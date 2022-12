Ratsastuksenopettaja läimäytti ponia kesken tunnin: Ratsastajainliitto pitää somevideoiden paljastamaa käytöstä räikeänä

Suomen Ratsastajainliitto SRL tutkii epäasiallista opetushevosen käsittelyä Sastamalassa Pirkanmaalla.

Ratsastuskoulussa pitkään työskennellyt ratsastuksenohjaaja toimi liiton mukaan epäammattimaisesti ohjatessaan tällä viikolla tunnilla esteitä hypännyttä poniratsukkoa.

Tapaus tuli tietoon laajalle levinneiden somevideoiden kautta. Videoilta näkyy esimerkiksi, miten opettaja huitaisee ja lyö ponia ja käyttäytyy muutenkin hyökkäävästi.

Asiasta kertoi ensin Tyrvään Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Yle ei tavoittanut Sastamalassa sijaitsevaa tallia kommentoimaan, mutta talli on kertonut asian julkisesti Facebookissa (siirryt toiseen palveluun).

– Pyydämme kaikilta anteeksi ratsastuksenohjaajamme toimintaa toissapäiväisellä ratsastustunnilla. Hänen käytöksensä oli täysin asiatonta, eikä ole tallimme arvojen mukaista.

Yle julkaisee tallin nimen, etteivät muut tallit kärsi mainehaittaa.

Selvitys käynnissä

Ratsastajainliitto on julkaissut asiasta tiedotteen. Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto kertoo Ylelle, että liitto on ollut yhteydessä tallin omistajiin ja kokeneeseen ratsastuksenohjaajaan. He ovat olleet pahoillaan.

– Tallin omistajat eivät ole olleet tietoisia toiminnasta ja ovat asiasta järkyttyneitä. Ohjaaja kertoi menettäneensä hermonsa.

Koiviston mukaan käytös on liiton arvojen vastaista, eikä kuulu lasten ja nuorten ja hevosten kanssa toimimiseen.

– Näkemillämme videoilla ratsukkoon kohdistunut epäammattimainen ja taitamaton toiminta aiheutti vaaratilanteita sekä ratsastajille että hevosille.

Koiviston mukaan tapaus otetaan vakavissaan. Selvitys asiasta on kesken ja siitä tiedotetaan lisää ensi vuonna.

– Näin räikeitä tapauksia liittyen jäsentalliemme toimintaan tulee harvoin.

Epäasiallinen toiminta voi johtaa jäsenyyden päättämiseen ja viranomaistoimiin. Hevosten hyvinvointiin liittyvät asiat ohjataan tarvittaessa viranomaisille.

Oletko törmännyt epäasialliseen käytökseen hevostallilla? Lähetä uutisvinkki osoitteeseen anuleena.hankaniemi@yle.fi.

Korjaus klo 14.40 asiasta kertoi ensin Tyrvään Sanomat.