämä ovat maailman vaarallisimmat maat toimittajille

Venäjä on kaventanut median vapautta hyökkäyssotansa aloittamisen jälkeen. Vangittuja toimittajia on maailmalla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Venäjä on pitkällä aikavälillä mitattuna Euroopan vaarallisin maa journalisteille, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun).

Viimeisen 20 vuoden aikana Venäjällä on kuollut työtehtäviinsä liittyen 25 journalistia.

Tunnetuin surmattu venäläinen journalisti on Vladimir Putinia arvostellut Novaja Gazetan toimittaja Anna Politkovskaja. Hänet ammuttiin kotiovensa edessä Putinin syntymäpäivänä vuonna 2006.

Tämän vuoden vaarallisin maa Euroopassa on kuitenkin Ukraina. Syy on Venäjän hyökkäyssota. Ukrainassa on kuollut tänä vuonna kahdeksan toimittajaa.

Lisäksi edeltävän 19 vuoden aikana Ukrainassa on kuollut työtehtävissä 12 toimittajaa, heistä lähes kaikki vuonna 2014 alkaneen konfliktin jälkeen.

Vuonna 2014 Ukrainassa kuolleiden joukossa oli useampi venäläistoimittaja. Tänä vuonna kuolleet ovat olleet enimmäkseen ukrainalaisia ja Ukrainaa tukevien maiden kansalaisia.

Ukraina on kahden viime vuosikymmenen kuolinlukujen perusteella Euroopan toiseksi vaarallisin maa toimittajille.

Koko maailmassa surmansa on työtehtävien takia saanut RSF:n mukaan tänä vuonna 58 toimittajaa. Se on hieman enemmän kuin viime vuonna mutta kaukana tilaston synkimmistä vuosista 2012 ja 2013. Tuolloin kuolleita oli molempina vuosina yli 140, joukossa monia Syyrian sisällissodasta raportoineita toimittajia.

Ylen toimittaja Antti Kuronen joutui keskelle Venäjän tulitusta Ukrainassa toukokuussa.

Toimittajille vaarallisimpia raportointiaheita ovat sodat, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio.

RSF:n mukaan neljä viidestä työtehtävissä kuolleesta toimittajasta surmattiin tarkoituksella työnsä tähden. Loput saivat surmansa onnettomuuksissa työtä tehdessään.

Eri laskentatapaa käyttävän toimittajajärjestö IFJ:n aiemmin joulukuussa julkaiseman tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ukrainassa on tänä vuonna kuollut peräti 12 työtehtävissä ollutta median edustajaa ja koko maailmassa 67.

Lähes puolet kaikista tänä vuonna työssään kuolleista toimittajista sai surmansa Amerikan mantereilla.

Vangittujen naistoimittajien määrä räjähti

Maailman vankiloissa istuu 533 työnsä vuoksi vangittua toimittajaa. Määrä on suurin, minkä RSF on historiassaan kirjannut.

Erityisesti vangittujen naistoimittajien määrä on tänä vuonna kasvanut. Monet heistä on vangittu Iranissa sen jälkeen, kun maassa alkoivat naisten oikeuksia vaatineet ja siitä laajentuneet protestit.

Kiinassa on eniten vangittuja journalisteja, 110. Euroopassa eniten ja koko maailmassa viidenneksi eniten vangittuja toimittajia, on Valko-Venäjällä, 31.

Toimittajien vangitsemisen kärkiviisikossa ovat näiden lisäksi Myanmar ja Vietnam. Yli puolet maailman vangituista toimittajista istuu selleissä näissä viidessä maassa.

Venäläinen toimittaja Ivan Safronov pidätettiin kesällä 2020 ja sai pitkän vankeustuomion viime syyskuussa.

Venäjälläkin vangittujen toimittajien määrä on kasvanut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Maan vankiloissa on tällä hetkellä ainakin 18 toimittajaa.

Lisäksi Venäjä on tänä vuonna kaventanut huomattavasti jo ennestään vähäistä lehdistönvapautta, kun maan viimeisetkin riippumattomat mediat on ajettu maanpakoon.

